波音737Max爆新料 预警系统未激活

波音公司在737 Max型客机发生空难后再次面临压力。据媒体报道，该美国飞机制造商早前在没有通知航空公司的情况下关闭了预警系统，而开通该系统是“额外付费”服务。
（德国之声中文网）在不到五个月的时间里2架波音737 MAX飞机坠毁后，美国波音飞机制造商再次面临压力。该飞机的自动稳定系统MCAS（机动特性增强系统）被怀疑是导致2次坠机的主要原因。据估计是飞机面临失速危险时，该系统自动压低机头，飞行员反向调控但无回天之力。
据《华尔街日报》报道，去年美国空中交通管制局FAA已将稳定系统作为重点调查对象。据称，调查专员在2018年就曾考虑过停飞该机型，原因是该机型的MCAS因功能故障已经被波音公司停飞，但是没有通知美国西南航空公司。
全球禁止飞行
在发送两次坠机事故之后，3月份全球范围内对波音737 MAX实施禁飞。2018年10，先是印度尼西亚狮航的一架该型客机在印尼爪哇海上坠毁，机上189人全部遇难。之后是在今年 3月，埃塞俄比亚航空公司的一架737 MAX起飞后不久坠毁，机上157名乘客无一人生还。
西南航空公司的一位发言人表示，在狮航空难事件发生之前，波音公司的描述似乎是所有波音MAX飞机的MCAS的故障预警系统都处于激活状态。然而在印度尼西亚发生坠机事件之后，波音公司才承认，报警系统原则上来说没有被激活。现在人们才知道，开通警报系统是一个需要额外付费的选项。
没有额外的培训
拥有34架波音737 MAX的美国西南航空公司是波音飞机制造商的最大客户。该航空公司决定激活所有该机型的预警功能。当航空监管局（FAA）知道后检查了飞行员是否需要额外的培训，并且在培训期间飞机不能起飞。视察员最终对此表示反对。但是这些信息并未上传到管理部门。据媒体报道，警报系统在737的旧机型中都使用过，但在737 MAX飞机中被关闭。
4月28日，波音公司宣布，今后将在所有波音737 MAX飞机上"免费"配备警报系统。如果飞机上负责提供上升迎角数据的两个所谓的AOA传感器向MCAS系统提供了错误的信息，警报系统便会做出反应。印尼狮航的客机坠毁就是这种情况。
李京慧/凝炼 (法新社、美联社等)