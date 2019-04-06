波音737Max爆新料 预警系统未激活

（德国之声中文网）在不到五个月的时间里2架波音737 MAX飞机坠毁后，美国波音飞机制造商再次面临压力。该飞机的自动稳定系统MCAS（机动特性增强系统）被怀疑是导致2次坠机的主要原因。据估计是飞机面临失速危险时，该系统自动压低机头，飞行员反向调控但无回天之力。

据《华尔街日报》报道，去年美国空中交通管制局FAA已将稳定系统作为重点调查对象。据称，调查专员在2018年就曾考虑过停飞该机型，原因是该机型的MCAS因功能故障已经被波音公司停飞，但是没有通知美国西南航空公司。

全球禁止飞行

在发送两次坠机事故之后，3月份全球范围内对波音737 MAX实施禁飞。2018年10，先是印度尼西亚狮航的一架该型客机在印尼爪哇海上坠毁，机上189人全部遇难。之后是在今年 3月，埃塞俄比亚航空公司的一架737 MAX起飞后不久坠毁，机上157名乘客无一人生还。

西南航空公司的一位发言人表示，在狮航空难事件发生之前，波音公司的描述似乎是所有波音MAX飞机的MCAS的故障预警系统都处于激活状态。然而在印度尼西亚发生坠机事件之后，波音公司才承认，报警系统原则上来说没有被激活。现在人们才知道，开通警报系统是一个需要额外付费的选项。

没有额外的培训

拥有34架波音737 MAX的美国西南航空公司是波音飞机制造商的最大客户。该航空公司决定激活所有该机型的预警功能。当航空监管局（FAA）知道后检查了飞行员是否需要额外的培训，并且在培训期间飞机不能起飞。视察员最终对此表示反对。但是这些信息并未上传到管理部门。据媒体报道，警报系统在737的旧机型中都使用过，但在737 MAX飞机中被关闭。

4月28日，波音公司宣布，今后将在所有波音737 MAX飞机上"免费"配备警报系统。如果飞机上负责提供上升迎角数据的两个所谓的AOA传感器向MCAS系统提供了错误的信息，警报系统便会做出反应。印尼狮航的客机坠毁就是这种情况。

李京慧/凝炼 (法新社、美联社等)