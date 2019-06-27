波音737Max又发现安全新漏洞

（德国之声中文网）美国联邦航空管理局通报说，新近发现了波音737 Max的一个"潜在风险"，并已要求波音公司，解决这一安全问题。该机构强调，只有在能够将其定义为"安全"时，才会批准737 Max重上蓝天。

关于这一新发现，该机构未提供更多细节。不过，据了解情况的圈内人士称，该机构试飞员在使用模拟器测试飞行时发现问题：一旦激活稳定系统MCAS，飞机难以控制。稳定系统旨在防止飞机失速。737 Max两次坠毁事故的原因被认为是该系统软件失灵，导致飞机头冲下坠落。共有346人在这两次空难中死亡。

目前， 波音公司正着手改进该自动稳定系统。公司方面称，联邦航空管理局要求通过软件升级改进一种特定的飞行特性。波音指出，正设法解决相关问题，并只会在满足了当局的所有要求后才申请737 Max飞行许可认证。

审批期限延长

由于发现新问题，737 Max的重获飞行许可的程序将延长。最初，曾有一种说法称， 禁飞令可能在本月底前就有望取消。圈内人士现在则表示，首次试飞不会早于7月8日。联邦航空管理局此后还需有2到3周时间，审查试飞结果。波音方面表示，正与该机构密切合作，确保737 Max飞行安全。

2018年10月，一架737 Max坠落，机上所有189人丧生。今年3月，又有一架737 Max在埃塞俄比亚失事，导致157人死亡。当月中旬起，737 Max全球无限期遭禁。

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737 Max是美国生产商波音公司销量最大的一款客机。

美国航空和西南航空等最重要的波音客户预定从今年9月初起才重新将737 Max列入航班计划。联合航空公司现在也决定，从航班表上取消737 Max，直至9月3日。这样，该航空公司仅8月份就取消了1900个737 Max航班。

损失巨大

首季经营报告显示，737 Max停航给波音和各涉事航空公司带来重大财政损失。波音自己则受到强烈批评。它被指控在研发这一新款飞机时，为应对强大竞争压力，行事过于仓促。

在737 Max当时的许可认证过程是否一切合法也成为航空管理当局的调查对象。在查找印尼、埃塞俄比亚空难原因过程中，波音公司承认，在首次空难前一年已知道了737 Max的一个问题。尽管在2017年5月首次交货后数月，已经确知，驾驶舱的预警系统不完全正常，波音公司却在2018年求得首次空难发生后才向联邦航空管理局报告了该问题。

凝炼/达扬（德新社、路透社）