波音737MAX又出事 汉莎表信任

（德国之声中文网）对波音来说，真是祸不单行，这次是在美国。本周二，西南航空公司的一架波音737MAX8客机原计划从弗罗里达奥兰多（Orlando）空机飞往加州。起飞不久后飞行员就报告发动机出现问题，并掉头返回。美国联邦航空管理局（FAA）一位发言人证实，飞机安全降落在起飞机场，事故的原因正在调查中。

西南航空公司明确表示，此次出现的问题与飞机电脑系统无关。当时机上仅载有机组人员。在波音737MAX机型接连发生两起坠机事件后，美国有关部门已宣布这一机型全面停飞，但仍允许国内机场之间的空机运送。

这次事故发生的时间点对波音也十分不利。本周三（3月27日），波音邀请了约200名飞行员和航空公司代表在737生产线所在地--华盛顿州的连顿（Renton）召开吹风会。据信会上波音将介绍对自动紧急预防失速的软件进行的改动。

同一天在华盛顿，美国参议院的一次讨论会上，联邦航空管理局的负责人、交通部总监察长和国家运输安全委员会的主席将接受询问。问题涉及波音737MAX的自动飞行控制系统测试的细致程度如何，以及怎样才能确保所有的修正运行到位。

观看视频 02:05 分享 737 Max 8，还能让人放心吗？ 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Qzone Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3EsMg 737 Max 8，还能让人放心吗？

一些国会议员批评FAA作为监管机构对波音过于宽容，尤其是在认证过程中使用波音的员工来进行某些安全评估的做法。路透社报道称，这一做法也是得到美国国会授权的。2018年国会授意FAA聘用外包雇员，以加速飞机的测试认证。周二，交通部总监斯科弗尔（Calvin Scovel）表示，FAA计划在今年7月对监管工作的方式做出明显改动。

因此，本周三对波音和美国联邦航空管理局都是具有决定性意义的一天。两家都希望能重建各界对空难机型波音737Max的信任。

汉莎新订单？

2018年10月的印尼狮航空难和今年3月10日的埃塞俄比亚航空客机坠毁事件涉及的都是波音737MAX。两起事故有相似之处，即均被怀疑与一款名为"机动特性增强系统"（MCAS）的软件有关。这一机型目前在全球被停飞。

路透社报道援引专家和航空公司称，停飞可能持续数月之久。中国、欧盟和加拿大在考虑，在美国联邦航空管理局重新测试的基础上，再对MCAS进行自行测试。

全球客户对波音的信任遭受重创。上周，印尼鹰航（Garuda Indonesia）宣布取消5年前签订的49架737MAX客机的订单。但另一些航空公司则反应淡定。德国汉莎航空周二表示，正在考虑更新一百多架已服役多年的空客A319和庞巴迪CRJ中途客机，而选项即是波音737MAX和空客A320-Neo。汉莎总裁施泊尔（Carsten Spohr）表示，没有失去对波音的信任。

汉莎媒体发言人兰伯蒂（Michael Lamberty）对德国之声表示，该公司认为波音737MAX是一款安全的飞机。他说，在发生事故后停飞、检查、修正是正确的做法，但这不影响汉莎对波音飞机的长期评估。汉莎将在明年内做出决定购买哪一种机型，而从下订单到交货通常还需要数年时间。他相信届时波音会拿出令人满意的解决办法。