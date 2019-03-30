波音737Max停飞期将继续延长

两架波音737Max客机先后在印尼和埃塞俄比亚坠毁后，全球许多国家宣布该机型客机暂时停飞。现在，这道停飞令可能还将持续更长时间。美国联邦航空局要求波音对737Max的升级软件进行进一步改良。
（德国之声中文网）美国联邦航空局宣布，波音737Max控制软件MCAS尚需更多时日进行改良，波音有望在几周后向该局呈交最终版本的软件包。该局同时强调，在对改良结果满意前，不会同意对软件放行。这就意味着，波音737Max客机的停飞时间会长于预计。
MCAS(机动特性增强系统,Maneuvering Characteristics Augmentation System)被认为可能是10月底狮子航空一架波音737Max8在爪哇岛附近坠毁的关键原因。坠机前，该机电脑装置的自动操作系统不断强制飞机头部向下压，飞行员多次手动拉升都无济于事。
造成另一架波音737Max客机3月在埃塞俄比亚坠毁的也可能是软件问题。这架埃塞尔比亚航空的飞机从亚的斯亚贝巴起飞后不久便坠毁。两起空难共造成346人丧生。
上周，波音公司介绍了对控制软件的改良：一旦飞行员对飞机进行手动驾驶，MCAS系统将不会再自动反复修改。此外，如果测量机翼迎角的两个传感器传来相互矛盾的数据，那么该系统将自动关闭。
乐然／苗子（法新社、德新社）
埃塞俄比亚航空公司的一架波音737Max客机发生坠机事故之后，飞机的自动控制系统显然是美国调查人员关注的焦点。据媒体报道，飞机在坠毁之前已经启动自动控制系统。 (30.03.2019)
上周末，埃塞俄比亚航空公司飞机失事的黑盒子数据显示，这起意外与10月的狮子航空公司的飞机失事有「明显的相似之处」。两架飞机都是起飞后不久坠毁，机上人员全部遇难。 (18.03.2019)
两次空难重袭之后，波音737MAX再出事故。西南航空的一架该型客机在弗罗里达紧急迫降。波音能渡过信任危机吗？德国汉莎航空就表示考虑在明年购买一批波音737MAX。 (27.03.2019)
难以驾驭的自动控制系统是否是造成波音737MAX飞机坠机的原因？美国总统特朗普也批评如今的飞机设计太过复杂，应该回归简单的形式。飞行员与自动化系统的互动配合能更上一层楼吗？ (24.03.2019)
波音737Max客机安装的一个新软件系统被认为可能与两起空难有关。有批评称，该软件的数据仅取自唯一一个传感器，错误风险巨大。此外，美国联邦航空管理局此前如何批准了波音新机型，也引发质疑。 (20.03.2019)