波音首次承认737 MAX飞行模拟器软件存在缺陷

（德国之声中文网）据法新社报道，本周六，波音公司承认737 MAX系列飞行模拟器软件存在缺陷。该公司发表声明称，已经对737 MAX系列飞行模拟器软件进行了修正并为设备操作员提供了额外的信息。

法新社收到波音公司发送的电子邮件中提到，修改后的软件可以"确保模拟器在不同的飞行条件下都具有代表性"。

不过，波音公司没有表示什么时候开始注意到飞行模拟器软件存在缺陷，以及是否向主管部门通报了这一问题。波音公司对外保证，在修复软件的问题上与监管部门紧密合作，以确保飞行员训练不会受阻。

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去年10月29日印度尼西亚狮航一架波音737 MAX坠毁。今年3月10日，又有一架波音737 MAX在埃塞俄比亚坠毁。两次坠机共造成346人死亡。

波音公司原本计划从今年6月份开始将其最畅销机型737 Max系列的产量提高到每月57架。自从几个月内连续发生两次坠机事件之后，大多数国家对该机型颁发了禁飞令。今年4月初，波音公司总裁米伦伯格（Dennis Muilenburg）表示，从4月中旬开始，波音737 Max飞机系列的生产将从每月的52架减少到42架。

有关空难和航空安全的10个事实 970人遇难 2014年是民航史上空难死亡人数最多的一年，总共有970人在空难中丧生。图为马航MH17航班在乌克兰东部的坠机现场。

有关空难和航空安全的10个事实 都是马来西亚的航空公司 2014年最为严重的三起空难，分别来自马航以及亚航，都是马来西亚的航空公司。图为今年3月2日，失事的亚航QZ8501航班的机翼残骸运送至印尼雅加达港。

有关空难和航空安全的10个事实 民航旅客增长1.7亿 根据国际民航协会IATA的数据，2014年，全球民航共运送了33亿旅客。较上一年增长了1.7亿。图为阿联酋航空公司以及澳洲航空公司的空客A380客机编队飞越悉尼上空。

有关空难和航空安全的10个事实 尤伯林根空难 在过去40年中，发生在德国的最严重的航空事故是2002年的尤伯林根空难，两架飞机在高空相撞，总共有118人丧生。原因则是空管部门工作失误。图为空难十周年时，坠机地点的悼念活动。

有关空难和航空安全的10个事实 特内里费空难 全球航空史上死亡人数最多的空难发生在1977年，荷兰皇家航空的一架客机在西班牙特内里费岛机场起飞时与一架泛美航空的客机在跑道上相撞，583人丧生。图为机场跑道上烧得面目全非的两架飞机残骸。

有关空难和航空安全的10个事实 9·11恐怖袭击 而造成地面死亡人数最多的空难发生在2001年9月11日。当天一共有4架飞机因恐怖分子劫机坠毁在美国纽约、华盛顿、宾夕法尼亚，机上总共死亡265人，地面死亡人数超过2700人。

有关空难和航空安全的10个事实 马航MH17遭击落 2014年的马航MH17空难也是一起尤为悲剧性的事件。客机在飞越乌克兰上空时，被导弹击落，298人丧生。事件初步报告称，飞机被“高动能物体”击中。

有关空难和航空安全的10个事实 大型航空公司更安全 大型航空公司较少发生空难。而使用小型飞机运营的区域航线的事故率则相对较高。图为2012年12月，德国黑森州的两架小型飞机相撞坠机现场，事故造成机上6人丧生。

有关空难和航空安全的10个事实 增长的民航市场 全球航空市场正不断增长。据国际民航协会IATA的预测，20年后，每年的航空运输人次将达到73亿，是2014年的两倍。图为空客新一代中短程客机A320neo去年9月完成首次试飞。

有关空难和航空安全的10个事实 每100万次飞行空难发生率0.23% 国际民航协会IATA还指出，如果一个人每天进行一次航空旅行，那么在14000年的时间段内，他只会遇到1次空难。 作者: Volker Wagener / 文山



洪沙/任琛 （法新社等）