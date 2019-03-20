 波音遭遇信任危机 大订单被取消 | 经济纵横 | DW | 22.03.2019

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经济纵横

波音遭遇信任危机 大订单被取消

美国飞机制造商波音此前建议，暂时停飞所有波音737 MAX客机。印度尼西亚国家航空公司更进一步：收回5年前的一份订单。

Indonesien Boeing 737 MAX 8 der Garuda Indonesia auf dem Flughafen Jakarta (picture-alliance/M. Mainka)

印尼航空公司鹰航或会将这架波音737 Max退还给生产商

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波音737Max客机安装的一个新软件系统被认为可能与两起空难有关。有批评称，该软件的数据仅取自唯一一个传感器，错误风险巨大。此外，美国联邦航空管理局此前如何批准了波音新机型，也引发质疑。 (20.03.2019)

上周末，埃塞俄比亚航空公司飞机失事的黑盒子数据显示，这起意外与10月的狮子航空公司的飞机失事有「明显的相似之处」。两架飞机都是起飞后不久坠毁，机上人员全部遇难。 (18.03.2019)

（德国之声中文网）印尼最大航空公司鹰航（Garuda Indonesia）取消了对49架737 MAX客机的订单，并解释说，过去6个月内发生两架此型客机坠毁事件，导致乘客失去信任。在这两次坠机事件中共有340多人丧生。

鹰航现在取消的这一订单于2014年签署，按目录价格计算，总额超过40亿欧元。目前，该航空公司只有一架737 MAX。现在，该公司有意将这一架也尽可能退还给生产商。

"不更换供货方"

鹰航公司总裁达纳迪普特拉（ Gusti Ngurah Akshara Danadiputra）对新闻门户网站Detik表示，该公司并无意改换其他供应商，而是致力于转购其它型号的波音机。

观看视频 02:05

737 Max 8，还能让人放心吗？

出于安全考虑，全球众多国家颁布737 MAX禁飞令。一周前，生产商中止了对该型客机的交付。

3月10日，埃塞俄比亚航空公司的一架该型客机从亚的斯亚贝巴机场升空后不久便坠落，机上157人全部罹难。去年10月底，鹰航的竞争对手-狮航（Lion Air）的一架波音737 MAX也发生空难，在起飞后数分钟即坠入大洋。在印尼爪哇岛沿海发生的此次空难中有189人死亡。这两起空难均被怀疑是由类似的技术故障引起。

 

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

 

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Aus Protest-Wikipedia ist heute offline. (picture-alliance/dpa/SvenSimon)

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