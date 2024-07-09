波音“认罪”次日 又掉“轮”子

美国联合航空的一架波音客机起飞后掉落了一个轮子。这是该航空公司近来发生的第二起波音客机掉轮事件。最新事故发生的前一天，波音公司同意就数年前的两起严重空难承认欺诈罪。

（德国之声中文网）美国联合航空（United Airlines）周一（7月8日）表示，其一架波音757-200飞机在从洛杉矶起飞后，主起落架的一个轮子掉落。这是该航空公司在四个月内发生的第二起类似事件。

据联合航空介绍，该航班载有174名乘客和7名机组人员，最终在目的地丹佛安全降落，机上或地面未传人员受伤消息。“（掉落的）轮子已在洛杉矶找到，我们正在调查事件原因，”联合航空在声明中如是写道。

无独有偶

今年3月，另一架联合航空的波音777飞机在从旧金山起飞后不久也发生了轮胎掉落事件，导致飞行员被迫紧急降落，所幸也没有造成人员伤亡。

美国航空巨头波音公司目前正面临一系列安全问题， 今年1月，美国阿拉斯加航空公司的一架波音737 MAX 9型客机起飞不久后，一扇舱门突然脱落，飞机随即紧急返航，多名乘客受伤。波音公司首席执行官卡尔霍恩（Dave Calhoun）今年三月宣布，将在今年年底前辞职。

今年一月，美国阿拉斯加航空公司的一架波音737 MAX 9型客机起飞不久后，一扇舱门突然脱落。 图像来源: NTSB via AP/picture alliance

波音“认罪”

2018年10月和2019年3月，在印尼和埃塞俄比亚相继发生造成总计346人罹难的坠机事故后，与两次空难同机型的波音737 MAX几乎遭到全球禁飞。

如今，两起事故的调查和追责出现新的进展。美国司法部7日晚些时候表示，波音公司将就上述两起严重空难承认承认刑事欺诈指控。该公司被控向美国联邦航空管理局（FAA）作出有关自动防失速软件“机动特性增强系统”(MCAS)的虚假陈述。

根据认罪协议，波音公司同意额外支付2.436亿美元的罚款，并在未来三年投资至少4.55亿美元，加强其安全和合规计划。司法部还将要求一家独立监督机构来监督波音未来三年的安全和合规行为，并向法院提交年度报告。

《华尔街日报》认为，波音同意认罪的“这一惊人让步将给这家全球最大的航空航天公司打上重罪标签”。然而，该报在几天前的另一篇报道中指出，认罪将导致声誉受损，但可能是波音最好的选择，因为认罪或许能让波音了却相关的刑事责任。



（法新社，美联社）

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