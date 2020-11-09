 波音、空客之争 欧盟对美征收惩罚性关税 | 经济纵横 | DW | 09.11.2020

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经济纵横

波音、空客之争 欧盟对美征收惩罚性关税

在与美国政府就对飞机制造商提供非法补贴的争议中，欧盟一直希望能够找到解决的办法。现在，欧盟要在白宫权力更迭之前对部分美国进口产品征收惩罚性关税。

USA legen Liste mit Strafzöllen vor (picture-alliance/dpa/EPA/C. Blumberg)

法国空客车间

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在欧盟和美国惩罚性关税的争端之中，美国坚持对欧洲的强硬立场。不仅欧洲飞机制造商空客受到波及，更多的德国产品也难以幸免。欧盟方面对此表示遗憾，并强调仍将寻求谈判解决争端。

欧美双方均指控对方向其飞机制造商提供巨额补贴，违反了公平竞争原则。如今围绕该争端，华盛顿决定加征关税——至少小幅提升。不过，华盛顿同时称愿意谈判。

围绕与华盛顿的贸易争端，联邦德国外长预期，欧盟将对美国商品反征惩罚性关税。他强调，"欧盟必须作出反应"。

10月2日，世贸组织裁决欧盟“未能采取合适措施撤销对空客的补贴”，允许美国向欧盟约75亿美元的商品及服务征税。现在，华盛顿将对这一裁决付诸实施。布鲁塞尔则威胁要采取报复行动。

（德国之声中文网）波音和空客之间有关政府补贴的纠纷长期得不到解决后，欧盟决定对美国采取惩罚性措施。欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）周一（11月9日 ）在贸易部长视频会议上表示，欧盟委员会已获得世界贸易组织（WTO）为征收惩罚性关税开放的绿灯。欧盟委员会表示，"现在我们就要这样做。" 他同时称布鲁塞尔当然会继续为谈判解决敞开大门。

一个月前，世贸组织允许欧盟方面每年对美国征收40亿美元的惩罚性关税，以报复美国对其飞机制造商波音公司的非法补贴。去年，因欧盟对波音竞争对手欧洲空客公司提供非法补贴，世贸组织同样允许美国向欧盟征收价值75亿美元的进口附加税。

在10月中旬世贸组织作出决定后，欧盟曾宣布先与美国政府探讨谈判解决的可能性。但是迄今这一尝试显然未能成功。

仍有改变的可能

欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯继续说道："如果美国停止或撤销对欧盟的惩罚关税，我们将随时终止或撤销惩罚措施。" 但华盛顿方面迄今还没有发出这样的信号。

驻德美国商会会长施珀托拉里（Frank Sportolari）告诉德国之声，欧盟的决定是 "不可思议的目光短浅，拜登将在两个月后上任。为什么我们不能等一等？尝试一起寻找共同向前迈进的途径？"他说，必须摆脱这种"以牙还牙"的局面。

美国的惩罚性关税已经开始实施。除了针对空客飞机外，还针对葡萄酒、奶酪、橄榄油和糕点等产品。欧盟委员会表示，欧盟正在寻求对美国制造的飞机和其他商品，例如拖拉机、红薯、花生、烟草和番茄酱征收附加关税。

此前有媒体报道说，鉴于美国大选结束以及华盛顿政府即将换届，特别是德国准备推迟实施惩罚性关税。德国联邦经济部长彼得·阿尔特迈尔（Peter Altmaier）周一(11月9日)发表了题为"借选举之风恢复跨大西洋贸易进程"的讲话。他希望在世贸组织与空中客车和波音的诉讼案中，能够找到一个"友好的解决方案"。

李京慧/叶宣 (法新社、路透社、德新社)

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