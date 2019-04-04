波音承认又一软件问题

（德国之声中文网）对美国飞机制造公司波音而言，可谓一波未平一波又起。除引起争议的驾驶软件MCAS外，现在，另一软件问题又浮出水面。MCAS 软件被视为导致了346人丧生的那两起空难的决定性原因。波音称，新问题是在对MCAS软件做升级时发现的，与空难本身无直接联系。

此前，《华盛顿邮报》报道说，美国联邦航空管理局提到了这一新问题，并宣布，在这一问题被解决前，737-Max系列的禁飞令不会取消。该报援引熟悉航空管理局相关调查情况的两名人士报道称，该问题被定义为对航空安全具决定性意义。

埃塞俄比亚空难的罹难者Samya Stumo的母亲在一次新闻会上

波音公司在一份声明中称，"我们已在寻求解决方案"，未来"数星期内"，升级版便能完成，呈交航空安全局审批。声明强调，波音"正全力以赴，做正确的事情"。

错误传感器数据

波音董事局主席米伦伯格（Dennis Muilenburg）此前首次明确承认了驾驶软件MCAS 有错。他通报说，根据埃塞俄比亚空难的初步调查结果，似乎是错误的传感器数据导致该软件系统被不必要激活。这样，关于一软件指令导致飞机头冲地的理论得到了波音公司最高负责人的支持。

米伦伯格承诺，各方亟待的MCAS升级版将保证"永远不再发生"像埃塞俄比亚和印度尼西亚那样的事故，改装后的波音飞机将是"最安全的飞行器之一"。

此前，波音飞机制造公司始终否认MCAS软件构成安全风险。不过，还在米伦伯格表态前，该公司已许诺，机长们未来将拥有关闭自动系统的可能性，重返人工操作模式。

救助人员在埃塞俄比亚清理失事飞机残骸

专为节油型波音737Max新款系列开发的MCAS软件程序原意在遇到特定飞行状态时-如飞机陡直上升-自动修正飞行迎角。然而，迄今的事故调查结果显示，该软件系统被错误激活，最终导致坠机。

在去年10月底印尼狮航波音737Max坠落过程中，由于收到MCAS的错误信息，机上电脑一再自动指令飞机机头向下，飞行员们试图矫正，但无效果。今年3月10日埃塞俄比亚航空一架波音737Max的坠落过程也类似。印尼和埃塞俄比亚空难的罹难者分别为189人和157人。

凝炼/苗子（德新社、路透社）