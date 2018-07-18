波音：中国将成为全球最大国内航空旅游市场

（德国之声中文网）在英国法恩伯勒国际航空展上，全球航空航天业巨头波音公司发布报告预测，未来20年里，全球市场对客机和货机的需求将高达4万2700架，销售额将达6.3万亿美元。波音市场营销经理兰迪·廷塞斯（Randy Tinseth）在介绍报告时表示，中国预计将在10到15年时间内取代美国，成为全球最大的国内航空旅游市场。

对于外界所关心的中美贸易争端所带来的影响，兰迪·廷塞斯拒绝评论，只表示公司将专注于可以控制的事。去年，波音四分之一的客机由中国客户采购，显示航空业对中国的依赖愈来愈大。

在法恩伯勒国际航空展开幕前，波音公司执行长丹尼斯·米伦伯格（Dennis Muilenburg)7月15日表示，，"航空业的繁荣依赖自由开放的贸易"，"航空业推动了全球经济利益"。他同时对美中贸易纠纷表示担心。他说，"我们担心这会影响供应链成本，这些供应链（在中美之间）双向流动，这是一个遍布全球的错综复杂的网络。"他还表示，波音目前尚未感到任何实质性的影响。但"有关潜在惩罚行动的措辞让我们担忧。"

米伦伯格也指出，波音积极参加与中美两国政府的讨论，"我们的声音已经得到倾听"，他对争端得到良好解决充满希望，"我们的任务是保持长期的前景"。他说，北京知道自己需要加强航空能力来推动经济，而美国则依赖航空业带来的就业岗位。

乐然／叶宣（路透社等）