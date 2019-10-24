波音一新型客机又成“问题儿童”？

（德国之声中文网）新的波音777X型飞机的压力测试出现的问题比此前所想象的要严重得多。据媒体报道，波音的这款新机型在进行压力测试时不仅一个舱门破裂，更严重的是紧急出口周边的整个结构损坏。一位知情人告诉法新社："这意味着结构上的失败。"另一消息来源证实："不仅仅是门破损。" "情况非常严重。"美国航空管理局（FAA）已着手进行调查。

《西雅图时报》刊登了飞机机身严重受损的照片

波音公司在9月份进行了压力测试，为此故意将一架飞机置于极端条件下以测试稳定性。据称在测试过程中有一扇舱门脱落。

最早2021年年中交付使用？

目前尚不清楚的是，新出现的问题会对波音777X客机通过检测产生何种影响。该飞机的检测合格证已经推迟了几个月。按照计划，首批777X新型客机应该在2020年交付使用，但上月被推迟到2021年年初​​。现在，这一新的超远程飞机的交付期可能会进一步延迟。波音公司已经获得了近340架777X机型的订单，其中包括汉莎航空、阿联酋航空、新加坡航空和卡塔尔航空公司。

埃塞俄比亚失事飞机737 MAX残骸

另一款波音客机的安全隐患已经让波音公司陷入严重危机。自3月以来，全球范围内对波音737 MAX型客机的禁飞令生效。此前，印度尼西亚和埃塞俄比亚航空公司先后各有一架该型号飞机坠毁，总共造成346人丧生。调查人员怀疑事故与飞机的稳定系统有关，该系统会在发生失速的情况下将飞机的机头向下推。

李京慧/凝炼 (法新社、路透社)