 波蘭總理批馬克宏“搬石頭砸自己的腳” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.04.2023

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时政风云

波蘭總理批馬克宏“搬石頭砸自己的腳”

波蘭總理13日直言，歐洲試圖加強歐中關係會犯下錯誤。他還說若烏克蘭陷落，中國可能就會攻打台灣，他怎麼說的？馬克宏戰略自主有什麼問題？其他歐洲領袖怎麼理解兩岸局勢？

圖為波蘭總理莫拉維茨基出席去年歐洲峰會照。

圖為波蘭總理莫拉維茨基出席去年歐洲峰會照。

（德國之聲中文網）週四（4月13日）波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）在赴美訪問期間，指責歐洲人試圖尋求加強與中國的關係，可能犯下歷史性錯誤。他還表示如果烏克蘭淪陷，中國可能就會攻擊台灣。

法新社稱波蘭總理的表態，明顯是回應法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近期惹議的言論。馬克宏4月初訪中時曾表示，歐洲應該減少對美國的依賴，實現戰略自主，並且要避免因台灣問題捲入中美衝突。

莫拉維茨基13日在華盛頓智庫大西洋理事會（Atlantic Council）說：「歐洲自主聽起來很花俏對吧？但這意味著將歐洲的重心轉到中國，並切斷與美國的聯繫。」他表示「若戰略自主實際上意味搬石頭砸自己的腳，那我不太懂這個概念。」

談到歐中關係，莫拉維茨基表示：「他們目光短淺地指望向中國銷售更多歐盟的產品，卻得付出巨大地緣政治代價，使我們對中國的依賴更多而非更少。」

圖為莫拉維茨基5日與烏克蘭總統澤倫斯基在華沙見面。

圖為莫拉維茨基5日與烏克蘭總統澤倫斯基在華沙見面。

莫拉維茨基提到，「一些歐洲國家面對中國，正在犯下跟之前面對俄羅斯一樣的錯誤」。法新社指出，莫拉維茨基在未點名馬克宏的情況下轉述了法國總統的言論，他說：「你不能今天保護烏克蘭，明天說台灣不關你的事。」

莫拉維茨基表示：「如果烏克蘭被攻陷，中國隔天將可能會攻擊台灣。」

另外，他在行前曾表態，波蘭與美國的聯盟是波國安全的「絕對基礎」。

「戰略自主」及其弱項

法國總統馬克宏6年前曾公開在巴黎索邦大學（Sorbonne University）演講時，討論到歐盟主權的概念。而此概念在歐盟已存在一段時間；歐洲議會智庫曾解釋道，戰略自主基本上代表在具有重要戰略意義的領域，能自主及獨立於其他國家行動的能力。

馬克宏近期造訪中國後，對國際媒體表示他認為歐盟應保持獨立的外交政策。他強調，不想陷入「集團對抗」，認為歐盟「不應該陷入世界的混亂和不屬於歐洲的危機」。本週他訪問荷蘭時，再次說明他對歐洲主權的願景，其中則聚焦在戰略自主概念的經濟層面。

圖為法國總統馬克龍在訪問荷蘭期間發表演說照。

圖為法國總統馬克龍在訪問荷蘭期間發表演說照。

在歐盟綠色轉型層面，巴塞羅納國際事務中心（CIDOB）研究員柯羅米納（Carme Colomina）告訴DW，歐盟現階段在相關科技的生產、所需稀土元素等，是依賴中國的。而雖然歐盟有提出應對策略，但是否能即時及有效的執行，仍有疑慮，而「依賴（中國）關係已經存在了」。

德國外交關係理事會（DGAP）的學者塔利斯（Benjamin Tallis）則點出，馬克宏等人推動的東西不現實也不受人擁戴。在他看來，自主這個觀念，在國際政治中是一種「迷思」。

塔利斯認為，馬克宏的想法對歐洲來說具有危險性，因為雖然歐洲有自己的軍事能力，但美國龐大的核武庫一直是最後的安全保障，用以威懾著其他核武大國。

此外，他也指出歐盟內部的世界觀並沒有達成共識，成員對國際議題未能有一致看法，馬克宏的願景會進一步惡化分歧。

台灣問題

歐盟委員會未對馬克宏涉台言論發表評論，白宮也采取淡化處理，但他的言論卻引起美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）等人批評。

中方的回應則是：「有的國家並不希望看到別國獨立自主，總是想脅迫別國順從自己的旨意。但是堅持戰略自主將會贏得更多尊重、更多朋友，搞脅迫、施壓只會遭到更多的抵制和反對。」

圖為9日中國解放軍軍機在台灣附近舉行軍演。

圖為9日中國解放軍軍機在台灣附近舉行軍演。

歐盟外交與安全事務高級代表博雷利（Josep Borrell）因病推遲訪華，13日他表示，相信歐盟和中國能設法在多邊空間中，為了共同利益合作。但要恢復這樣的信任，只有當彼此在重大國際政治問題上達成共識，及在和平解決衝突方面有所進展的時候，才有可能。

博雷利提到其中一項關鍵議題就是台灣。他重申歐盟的一中政策，稱歐盟的立場並未改變，但也說「我們必須降低緊張局勢，避免只會助長彼此不信任的言語迸發及挑釁」。博雷爾直言，任何以武力改變（台海）現狀的企圖都是不可接受的。

另外，正在訪華的德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）14日告訴中國，德國反對任何片面用武力改變兩岸現狀的企圖。

她對中國外交部長秦剛表示，兩岸必須和平解決衝突；若台海緊張局勢升級，這對全世界來說會是個「恐怖的場景」。

（綜合報導，Lucia Schulten對此文亦有貢獻）

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