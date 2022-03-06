波蘭稱願將戰機交付美國 美國國防部表示「不可行」

(德國之聲中文網) 在俄烏戰爭持續之際，波蘭週二 (3月8日) 表示將把其所擁有的米格-29戰鬥機交給美國，但這個消息出乎華盛頓的預料之外，並很快被美國國防部駁回。

波蘭外交部長饒兀 (Zbigniew Rau) 說，波蘭政府準備立即免費將他們所有的米格-29戰鬥機部署到拉姆施泰因空軍基地，並將它們交給美國政府處置。但美國國防部似乎拒絕了這一提議，說此舉是不可行的。

美國國防部在一份聲明中說，讓戰機從空軍基地飛入烏克蘭境內有爭議的領空會引起了整個北約的嚴重關切。美國國防部新聞秘書柯比 (John Kirby) 說：「我們將繼續與波蘭和其他北約盟國就這個問題和它所帶來的困難與後勤挑戰進行磋商，但我們認為波蘭的建議是不可行的。」

烏克蘭總統澤連斯基再度呼籲西方國家向其提供米格-29戰鬥機。本週三（3月9日）他在一段視頻中呼籲：「請你們快點做出一個決定，給我們提供戰機！」他還說，波蘭政府提出的建議應該「迅速執行」。

波蘭被認為擁有28架蘇聯時代的米格戰機，並一直在與拜登政府就一項三方交易進行談判。其中一項談判是讓波蘭把戰機送給烏克蘭，條件是美國將向波蘭空軍提供更新的美國戰鬥機。

波蘭外交部長在一份聲明中說：「波蘭請求美國向我們提供具有相應作戰能力的二手飛機。波蘭準備立即確定購買飛機的條件。」

波蘭外交部長饒兀 (Zbigniew Rau) 說，波蘭政府準備立即免費將他們所有的米格-29戰鬥機部署到拉姆施泰因空軍基地，並將它們交給美國政府處置。

饒兀要求擁有米格-29戰機的其他北約盟國，包含斯洛伐克和保加利亞，以同樣的方式行事。波蘭希望透過將這些戰機交給美國，可以降低俄羅斯直接報復的風險。

然而，負責政治事務的美國副國務卿努蘭德 (Victoria Nuland) 說，波蘭的宣布讓華盛頓措手不及，稱這是波蘭的意外之舉。她說：「據我所知，他們計劃把這些飛機送給我們，並沒有事先與我們協商。在這次聽證會結束後，看看我們將如何回應他們這個提議。」

2月27日，歐盟外交和安全政策負責人博雷爾 (Josep Borrell) 提出了向烏克蘭捐贈舊戰機的想法，他當時表示：「我們甚至要提供戰鬥機。」當時這個消息惹惱了波蘭官員，他們說歐盟沒有就這個可能使該國面臨風險的舉動與波蘭進行適當協商。

烏克蘭指責俄羅斯違反協議

與此同時，烏克蘭8日指責俄羅斯對旨在讓平民離開被圍困的南部港口城市馬里烏波爾的人道走廊發起攻擊。烏克蘭外交部在推特上寫道：「(俄羅斯)違反停火協議！俄羅斯軍隊現在正在炮擊從扎波羅熱到馬里烏波爾的人道走廊。8輛卡車與30輛巴士準備向馬里烏波爾提供人道援助，並將平民(疏散)至扎波羅熱。」

烏克蘭國防部表示，俄羅斯持續攻擊人道走廊。該部門在臉書發文表示：「敵人發動了一次攻擊，目標正是人道走廊。這種行動無異於種族滅絕。」

然而，這些消息無法得到相關媒體的獨立核實。最近幾天，試圖從馬裡烏波爾疏散烏克蘭平民的行動都沒有成功，基輔和莫斯科互相指責對方未遵守相關的規定。

雖然俄羅斯傳出再次朝人道走廊開砲，但俄羅斯塔斯通訊社8日卻報道，俄羅斯軍方表示，它將從當地時間8日上午10點開始再次提供停火，使烏克蘭平民能夠從烏克蘭的4個城市逃離。

一位高級軍事官員向該媒體表示，有關基輔、切爾尼戈夫、蘇梅、哈爾科夫和馬裡烏波爾的人道走廊的消息將被發送給烏克蘭副總理韋列舒克 (Iryna Vereshchuk) 。烏克蘭尚未對這一提議作出回應。

美國：2千到4千名俄軍命喪烏克蘭

美國國防部的情報官員8日表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，他們估計有2000至4000名俄羅斯士兵在戰爭中喪命。然而，美國國防情報局局長貝裡爾將軍 (General Scott Berrier) 補充說，這個估計數字可信度有限，因為美國國防部是使用公開來源的數據和情報來源來統計出這個數字。

美國的估計數字仍然大大低於烏克蘭外交部8日稍早發布的未經核實的數字。烏克蘭外交部週二稱到目前為止約有12000名俄羅斯士兵喪命。

(路透社、法新社、美聯社)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。