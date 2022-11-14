波蘭稱遭俄導彈擊中 北約將開緊急會議

（德國之聲中文網）波蘭外交部週三（11月15日）發布聲明，指控俄羅斯一枚導彈落入波蘭東部最大城市盧布林省一個靠近烏克蘭邊境的村落，造成2名波蘭公民死亡。波蘭外交部長茲比格涅夫·勞（Zbigniew Rau）緊急召見了俄羅斯駐波蘭大使，要求即刻給出詳細解釋。

該聲明寫道，俄羅斯聯邦武裝部隊15日再次對烏克蘭全境及其重要基礎設施，進行了長達數小時的大規模炮擊。下午3點40分，一枚俄羅斯製造的導彈落在盧布林省（Lubelskie）赫魯別舒夫區（Hrubieszów）的普熱沃多夫村莊（Przewodów），導致2名波蘭共和國的公民死亡。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）隨後召集國家安全部長和國防部長，在華沙召開緊急會議。會後，他呼籲保持冷靜。波蘭電視台ZET NEWS引述波蘭總統杜達（Andrzej Duda）的發言，他說，究竟是誰發射了導彈，目前還沒有確鑿的證據，調查正在進行中。根據該台報導，杜達表示，很可能是一枚俄羅斯製造的導彈。

此前，美聯社援引一名美國情報官員的消息報導，俄羅斯導彈越境落入北約成員國波蘭境內。五角大廈表示，美方正在調查有關俄羅斯導彈落入波蘭境內的報導，「當涉及到我們的安全承諾和第五條時，我們一直很清楚，我們將保衛北約的每一寸領土。」

在華沙召開國家安全委員會緊急會議之後，波蘭將其軍隊置於高度警戒狀態。波蘭總統杜達隨後與美國總統拜登（Joe Biden）緊急通話。

白宮聲明寫道：「拜登總統為波蘭的調查提供了美國的全力支持和協助。拜登總統重申了美國對北約的堅定承諾。」美國國務院表示，華盛頓「將確定發生了什麽，以及下一步將採取什麽適當措施。」

波蘭考慮啟動北約第4條款

波蘭總統杜達在推特上表示，他的辦公室已與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）根據《北太西洋公約》第4條款，進行磋商討論。

《北太西洋公約》第4條款列明，當任一成員國感到受到另一個國家或恐怖組織的威脅，即可要求所有成員國展開正式諮詢，研究如何應對。決議須獲全體一致同意，但不一定會採取行動。

北約正在就此事進行調查，斯托爾滕貝格表示，「確定所有事實是很重要的」，北約正在「監測局勢，盟國正在密切磋商」。

北約發言人朗傑斯古（Oana Lungescu）稱，斯托爾滕貝格將於16日與北約成員國的大使們舉行緊急會談。

克里姆林宮：無可奉告

針對有關指控與報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在回答路透社的發問時回應：「不幸的是，我沒有這方面的消息。」

此前，俄羅斯國防部稱，有關報導是「蓄意挑釁」，旨在傳播有關俄羅斯的虛假消息。該部表示，俄羅斯軍隊沒有在該地區發射任何導彈，並拒絕承擔責任。

俄羅斯國防部聲明寫道：「波蘭媒體和官員關於『俄羅斯』導彈據稱落在普熱沃多夫地區的言論，是一種蓄意的挑釁，旨在使局勢升級。」聲明補充，波蘭媒體引用的圖片並沒有顯示出俄羅斯武器的跡象。

烏克蘭則表示，關於烏克蘭一枚導彈落入波蘭的有關指控，是「俄羅斯鼓吹的陰謀論」。

俄羅斯15日稍早以導彈襲擊了烏克蘭多座城市。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky） 稱，約有85枚俄羅斯導彈擊中烏克蘭多座城市，包括首都基輔。烏克蘭能源設施受到打擊，造成大規模停電。

澤連斯基強烈指責俄羅斯，他稱這是俄羅斯攻勢的一次「重大升級」，也是對集體安全的打擊。他透過影片表示：「今天，我們已經警告了很久的事情也發生了。恐怖並不局限於我們的國家邊界，俄羅斯的導彈擊中了波蘭......。打擊北約領土上的導彈，這是俄羅斯對集體安全的導彈攻擊！這是一個非常重要的升級。」

此前，澤連斯基在印尼20國集團（G20）峰會發表視訊演說，呼籲各國領導人終結俄烏戰爭，並在外交上孤立莫斯科。

“如果有先進武器，會徹底摧毀他們”

歐洲高度關切

德國聯邦政府發言人赫伯斯特萊特（Steffen Hebestreit）稱，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）已經與波蘭總統杜達通話，表示哀悼，同時承諾提供支持。

赫伯斯特萊特在推特寫道，波蘭將密切調查2名公民死亡的事件，「德國與我們的北約夥伴波蘭站在一起。」

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）也在推特上表示，他本人、外交大臣和國防大臣之間已經進行了會談。蘇納克說，英國政府「正在緊急調查有關在波蘭發生的導彈襲擊的報導，並將在我們的盟友確定發生了什麽時支持他們。」

蘇納克說：「我們也在與我們的國際夥伴協調，包括北約組織。」

此外，歐盟領導人將在G20會議期間召開緊急會議。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在與波蘭總理莫拉維茨基交談後在推特上表示：「我將提議週三與在巴厘島參加G20的歐盟領導人舉行一次協調會議。」

他向波蘭總理保證，在發生致命的爆炸事件後，歐盟將給予支持。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說，她對波蘭發生爆炸的報導感到「震驚」。她在推特上說：「我們正在密切關注局勢，並與波蘭當局以及合作夥伴和盟友保持聯繫。」

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