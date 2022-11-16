 波蘭導彈事件：北約稱或來自烏克蘭 澤連斯基不認同 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.11.2022

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波蘭導彈事件：北約稱或來自烏克蘭 澤連斯基不認同

一枚據稱「俄製」導彈落入波蘭境內，導致2人死亡。不明導彈來源目前眾說紛紜，北約與波蘭表示可能是烏克蘭的防空導彈，但烏克蘭總統澤連斯基強烈否認，稱他相信烏軍的報告，並要求參與調查。目前最新情況為何？

不明導彈落入波蘭與烏克蘭邊境的普熱沃多夫村莊（Przewodów），引發國際高度關注。

不明導彈落入波蘭與烏克蘭邊境的普熱沃多夫村莊（Przewodów），引發國際高度關注。

（德國之聲中文網）波蘭遭到一枚來源不明的導彈波及擊中，造成邊境村莊2人死亡，國際高度關注這是否可能導致俄烏戰再升溫。北約及其成員國波蘭週三（11月16日）表示，該枚導彈可能是烏克蘭防空部隊發射的流彈，而不是來自俄羅斯。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在布魯塞爾記者會上說，該枚導彈可能來自烏克蘭，但他認為「這不是烏克蘭的錯，俄羅斯要承擔最終責任，因為它持續對烏克蘭發動非法戰爭。」

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）也稱：「根據我們和我們的盟友掌握的消息，這是一枚蘇聯製造的S-300火箭，是一枚老式火箭，沒有證據表明它是由俄羅斯方面發射的，它極有可能是由烏克蘭防空部隊發射的。」

杜達還說：「烏克蘭的防空部隊向各個方向發射導彈，其中一枚導彈很可能不幸落在了波蘭境內。...沒有任何——絕對沒有任何——跡象表明，這是一次對波蘭的蓄意攻擊。」

烏克蘭曾經是蘇聯的一部分，擁有蘇製和俄製武器，並且在擊退蘇聯時繳獲了許多俄羅斯武器。

北約秘書長認為罪咎不在烏克蘭，俄羅斯最終仍須為發動戰爭負責。

北約秘書長認為罪咎不在烏克蘭，俄羅斯最終仍須為發動戰爭負責。

波蘭外交部15日發佈聲明稱，一枚「俄羅斯製導彈」落入波蘭東部最大城市盧布林省一個靠近烏克蘭邊境的村落，造成2名波蘭公民死亡。北約與波蘭的最新說法與美國的初步調查結果類似。

同日稍早，美國總統拜登（Joe Biden）表示，從彈道來看，導彈「不太可能」是從俄羅斯發射的。3名美國官員的初步調查結果則指，導彈可能是由烏克蘭軍隊發射的防空導彈，目的是為了攔截一枚俄羅斯導彈。

北約表示，仍應受指責的是俄羅斯而非烏克蘭，因為俄羅斯在2月揮兵入侵烏克蘭，又在本週向烏克蘭發射數十枚導彈，引發烏克蘭的防禦行為。

澤連斯基有異議

根據烏克蘭當地媒體報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對於「導彈可能來自烏克蘭」的說法表示反對。他說：「這不是我們的導彈，我對此毫不懷疑。」他表示，他的結論是基於烏克蘭軍方的報告，他沒有理由不相信。

澤連斯基在影片演說中敦促，應將烏克蘭納入波蘭導彈事件的現場調查，以確定事實。他說，烏克蘭官員應該要能一同進入現場，參與進一步調查。

事發地普熱沃多夫村莊（Przewodów）所在位置。

事發地普熱沃多夫村莊（Przewodów）所在位置。

澤連斯基並未提供相關證據證明他的說法。不過根據法新社報導，烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）在推特發文表示，基輔準備遞交證據證明此事是俄羅斯所為。

波蘭導彈事件發生當下，俄羅斯正向烏克蘭各地多做城市發射數十枚導彈，以打擊烏克蘭的電網，使數百萬人遭遇停電的情況再惡化。

基輔聲稱，這是俄烏戰爭9個月以來，針對烏克蘭電網最激烈的一次打擊。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也說，莫斯科在遭受重大地面損失後加強了空襲力度，15日向烏克蘭發射了多達100多枚導彈，「是自戰爭開始以來我們看到的最大一波導彈。」

而在被問及烏克蘭、波蘭和北約的說法不一致時，美國國務院表示：「我們知道澤倫斯基總統的評論......但我們沒有任何訊息可以反駁波蘭的初步調查結果。」

美軍：通話俄羅斯失敗

美國軍方最高官員、參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）16日表示，在波蘭發生導彈爆炸事件後，他與烏克蘭及波蘭軍方進行了交談，雖然試圖與俄羅斯同行聯繫，但沒有得到回音。

米利說，他的參謀部試圖與俄羅斯最高級別的軍事官員格拉西莫夫將軍（Gen. Valery Gerasimov）打電話，討論此事，但「沒有成功」。

美聯社指出，米利並沒有詳述美方做了哪些努力，嘗試聯繫俄方，但缺乏溝通引發了人們對危機情況下美俄高層溝通的擔憂。華盛頓的軍備控制和不擴散中心執行主任蒂爾尼（John Tierney）擔憂地表示，如果要避免因誤解而導致的衝突風險，開放的溝通渠道「是至關重要的。」

不過，幾名美國國防部官員向美聯社表示，格拉西莫夫不接電話的情況並不罕見。

此前，俄羅斯國防部已否認導彈擊中波蘭。俄羅斯外交部說，指控俄羅斯參與的「混亂」是「西方有系統的反俄運動的一部分。」

波蘭邊境村落在遭到不明導彈波及後的爆炸現場。

波蘭邊境村落在遭到不明導彈波及後的爆炸現場。

暫時鬆了一口氣？

導彈落入波蘭境內，這是俄烏戰爭以來首次致命地波及到了西方聯盟的領土。路透社指出，導彈可能不是來自俄羅斯，使得國際社會對於俄烏戰爭可能擴大到邊境的擔憂，得到了緩解。

事發地普熱沃多夫村莊（Przewodów）所屬的城市多烏赫比丘夫（Dolhobyczow）市長告訴美聯社：「如果這是烏克蘭人的錯誤，應該不會有大的後果。」但他也強調，自己「不是這方面的專家」。

部分西方領導人在印尼G20峰會上表示，無論誰發射了導彈，俄羅斯和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）最終都要為其入侵引發的事件負責。

美軍：戰爭預料持續到冬季

美國軍方最高官員米利表示，俄烏戰爭的任何一方都不太可能迅速獲得軍事勝利。他說，俄羅斯目前控制了烏克蘭約20%的土地，但要占領整個國家的可能性「幾乎為零」。但他也補充說「從軍事上將俄羅斯人趕出烏克蘭是一項非常困難的任務，而且在未來幾週內不會發生。除非俄羅斯軍隊完全崩潰，但這是不可能的。」

他和美國國防部長奧斯汀都表示，他們預計烏克蘭將繼續戰鬥到冬季，美國及其盟友將繼續提供更多支持和武器，但強調任何談判計劃都將由烏克蘭決定。

（美聯社、路透社、法新社等）

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