波蘭尋求更多美軍駐守和對烏安全保證

（德國之聲中文網）美國總統拜登將於週一（2月20日）至週三（2月22日）訪問波蘭，對此，波蘭總理莫拉維茨基（ Mateusz Morawiecki）週日（2月19日）在受訪時表示，他將與美方討論增加駐波蘭美軍的可能性，並使其更常駐在波蘭。

路透社報導，莫拉維茨基在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目中說：「我們正在與拜登總統的政府討論，如何讓他們的（部隊）駐留更長久，並增加駐軍人數」。

「我也非常感謝美國發送新的愛國者系統和其他非常現代的武器和彈藥，因為這在某種程度上也代表了（美軍）士兵的存在，但當然這兩者是串聯的」，他說。

拜登將於2月20日至22日訪問波蘭，以紀念俄羅斯入侵鄰國烏克蘭一周年。

CBS報導，美國在2022年2月24日俄羅斯入侵波蘭之前，加強了在波蘭的駐軍，目前在那裡有大約11,000名美軍人員在輪換。

拜登去年6月時曾表示，美國將在波蘭設立一個新的永久性軍隊總部，以應對俄羅斯的威脅。

據白宮稱，拜登本次將與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和東歐盟友會面，並討論烏克蘭問題，但沒有進入鄰國烏克蘭的計劃。

波蘭總理莫拉維茨基（ Mateusz Morawiecki）

波蘭呼籲北約提供烏安全保證

英國《金融時報》報導，在拜登訪問前夕，杜達呼籲北約國家向烏克蘭提供戰後安全保障。杜達說，安全保證的承諾對烏克蘭及其士兵的士氣很重要，也強調「北約與他們站在一起的感覺」 。

杜達在慕尼黑安全會議間隙接受採訪時說，雖然烏克蘭知道現在不能加入北約，但基輔期待與北約維持「某種安全保障」的「夥伴關係」。

杜達還敦促拜登在訪問華沙期間，應該以非常強硬的措辭重申，美國毫無保留地支持北約第5條，即集體防禦條款，將對一個成員國的任何攻擊視為對所有成員國的攻擊。

烏克蘭尋求的安全保障將以不同的方式構建，有效地約束美國、英國和法國等北約主要大國，在未來對烏克蘭發動襲擊時，提供軍事援助。

但分析認為，杜達要求的保證，將使華盛頓對烏克蘭的承諾超出拜登最近談到的範圍。其他一些北約國家也因害怕被捲入與俄羅斯的戰爭，而對有約束力的承諾持謹慎態度，而是主張加強烏克蘭的軍隊以確保其能夠自衛。

德國馬歇爾基金會智庫華沙辦事處主任巴拉諾夫斯基（Michał Baranowski）說：「關於安全保障的辯論非常激烈，但我真的認為拜登總統現在不會想提出這個問題。」相反的，他說，美國政府正在推進「豪豬戰略」，這意味著將烏克蘭人全副武裝，以便他們能夠直接與俄羅斯打交道。

拜登週二和周三在華沙逗留期間，將與蘇聯解體後加入北約的中歐和東歐，即所謂的「布加勒斯特九國集團」，舉行會議。他預定於週二晚上發表談話，明確表示美國將繼續與烏克蘭站在一起。

美國國安會發言人科比（John Kirby）說，他不排除拜登在訪問期間會與烏克蘭總統澤倫斯基會面，「我們一直與烏克蘭保持溝通，了解他們的需求」。

（路透社、CBS、英國《金融時報》）

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