波罗的海通信电缆断裂 有人搞破坏？

一条连接德国罗斯托克和芬兰赫尔辛基的海底通信电缆11月18日疑因“外力作用”断裂。尽管具体原因仍在调查中，德国和芬兰两国已经表达了“深切忧虑”。

（德国之声中文网）德国、芬兰的外交部在声明中并没有指出海缆断裂的可能原因，但是却强调“此类事件会立刻引起大家对蓄意破坏的怀疑，这充分说明了我们这个时代的动荡”；“欧洲的安全不仅仅受到了俄乌战争的威胁，也要面对恶意势力的混合战争手段……保卫我们的共同关键基础设施对我们社会的安全和抵御能力至关重要。”

11月18日早些时候，芬兰国资的科技公司Cinia披露，连接赫尔辛基和罗斯托克的C-Lion1海缆“因不明原因”断裂，因此该海缆承载的部分数据业务停摆。该公司表示正在和芬兰当局相关部门合作调查事件原因。

Cinia还透露，海缆断裂地点位于瑞典海域，而且并非往来船只密集的地区，断裂时间也是在11月18日凌晨，所以“很有可能是因为外力作用断裂”，具体而言可能是“拖网渔船或者船锚”。该公司还强调，暂时还没有信息显示系蓄意破坏。

资料图片：新新北极熊号”（Newnew Polar Bear）货船被怀疑在2023年10月损坏了爱沙尼亚和芬兰之间的海底光缆 图像来源: Avalon/Photoshot/picture alliance

立陶宛瑞典光缆也受损

罗斯托克和赫尔辛基之间的C-Lion1海缆全长1173公里，承载北欧与中欧各数据中心之间的大量通信。据Cinia公司的说法，为修复电缆需要从法国加莱派出一艘船只，工程大约需要两个星期。

芬兰交通与通信局网络安全中心主任贝尔斯特罗姆(Samuli Bergstrom)强调，互联网并没有受到此次海缆断裂事件的影响，“因为芬兰有许多条海缆与外界相连，一条线路故障不会造成损害。”

另据瑞典通信公司Telia通报，连接立陶宛和瑞典的一条波罗的海海底电缆也遭到了损坏，不过数据通信并没有受到持久的影响。

去年，波罗的海已经发生过多起海底天然气管道、海底电缆受损事件。其中，爱沙尼亚与芬兰间的一条光缆很有可能是被一艘中国香港籍货船的拖锚损毁。不过调查人员无法确定该事件是否为蓄意破坏。芬兰与中国过去一年中一直在就此事进行会谈，习近平与芬兰总统尼尼斯托(Saul Niinisto)也曾在今年1月通话商讨这桩案件。

（美联社、路透社、德广联）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。