波罗的海电缆事件：瑞典加入丹麦监控中国船只

瑞典海警周六（11月24日）表示，已加入丹麦的行列，共同监控一艘在其海岸抛锚的中国船只。此前，在一起疑似蓄意破坏的事件中，两条海底电缆被切断。

（德国之声中文网）11月17日和18日，在波罗的海瑞典领海，两条通信电缆部分被切断。

瑞典和芬兰警方已展开调查，欧洲官员称，怀疑是与俄罗斯入侵乌克兰有关的“破坏”事件。

据船只追踪网站信息，名为伊鹏3号的这艘船只在电缆被切断的时间点前后，航行经过电缆所在位置。

自周二以来，这艘船停靠在瑞典与丹麦之间狭窄的凯特加特海峡。

中国外交部否认对此事负有责任。一名发言人周五表示，中国目前正与包括丹麦在内的相关方合作，通过外交渠道保持沟通畅通。

丹麦海军周三表示，在监控这艘船只。由于处于国际水域，丹麦有关部门干预的空间有限。丹麦海军是否会控制这艘货船尚不明确。丹麦国防指挥部仅表示，在伊鹏3号附近。

瑞典则于周六加入。

瑞典海警一名发言人向法新社表示，“我们可以证实我们在现场…使用的是我们最大的船只之一KBV001波塞冬”，协助瑞典警方调查。这名发言人表示，如果伊鹏3号起航，“我们将予以跟踪”。

另据德新社引述一个船只雷达网站，德国Bad Düben号船也在伊鹏3号附近。

多国船只也在电缆损坏地点调查

11月17日，瑞典哥特兰岛与立陶宛之间的Arelion电缆被损坏。次日，链接赫尔辛基与德国罗斯托克港的C-Lion 1海底电缆被切断，地点位于瑞典厄兰岛南部，距离赫尔辛基约700公里。

瑞典海军周五向法新社表示，已使用遥控水下摄像头检查了被切断的电缆之一，并正在检查第二条。

芬兰警方称，该国一艘海警船本周末前往检查德国-芬兰的那条电缆。芬兰海警表示，Turva号船将向瑞典海警提供协助，在波罗的海南部的水下调查中予以支持。德国警方的班贝格（Bamberg）号船也在现场。

到底发生了什么？

德国国防部长皮斯托里乌斯周二曾表示，被切断的电缆可能是“破坏活动”的结果。“没有人相信这些电缆是偶然被切断。”瑞典警方也在调查“破坏活动”的嫌疑。

对于这是与乌克兰战争有关的破坏事件的指责，俄罗斯周三驳斥称 “荒唐、可笑”。多名欧洲政界人士指责这是莫斯科的“混合战争”。

C-Lion 1是一条长1173公里的海底“数据高速公路”，链接中欧与北欧的计算中心。该电缆2016年启用。运营公司Cinia表示，修理工作最迟周一开始。该公司声明称，预计11月完成修理工作。

Arelion通讯电缆则已颇为老旧，过去也曾发生运作失灵，通常与船只航行的错误有关。该电缆与C-Lion 1在哥特兰岛以东某处交叉。

丹麦安全专家卡斯博（Jacob Kaarsbo）则向瑞典TT通讯社表示，所有迹象显示，这艘中国船只应为电缆损害负责。他说，这艘船只从一个俄罗斯港口出发，在发生损害的两处地点放慢了航行速度。他估计，丹麦当局在考虑登船。他同时表示，不认为中国是破坏行动的幕后方，而很可能是俄罗斯租用了这艘船。

自2022年2月俄罗斯进攻乌克兰以来，波罗的海紧张局面加剧。

2022年9月，将俄罗斯天然气送往欧洲的北溪管道发生一系列水下爆炸，原因尚未澄清。

2023年10月，芬兰与爱沙尼亚之间的一条海底天然气管道被一艘中国货船的船锚损坏而关闭。

（法新社、德新社）

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