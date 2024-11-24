波罗的海电缆事件：中国开放德国等登船视察

丹麦外交部长周四表示，中国已允许丹麦、德国、瑞典等国的代表登上停靠在波罗的海超过一个月的中国货船，该艘货船被指控在上个月疑似蓄意破坏该地区的海底电缆，引发多个欧洲国家关注。

（德国之声中文网）丹麦外交部长拉斯穆森周四（12月19日）表示，丹麦在本周稍早促成了德国、瑞典、芬兰和中国代表之间的会面，打破了长达一个月的僵局，“我们希望，一旦这4个国家的人员完成检查，这艘船就能够驶向目的地。”

此前，中国散装货轮“伊鹏3号”在今年11月涉嫌破坏2条海底电缆被瑞典当局通缉。瑞典及中国外交官持续针对此事沟通，该艘货船也因此在丹麦和瑞典中间的卡特加特海峡停泊超过一个月。

由于中国货船疑似违规的行为发生在瑞典专属经济区内，该起案件是由瑞典检察官领导调查。

瑞典警方透过声明表示，“中国当局的代表正在船上进行调查，并邀请瑞典当局以观察员身份参与”，强调瑞典警察不会在船上采取任何检查措施，周四的行动也并不是由瑞典主导的初步调查的一部分。

到底发生了什么？

今年11月17日，瑞典哥特兰岛与立陶宛之间的Arelion电缆被损坏。次日，链接赫尔辛基与德国罗斯托克港的C-Lion 1海底电缆被切断，地点位于瑞典厄兰岛南部，距离赫尔辛基约700公里。2条通信电缆分别连接瑞典和立陶宛，另一条连接芬兰和德国。

瑞典和芬兰警方已展开调查，欧洲官员怀疑此事是与俄罗斯入侵乌克兰有关的“破坏”事件。

据船只追踪网站信息，名为伊鹏3号的这艘船只在电缆被切断的时间点前后，航行经过电缆所在位置。

自事发以来，这艘船停靠在瑞典与丹麦之间狭窄的凯特加特海峡。

中国外交部否认对此事负有责任。11月29日例行记者会上，中国外交部发言人毛宁在答法新社记者提问时首次表示：“中国愿意与相关国家合作，查明事实真相。”“目前中瑞双方正就此保持着密切沟通”她补充道。

丹麦海军巡逻舰在海上监视伊鹏三号 图像来源: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa/picture alliance

丹麦海军表示，在监控这艘船只。由于处于国际水域，丹麦有关部门干预的空间有限。丹麦海军是否会控制这艘货船尚不明确。丹麦国防指挥部仅表示，在伊鹏3号附近。

瑞典海警一名发言人向法新社表示，“我们可以证实我们在现场…使用的是我们最大的船只之一KBV001波塞冬”，协助瑞典警方调查。这名发言人表示，如果伊鹏3号起航，“我们将予以跟踪”。

另据德新社引述一个船只雷达网站，德国警方Bad Düben号船也在伊鹏3号附近。

是意外还是故意？

路透社引述多名西方情报官员说法，指他们相信是中国船只切断2条海底电缆。但对于究竟是意外还是中方故意为之则有不同看法。

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）重申，该国已在11月底请求中国配合调查，但强调没有针对北京提出任何形式的“指控”。

德国国防部长皮斯托里乌斯曾表示，被切断的电缆可能是“破坏活动”的结果。“没有人相信这些电缆是偶然被切断。”瑞典警方也在调查“破坏活动”的嫌疑。

对于这是与乌克兰战争有关的破坏事件的指责，俄罗斯驳斥称 “荒唐、可笑”。多名欧洲政界人士指责这是莫斯科的“混合战争”。

C-Lion 1是一条长1173公里的海底“数据高速公路”，链接中欧与北欧的计算中心。该电缆2016年启用。运营公司Cinia表示，修理工作最迟周一开始。该公司声明称，预计11月完成修理工作。

Arelion通讯电缆则已颇为老旧，过去也曾发生运作失灵，通常与船只航行的错误有关。该电缆与C-Lion 1在哥特兰岛以东某处交叉。

丹麦安全专家卡斯博（Jacob Kaarsbo）则向瑞典TT通讯社表示，所有迹象显示，这艘中国船只应为电缆损害负责。他说，这艘船只从一个俄罗斯港口出发，在发生损害的两处地点放慢了航行速度。他估计，丹麦当局在考虑登船。他同时表示，不认为中国是破坏行动的幕后方，而很可能是俄罗斯租用了这艘船。

自2022年2月俄罗斯进攻乌克兰以来，波罗的海紧张局面加剧。

2022年9月，将俄罗斯天然气送往欧洲的北溪管道发生一系列水下爆炸，原因尚未澄清。

2023年10月，芬兰与爱沙尼亚之间的一条海底天然气管道被一艘中国货船的船锚损坏而关闭。

（法新社、德新社、路透社）

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