 波罗的海发现万年石墙遗迹 | 科技环境 | DW | 18.02.2024

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科技环境

波罗的海发现万年石墙遗迹

研究人员在距离德国北部海岸十公里处的波罗的海海底发现了一堵石墙的遗迹，研判可能是一万多年前冰河时期的猎人所建造的。

莱布尼茨波罗的海研究所绘制的石墙复原图

莱布尼茨波罗的海研究所绘制的石墙复原图

（德国之声中文网）位于北德的莱布尼茨波罗的海研究所、罗斯托克大学和基尔大学联合发表了关于该石墙遗迹的发现，称遗迹位于北德城市罗斯托克以西，全长971米。 围墙具体位置在雷里克小镇西北约十公里、水面下21米处。该墙最宽处达两米，大部分高度不足一米。它由1673块石头组成，有规律地堆放在几块巨石之间。大部分石头的大小介于网球和足球的尺寸，重量都在100公斤以下，总重量超过142吨。

这堵石墙很可能是一万多年的狩猎者和采集者建造的。由莱布尼茨波罗的海研究所的盖尔森（Jacob Geersen）和罗斯托克大学的布拉德莫勒（Marcel Bradtmöller）领导的研究小组称，当时该地区尚未被波罗的海淹没。据他们表示，这些是迄今为止在波罗的海地区发现到最古老的人类结构痕迹。

狩猎驯鹿设施

研究小组在科学杂志《美国国家科学院院刊》发表的内容中提到，这座被命名为「闪光墙」（Blinkerwall）的遗迹可能有助于当时的人们在湖边发现并猎杀驯鹿。研究团队认为，这种装置由自然原因如海啸、冰川后退或水流造成的可能性微乎其微，其他人为因素也不太可能。

这座石墙遗址于2021年9月的一次测绘过程中被偶然发现。科学家们说，这座位于德国梅前州（Mecklenburg-Vorpommern）的装置在8500年前最后一个冰河期结束后，被上升的海水淹没。该研究小组补充道，至今在欧洲没有其他类似的发现。

据研究人员称，这种狩猎技术在美国等地已经为人所知。例如，考古学家就曾在密歇根州的一个湖中，发现一堵为了狩猎驯鹿而建造的石墙。

  • Wer an der Ostsee Urlaub macht, will vor allem eins: am Strand liegen und im Meer baden. Am besten bei strahlendem Sonnenschein. Das Wetter kann sicherlich nicht mit dem am Mittelmeer mithalten, aber die Insel Usedom gehört zu den sonnigsten Urlaubsregionen Deutschlands.

    德国波罗的海十大诱人之处

    享受沙滩和海水浴

    到波罗的海沿岸度假，主要是来享受这里的沙滩和海水浴。最令人愉悦的是在明媚的阳光下在大海中畅游。这里的天气当然比不上地中海，但是乌瑟多姆（Usedom）岛是德国阳光最充足的度假地之一。

  • Des Ostsee-Urlaubers Liebling ist der Strandkorb. Er schützt vor Sonne, Wind und Regen. Erfunden wurde er 1882 in Rostock vom kaiserlichen Hofkorbmacher Wilhelm Bartelmann. Heute ist er an der Ostsee nicht mehr wegzudenken.

    德国波罗的海十大诱人之处

    身心大放松

    在沙滩椅上身心放松 波罗的海的沙滩椅深受度假者欢迎。它可以用来防风避雨，避免沙滩上的阳光暴晒。1882年罗斯托克的宫廷御用篮子制作工匠巴尔特曼（Wilhelm Bartelmann）发明的。如今，沙滩椅成为波罗的海沙滩上不可或缺的一部分。

  • Seebrücken gehören genauso zur Ostsee wie Strandkörbe. An manchen legen Fährschiffe an, einige sind mit Restaurants und Läden bebaut, andere werden von Anglern bevölkert. Eins haben sie aber alle gemeinsam: Von jeder Seebrücke aus hat man einen tollen Blick aufs Meer und die Küste. Die längste befindet sich in Heringsdorf auf der Insel Usedom (Bild). Über 500 Meter weit führt sie über das Wasser.

    德国波罗的海十大诱人之处

    在栈桥上漫步

    栈桥和沙滩椅一样，也是波罗的海不可或缺的一部分。有些栈桥上甚至建有餐馆和商店。还有的成为垂钓者青睐的地方。但它们都有一个共同点：从每个栈桥都可以欣赏大海和海岸美景。最长的是乌瑟多姆岛的赫林斯多夫栈桥，延申到大海深处超过500米。

  • Badeshorts aus, Bikini weg und ohne Abdruck braun werden! Das ist an der Ostsee kein Problem, denn hier gibt es die meisten FKK-Strände in Deutschland. Für viele Urlauber bedeutet das Freiheit und Natur pur. Das Phänomen der Freikörperkultur rührt aus der DDR, als es selbstverständlich war, nackt am Strand zu liegen und im Meer zu baden.  

    德国波罗的海十大诱人之处

    沙滩上裸体阳光浴

    脱掉泳衣、泳裤、比基尼，在波罗的海沙滩享受阳光浴不是问题。这里有着德国最多的沙滩裸体浴场。裸体主义的现象源于民主德国。那时候东德人就认为，赤身裸体地躺在沙滩上或者海里游泳不算什么。

  • Nicht überall läuft die Küste sanft ins Meer hinein. Auf Rügen, der größten Ostsee-Insel, ragen bis zu 120 Meter hohe Kreidefelsen aus dem Wasser. Vor etwa 70 Millionen Jahren erstreckte sich hier ein flaches Meer, welches Lebensraum für viele Kleintiere war. Ihre kalkhaltigen Schalen und Skelette versteinerten zu einer 500 Meter mächtigen Kreideschicht - der Ursprung der Kreidefelsen von Rügen.

    德国波罗的海十大诱人之处

    大自然奇观

    海岸并非随处可见。在波罗的海最大的岛屿吕根岛上，从水中升起高达120米的白垩悬崖。大约7000万年前，这里是一片浅海，是许多小动物的栖息地。他们的钙质贝壳和骷髅石化为500米厚的白垩层 ，这便是 吕根岛白垩悬崖的起源。

  • Wo ein Meer ist, da sind auch Schiffe. Entweder man mietet ein Boot und macht selbst einen Segeltörn von Hafen zu Hafen oder man schaut sich die Schiffe anderer bequem vom Ufer aus an. Das ist besonders spektakulär während der Kieler Woche oder bei der Hanse Sail Rostock, wenn Traditionssegler und Museumsschiffe stolz ihre Schönheit auf dem Wasser zur Schau tragen.

    德国波罗的海十大诱人之处

    令人惊叹的帆船竞赛场面

    有海的地方就有船。在任何港口码头，都可以看到驶入或者驶离码头的各种船只。尤其是在基尔周，也就是一年一度的国际帆船赛或者罗斯托克汉萨帆船节期间，海面上展现出一幅各种帆船齐媲美的壮观画面。

  • 德国波罗的海十大诱人之处

    世界文化遗产吕贝克

    波罗的海沿岸有许多文化古迹得到联合国教科文组织的认可，其中包括吕贝克、维斯马和斯特拉尔松等港口城市被列入世界文化遗产名录。在这三个城市中，历史悠久的老城都受到很好的保护。今天，它们仍然是800年前这些城市贸易蓬勃发展的见证。

  • Wismar (Bild), Lübeck und Stralsund gehörten der Hanse an. Das war ein mächtiger Kaufmanns- und Städtebund, der die Handelswege auf See und an Land sicherte. Prächtige Sakralbauten, imposante Backsteingotik und mittelalterliche Bürgerhäuser zeugen noch heute von der Blütezeit der Hanse.

    德国波罗的海十大诱人之处

    探索汉萨城市

    维斯马（图片）、吕贝克和施特拉尔松德属于汉萨同盟。这是一个强大的商人和城市联盟，确保了海上和陆地的贸易路线。神圣壮观的建筑，哥特式和中世纪的城镇、住宅是汉萨同盟鼎盛时期的见证。

  • Wer an die Ostseeküste reist, darf sich über täglich frischen Fisch freuen. In der Ostsee werden hauptsächlich Hering, Dorsch, Flunder, Aal und Lachs gefangen.

    德国波罗的海十大诱人之处

    享受美味海鲜

    如果您前往波罗的海沿岸，可以敞开胃口享受各种美味海鲜。波罗的海盛产鲱鱼，鳕鱼，比目鱼，鳗鱼和鲑鱼。

  • Mit etwas Glück kann man bei einem Spaziergang am Strand auf Bernstein stoßen. Schon vor 10.000 Jahren stellten die Menschen Schmuck aus dem fossilen Harz her. Bis heute entstehen aus den Steinen Ketten, Armbänder und Kunstwerke wie dieses Schiff.

    德国波罗的海十大诱人之处

    寻找琥珀

    运气好的话，你可能会在沙滩上散步时遇到琥珀。一万年前，人们就已经知道用化石树脂制作首饰。直到今天，人们一直用琥珀制作项链、手镯或其它艺术品，例如图中这艘用琥珀制作的帆船。


（法新社、德新社）

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