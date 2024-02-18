波罗的海发现万年石墙遗迹

（德国之声中文网）位于北德的莱布尼茨波罗的海研究所、罗斯托克大学和基尔大学联合发表了关于该石墙遗迹的发现，称遗迹位于北德城市罗斯托克以西，全长971米。 围墙具体位置在雷里克小镇西北约十公里、水面下21米处。该墙最宽处达两米，大部分高度不足一米。它由1673块石头组成，有规律地堆放在几块巨石之间。大部分石头的大小介于网球和足球的尺寸，重量都在100公斤以下，总重量超过142吨。

这堵石墙很可能是一万多年的狩猎者和采集者建造的。由莱布尼茨波罗的海研究所的盖尔森（Jacob Geersen）和罗斯托克大学的布拉德莫勒（Marcel Bradtmöller）领导的研究小组称，当时该地区尚未被波罗的海淹没。据他们表示，这些是迄今为止在波罗的海地区发现到最古老的人类结构痕迹。

狩猎驯鹿设施

研究小组在科学杂志《美国国家科学院院刊》发表的内容中提到，这座被命名为「闪光墙」（Blinkerwall）的遗迹可能有助于当时的人们在湖边发现并猎杀驯鹿。研究团队认为，这种装置由自然原因如海啸、冰川后退或水流造成的可能性微乎其微，其他人为因素也不太可能。

这座石墙遗址于2021年9月的一次测绘过程中被偶然发现。科学家们说，这座位于德国梅前州（Mecklenburg-Vorpommern）的装置在8500年前最后一个冰河期结束后，被上升的海水淹没。该研究小组补充道，至今在欧洲没有其他类似的发现。

据研究人员称，这种狩猎技术在美国等地已经为人所知。例如，考古学家就曾在密歇根州的一个湖中，发现一堵为了狩猎驯鹿而建造的石墙。

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德国波罗的海十大诱人之处 在栈桥上漫步 栈桥和沙滩椅一样，也是波罗的海不可或缺的一部分。有些栈桥上甚至建有餐馆和商店。还有的成为垂钓者青睐的地方。但它们都有一个共同点：从每个栈桥都可以欣赏大海和海岸美景。最长的是乌瑟多姆岛的赫林斯多夫栈桥，延申到大海深处超过500米。

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德国波罗的海十大诱人之处 令人惊叹的帆船竞赛场面 有海的地方就有船。在任何港口码头，都可以看到驶入或者驶离码头的各种船只。尤其是在基尔周，也就是一年一度的国际帆船赛或者罗斯托克汉萨帆船节期间，海面上展现出一幅各种帆船齐媲美的壮观画面。

德国波罗的海十大诱人之处 世界文化遗产吕贝克 波罗的海沿岸有许多文化古迹得到联合国教科文组织的认可，其中包括吕贝克、维斯马和斯特拉尔松等港口城市被列入世界文化遗产名录。在这三个城市中，历史悠久的老城都受到很好的保护。今天，它们仍然是800年前这些城市贸易蓬勃发展的见证。

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（法新社、德新社）

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