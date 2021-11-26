 波罗的海三国议员抵台访问 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.11.2021

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波罗的海三国议员抵台访问

继美国议员访问台湾后，立陶宛、爱沙尼亚及拉脱维亚的国会议员也抵达台湾，展开访问行程。其中有立陶宛国会议员表示，此行非常具有启发性和意义，很荣幸被中国列入黑名单。

Taiwan Taipeh | Flagge

（德国之声中文网）台湾立法院长游锡堃周日（11月28日）在脸书上发表消息称，今天清晨，立陶宛、爱沙尼亚及拉脱维亚的国会议员抵达台湾，将参与本周12月2日至3日在台北举行的2021年开放国会论坛。

台湾外交部也在推特上发布照片表示欢迎，并希望"波罗的海的朋友们能在这为期八天的访问中有所收获"。

据台湾外交部网站本周早些时候介绍，"2021年开放国会论坛" 由外交部与立法院、美国"国际民主协会"（National Democratic Institute, NDI）及"财团法人台湾亚洲交流基金会"（TAEF）共同举办，主题为"后疫情时代之开放国会：韧性之全球案例以及2022年后之规划" 。

访问行程

有关开放国会论坛的声明还指出，为因应全球疫情及符合国内防疫规定，论坛将以实体与视讯混合方式举行，来自欧洲与拉丁美洲国会议员将亲临与会，包括贝里斯国会众议长伍姿（Valerie Woods）、立陶宛国会友台小组主席马玛窦（Matas Maldeikis）、拉脱维亚国会友台小组主席福灿（Jānis Vucāns）、爱沙尼亚国会友台小组主席杨森（Jüri Jaanson）等10余位国会议员。

另据台湾外交部发言人欧江安向台湾媒体介绍，波海3国国会议员访台期间，除参加开放国会论坛，也将晋会见台湾总统蔡英文，拜会立法院长游锡堃、行政院长苏贞昌，并接受外交部长吴钊燮款宴；访宾也将拜会国发会、经济部、科技部等部会。

立陶宛国会议员：很荣幸被被中国列入黑名单

在波罗的海三国国会议员抵台的当天，立陶宛国会友台小组主席马玛窦在推特上发出从飞机上看到的台湾上空的照片，并打招呼说："你好，台湾的天空"。

立陶宛国会议员萨卡利埃内（Dovilė Šakalienė）也发推文表示："你好，台湾"，她表示，虽因疫情没有机会四处走动，台北也遵循严格的流行病学程序进行闭门会议，但"仍然很高兴在这里见到你们，亲爱的自由爱好者"。

据台湾中央社报道，萨卡利埃内在下机后向当地媒体表示，此行非常具有启发性和意义，立陶宛深刻体会与大型极权国家为邻的处境。她说，对于被中国列入黑名单她其实觉得很荣幸，议员团成员还自嘲，在这趟出访行程后也许会有更多人被列入黑名单的行列，立陶宛非常支持台湾坚决的态度和决心，台湾是立陶宛非常重要的朋友，立陶宛将继续为双方的友谊而努力。

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