波海三国议员见蔡英文 议员：帮助台湾就是帮助立陶宛

(德国之声中文网) 台湾总统蔡英文29日上午在总统府召见10位访台的波罗的海三国议员，在开场的谈话中，蔡英文感谢立陶宛在今年疫情严峻时，两度捐赠疫苗给台湾，表示该举动彰显了「民主盟友相互扶持的精神」。

蔡英文也提到，有鉴於台湾与立陶宛过去这段时间持续拓展双边关系，她期盼也能与拉脱维亚与爱沙尼亚有更多的合作交流。

她说：「我们和波海三国都走过威权统治丶争取自由的道路，也都深刻的了解民主的得来不易。现在，全球面对威权主义的扩张与假讯息的威胁，台湾愿意与欧洲朋友分享对抗假讯息的经验，一起捍卫共享的价值，确保民主自由的生活方式。」

立陶宛国会友台小组主席马玛窦 (Matas Maldeikis) 也在简短的演说中提到，台湾在复杂的地缘政治环境中取得平衡，并同时发展经济与强化民主，让他愿向台湾人的毅力与智慧「致上崇高的敬意」。

他说：「立陶宛政府的友台政策在我们的社会获得广大的民意支持，保护自由以及规则基础的国际秩序，攸关台湾与立陶宛的重要利益，我们必须强化与台湾的关系，共同合作来达成这个目标。」

专家：帮助三国制定对中的共同战略

对於这次波罗的海三国代表团的出访，专家认为，立陶宛派议员出访除了是加强此前该国所做出的承诺与计划外，也是在实现立陶宛政府在印太地区实现「外交关系多样化」的一步。

曾担任12年欧洲议会政治顾问的台湾世代智库高级研究员冯儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy) 告诉德国之声：「立陶宛之前就曾表示希望让该国的外交关系更多样化，而他们也想透过27+1的框架与中国打交道，而非原先17+1的合作框架。」

立陶宛外长兰斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）今年5月宣布该国退出17+1的决定，认为应该转而采用“更有效丶更团结的27+1模式来一致应对中国。

而从波罗的海三国的角度来看的话，有鉴於三国近期在情报报告中，都首次将中国作为一个重要的威胁，冯儒莎认为，派国会议员出访台湾，可以让这三个国家在处理中国带来的威胁时，制定一个共同的战略。

她说：「当涉及俄罗斯时，这三个国家已经有了共同的愿景和对威胁意识。当涉及中国，他们似乎也有共同的威胁意识。虽然在台湾议题上，立陶宛目前是走得最远的，但我认为，这次出访可以为波罗的海三国在中国相关议题上，制定出共同战略。」

不畏威胁与台湾合作

立陶宛国会友台小组主席马玛窦在出访前，接受德国之声访问时表示，这次出访是为了向台湾表明，他们在欧洲有朋友，而任何大国或地缘政治的竞争都希望合作的国家之间的关系。他说：「这是波罗的海国家对台湾的一个象征性姿态，也就是他们在欧洲有朋友。」

马玛窦也分享他如何看待中国近日来因立陶宛与台湾拉近关系，对立陶宛祭出一连串惩罚性措施的作法。他认为，虽然立陶宛是个小国，但中国非常关注他们提升与台湾关系此举。他向德国之声表示：「中国必须明白，无论他们如何恐吓我们，我们都会努力做符合我们国家利益的事情。我们认为与台湾的合作符合我们的国家利益，我们将继续这样做。」

立陶宛国会友台小组主席马玛窦 (Matas Maldeikis) 也在简短的演说中提到，台湾在复杂的地缘政治环境中取得平衡，并同时发展经济与强化民主，让他愿向台湾人的毅力与智慧「致上崇高的敬意」。

他还提到，在政治层面上，越来越多欧洲国家正在转变他们对中国的看法，他们在国家安全的领域将中国视为一种威胁。马玛窦说：「中国的国际政策已经适得其反。他们认为自己拥有让每个国家都必须害怕的力量，但现在他们开始看到，各国都不害怕他们了。人们对他们的政策反而更加反感，所以从长远来看，这对中国将是一个很大的挑战。」

对於立陶宛与台湾近来拉近关系，中国也做出反制行动。中国在台湾驻立陶宛代表处正是挂牌营运後，21日发布声明表示，将与立陶宛之间的外交关系降为代办级，作为对立陶宛允许台湾在该国设立「驻立陶宛台湾代表处」的回应。

中国声称，立陶宛无视中国政府的严正立场，执意允许以台湾名义在立陶宛设立「代表处」，在国际上制造「恶劣先例」。

该声明写道：「鉴於中立赖以建立大使级外交关系的政治基础遭到立方破坏，中国政府为了维护自己的主权和国际关系基本准则，不得不将中立两国外交关系降为代办级。声明强调，立陶宛政府必须承担由此产生的一切後果。」

「台湾的成功对立陶宛国安有好处」

上周，立陶宛外长在出访华府时向媒体表示，立陶宛正在向世界展示一种抵抗中国日益增长的压力的方式，那就是透过实现供应链的多样化并与其他民主国家团结起来。他也提到，其他国家正在学习立陶宛的经验，因为他们「百分之百希望有更多的空间来对其外交政策做出独立决定」。

马玛窦告诉德国之声，与台湾合作可以使欧洲国家长期受益，他们不需要担心与中国打交道会发生的恐吓。当各国与中国打交道时，他们可能面临长期失去主权的风险。他说：「立陶宛希望成为这方面的榜样。与台湾合作对双方都有好处，对其他欧盟国家也将是一个很好的例子。」

马玛窦认为，立陶宛抵抗中国的经验之所以能成为其他国家学习的对象，是因为立陶宛记得1991年争取独立过程中，他们如何抵抗来自苏联的压力与恐吓。他说：「从那段经历中，我们建立了一个所谓的价值原则。当我们看到专制国家如何通过宣传和社交媒体针对民主国家时，立陶宛的原则始终是讲述真相，讲述我们所看到的一切。」

他说，台湾面对来自中国的大外宣与军事压力都是过去立陶宛所经历过的，所以这也让立陶宛觉得自己的经验与台湾有许多相似之处，希望能帮助到台湾。马玛窦向德国之声表示：「立陶宛知道，帮助台湾也会帮助我们自己。如果台湾能够成功，对立陶宛的国家安全也有好处。我们看到的是，我们需要帮助台湾，因为它在历史的正确一边，这是我们坚持的一个简单原则。」

虽然不少人认为，立陶宛坚持提升与台湾关系一事，能启发更多欧盟国家效法其作法，但冯儒莎确认为，外界应该更谨慎地去解读立陶宛这些举动，可能对欧盟国家带来的影响。

她指出，每个欧盟成员国与中国都有不同的关系，他们之间也有相互竞争的利益。

她说：「若将立陶宛对台湾所做的任何事情，设定为审视欧盟国家与中国关系的新标准，其实是有风险的。我们需要评估每个政府的立场。和他们在不久的将来，根据自己的情况采取的措施，而不是拿他们的情况与立陶宛进行比较。」

她认为，台湾也必须了解立陶宛之所以愿意如此挺台湾，主要是俄罗斯对立陶宛的威胁起了关键作用，但如果换作是欧盟其他的区域，那些国家所感受到的威胁程度也会有所不同。她预测，爱沙尼亚与拉脱维亚可能未来在对台议题上，也会有类似立陶宛的举动。

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