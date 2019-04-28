 波斯湾4艘油轮遭蓄意破坏 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.05.2019

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时政风云

波斯湾4艘油轮遭蓄意破坏

伊朗宣布部分退出伊核协议、美国进而宣布进一步加大制裁力度后，波斯湾海域的局势骤然紧张。日前，在波斯湾的阿联酋水域，4艘油轮遭蓄意破坏，其中包括向美国运送石油的沙特油轮

Emirate Fujairah Hafen (picture-alliance/AP Photo/K. Jebreili)

阿联酋富吉拉港

(德国之声中文网) 蓄意破坏事件发生在阿联酋东部水域，这也导致了本已因美伊对峙而紧绷的海湾局势进一步升级。根据阿联酋外交部的消息，5月12日，共有4艘不同国籍的商船在该国附近水域遭到破坏，这是"针对国家的敌对行为"。

沙特阿拉伯官方通讯社援引该国能源大臣法利赫(Chalid al-Falih)指出，其中有两艘沙特籍油轮严重受损，所幸无人身亡，也没有发生有害物质泄露，但是船体结构遭到了明显的损害。法利赫披露，其中一艘油轮事发时正在驶向沙特的拉斯坦努拉港，准备在那里装载石油后运往美国。他还表示，蓄意破坏的目的是破坏海上航行自由以及全球消费者的能源安全。

蓄意破坏行动发生在霍尔木兹海峡以南约140公里处的阿联酋富吉拉港附近。该港口是重要的石油转运枢纽，而扼守波斯湾要冲的霍尔木兹海峡更是对全球的能源供应有着举足轻重的影响力，全球石油交易量的1/3都要由通过霍尔木兹海峡的油轮运输。

Saudi-Arabiens Energieminister Chalid al-Falih (picture-alliance/dpa/L. Niesner)

沙特能源大臣法利赫(Chalid al-Falih)

周日传出油轮遭破坏消息前的几个小时，伊朗以及黎巴嫩媒体刚刚报道了富吉拉港发生了爆炸事件。阿联酋当局目前拒绝透露更多的相关信息。美国当局则已经呼吁船只在通过该水域时应提高警惕。一个多星期前，美国海事局刚刚向美国商船发出预警，提醒后者提防伊朗可能的敌对行为。不久前，美国军方已经宣布将调遣一个航母战斗群、一个轰炸机联队前往中东地区，应对来自伊朗的威胁。

伊朗外交部则表示，发生在阿联酋富吉拉港的事件"令人不安和害怕"，并要求对事件展开调查。

文山/凝炼 (法新社、美联社、路透社)

 

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