波斯湾冲突升高 欧盟愿保留伊朗核协议

(德国之声中文网) 5月13日，欧盟委员会外交和安全政策高级代表墨格里尼 (Federica Mogherini) 在与美国国务卿蓬佩奥私下会面时说，欧盟各国都会继续「完全支持伊朗核协议」。

此前，美国对欧盟施压，要求欧盟孤立伊朗并且退出伊朗核协议。

最新进展如下:

1. 法国跟英国外长在布鲁塞尔见面讨论伊朗核协议的现况

2. 蓬佩奥在峰会场外与政府高层举行会晤

3. 墨格里尼呼吁美国在伊朗問題上，应该在关键时刻有所节制

4. 德国外长马斯说，他再次告诉蓬佩奥，柏林不想要军事对峙升高

5. 马斯也强调欧盟的立场是：伊朗核协议是现在防止伊朗建造核子武器的最佳方式

6. 英国外务大臣亨特 (Jeremy Hunt) 说，英国担心伊朗和美国之间意外爆发冲突的风险

抵抗美國是歐盟唯一選擇？

美国华府智库「大西洋理事会」的中东问题研究员戴格斯 (Holly Dagres) 告诉德国之声，如果要保留伊朗核协议，欧盟没有太多选择。「现在欧盟可以做的一件事情是抵抗美国。」戴格斯说，「但现实是，欧盟没办法一边这么做，一边叫厂商放心前往伊朗。这些跨国企业担心会被制裁，不希望欧盟与美国为敌。」

他說﹕「一年前特朗普退出伊朗多边协议的时后，英国、法国、德国和欧盟应该要站出来坚定反对。现在他们也还是可以这么做。如果各方共同努力反制美国，在数量上就可以比单一国家发挥更大力量。」

伊朗宣布部分退出伊核协议、美国进而宣布进一步加大制裁力度后，波斯湾海域的局势骤然紧张。5月10日，美国在中东地区部署阿灵顿号（USS Arlington）两栖船坞运输舰与爱国者导弹防御系统。美国方面表示，增加军事部署的原因是伊朗可能向美军发动攻击，但没有公开关于来自伊朗威胁的详细信息。5月12日，在波斯湾的阿联酋水域，共有4艘不同国籍的商船在该国附近水域遭到破坏，其中包括向美国运送石油的沙特油轮。阿联酋外交部称之为「针对国家的敌对行为」。

美国在过去一个月对伊朗施加的压力越来越大，把伊朗的精英部队「革命卫队」宣告为恐怖组织。这是美国首次把其他国家的部队列为恐怖组织。伊朗对于欧盟不辩驳的态度感到挫折，上礼拜宣布将撤销2015年伊朗核协议当中自愿做下的承诺条款。虽然欧盟拒绝任何关于伊朗核协议的最后通牒，欧盟却也说伊朗的发言「并不违反伊朗核协议，也不构成退出条件。」

罗法/李芊(综合报导)