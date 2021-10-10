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德国西部城市，位于莱茵河畔。
两德分治时期，曾为西德首都。目前仍为众多德国政府机关以及国际组织所在地。
贝多芬逝世后留下了未竟之作第十交响曲。如今音乐学家及计算机科学家利用人工智能，以演算法完成了这部作品。人工智能的创造力能否超越音乐天才贝多芬？
德国大选结束，目前组阁形势仍不明朗。但选前对华政策表态强硬的绿党和自民党很有机会进入执政联盟。这对于未来的德中关系会产生怎样的影响？德国之声中文网专访波恩大学全球研究中心主任辜学武教授。
德国大选已经进入倒计时，默克尔长达16年的总理生涯也接近尾声。如何评价这位“铁娘子”的对华政策？新政府对北京的态度是否会更强硬？在中美对峙持续的情况下，德国该如何处理和这两个大国之间的“三角关系”？德国之声采访了德国波恩大学政治学教授辜学武。
德国《日报》关注河南暴雨洪灾分析并指出，“河南发生的人道主义灾难不仅让人们看到了气候变化的风险 ，也暴露了中国审查制度的虚伪”。波恩地方报《General-Anzeiger》访问的一位从新疆流亡到德国的维吾尔人说，他很高兴可以在德国自由地践行自己的信仰，“这在新疆是不可想象的”。
作为德国最权威的新冠病毒专家之一，波恩大学医学院教授施特里克认为，人工合成新冠病毒的可能性微乎其微，而从武汉这种高安全级别的实验室泄露病毒更是难以想象。
德国波恩大学医学院病毒学家施特里克近日表示，如果出现越来越多的新冠病毒无症状感染者，那么至少在短期内会有越来越多的人对这一 病毒免疫。他提出，疫情限制隔离措施不应该只以感染病例数量作为评判标准。
德国知名病毒学家德罗斯滕判断，随着人们对新冠病毒的了解加深，理论上应该能避免第二波疫情爆发。与此同时，波恩大学病毒学家施特雷克质疑短期内能否成功开发出新冠疫苗。
德国北威州又有一个难民营出现大规模新冠病毒传染。波恩附近圣奥古斯丁（St. Augustin）镇一难民营中有70人检测呈阳性。其他住民的检测结果尚未公布。
2020年是贝多芬250周年诞辰。这位伟大的古典音乐家具体出生日期并无记载，不过人们知道，1770年12月17日，他在波恩接受了洗礼。
2020年的春天，德国旧都波昂市老城区每年一次的粉色盛宴如期而至。各种各样的樱花绽放在新冠疫情笼罩下的这个4月。这种“粉色诱惑”魅力太大，让当地政府不得不采取前所未有的措施。
乌克兰作曲家波丹·赛因（Bohdan Sehin)2018年为波恩贝多芬国际音乐节献上了自己的新作“加利西亚幻想曲”，这部作品展现了他眼中的利沃夫的日常生活。
德国总理默克尔说，虽然德国的疫情没有继续扩大值得庆幸，但是现在还不能放松警惕。虽然小型商店可以在遵守防疫规定的前提下恢复营业，但是禁止举办大型集会活动的禁令预计会延续到八月。
对60岁以上的人来说，冠状病毒尤其危险。然而，尽管知道危险性在增加，很多德国老人仍态度淡定，让人惊讶。
德国波恩的首例新冠确诊病例来自于当地的一所小学。该校停课两周。德国之声记者Mikhail Bushuev度假归来后也开始居家办公，并发来亲历报道。
新冠病毒蔓延德国。恐慌造成部分民众哄抢消毒用品。眼看德国之声中文部的消毒物资也要用完，我们决定实际感受一下，眼下在德国买消毒喷雾是什么感觉。
自新冠病毒爆发以来，亚洲人在德国受歧视了吗？若看一眼社交媒体，答案是肯定的。然而，它是否反应了现实？德国之声记者在德国波恩市作了一次相关采访。
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