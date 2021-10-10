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波恩

德国西部城市，位于莱茵河畔。

两德分治时期，曾为西德首都。目前仍为众多德国政府机关以及国际组织所在地。

Joseph Willibrord Mähler's 1804-5 portrait of Beethoven. https://en.wikipedia.org/wiki/Beethoven_(M%C3%A4hler,_1804%E2%80%9305)#/media/File:Beethoven-M%C3%A4hler_1804_hires.jpg

AI完成贝多芬未竟之作 《第十交响曲》全球首演 10.10.2021

贝多芬逝世后留下了未竟之作第十交响曲。如今音乐学家及计算机科学家利用人工智能，以演算法完成了这部作品。人工智能的创造力能否超越音乐天才贝多芬？

专访：绿黄两党“对中国将是巨大挑战” 28.09.2021

德国大选结束，目前组阁形势仍不明朗。但选前对华政策表态强硬的绿党和自民党很有机会进入执政联盟。这对于未来的德中关系会产生怎样的影响？德国之声中文网专访波恩大学全球研究中心主任辜学武教授。
Symbolbild Deutschland und chinesisch-amerikanische Rivalität

专访：只要中美不开战，德国就不会“选边站” 08.09.2021

德国大选已经进入倒计时，默克尔长达16年的总理生涯也接近尾声。如何评价这位“铁娘子”的对华政策？新政府对北京的态度是否会更强硬？在中美对峙持续的情况下，德国该如何处理和这两个大国之间的“三角关系”？德国之声采访了德国波恩大学政治学教授辜学武。
People wade through a flooded street following a heavy rain in Zhengzhou, in China's Henan province on July 22, 2021. (Photo by Noel Celis / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

德语媒体：河南洪灾"暴露中国审查制度的虚伪" 22.07.2021

德国《日报》关注河南暴雨洪灾分析并指出，“河南发生的人道主义灾难不仅让人们看到了气候变化的风险 ，也暴露了中国审查制度的虚伪”。波恩地方报《General-Anzeiger》访问的一位从新疆流亡到德国的维吾尔人说，他很高兴可以在德国自由地践行自己的信仰，“这在新疆是不可想象的”。

18.04.2020, Berlin: Eine Frau hält bei einer unerlaubten Demonstration auf dem Rosa-Luxemburg-Platz ein Schild mit der Aufschrift „Impfterrorismus“. In Berlin-Mitte haben sich mehrere Hundert Menschen an einer unerlaubten Demonstration beteiligt. Unter den Demonstranten waren bekannte Verschwörungstheoretiker, Rechtsextreme und Antisemiten. Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

专访：实验室合成新冠病毒的可能性微乎其微 18.09.2020

作为德国最权威的新冠病毒专家之一，波恩大学医学院教授施特里克认为，人工合成新冠病毒的可能性微乎其微，而从武汉这种高安全级别的实验室泄露病毒更是难以想象。
ARCHIV - 30.03.2020, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Hendrik Streeck, Direktor des Institut für Virologie an der Uniklinik in Bonn, steht in einem Labor seines Institutes. Streeck kann im Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland derzeit noch keine zweite Welle erkennen. (zu dpa Streeck sieht noch keine zweite Welle) Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

德国病毒学者认为评判疫情不能只看感染数 13.09.2020

德国波恩大学医学院病毒学家施特里克近日表示，如果出现越来越多的新冠病毒无症状感染者，那么至少在短期内会有越来越多的人对这一 病毒免疫。他提出，疫情限制隔离措施不应该只以感染病例数量作为评判标准。
23.04.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Zahlreiche Besucher gehen über einen Markt am Wiener Platz. Das öffentliche Leben ist durch die Coronavirus-Krise weiter eingeschränkt. Foto: Federico Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

病毒学权威：德国应不会有第二波疫情 29.05.2020

德国知名病毒学家德罗斯滕判断，随着人们对新冠病毒的了解加深，理论上应该能避免第二波疫情爆发。与此同时，波恩大学病毒学家施特雷克质疑短期内能否成功开发出新冠疫苗。
dpatopbilder - 17.05.2020, Nordrhein-Westfalen, Sankt Augustin: Beamte der Polizei und des Ordnungsamtes gehen in Schutzanzügen in einer Flüchtlingsunterkunft. In einer Flüchtlingseinrichtung in St. Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) sind 70 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab die Bezirksregierung Köln am Sonntag bekannt. Insgesamt wurden in der Unterkunft 300 Personen getestet. Foto: Marcel Kusch/dpa | Verwendung weltweit

德难民营再现疫情 人员密集防控不易 18.05.2020

德国北威州又有一个难民营出现大规模新冠病毒传染。波恩附近圣奥古斯丁（St. Augustin）镇一难民营中有70人检测呈阳性。其他住民的检测结果尚未公布。

贝多芬与大自然 08.05.2020

2020年是贝多芬250周年诞辰。这位伟大的古典音乐家具体出生日期并无记载，不过人们知道，1770年12月17日，他在波恩接受了洗礼。

新冠恐惧不敌“粉色诱惑” 17.04.2020

2020年的春天，德国旧都波昂市老城区每年一次的粉色盛宴如期而至。各种各样的樱花绽放在新冠疫情笼罩下的这个4月。这种“粉色诱惑”魅力太大，让当地政府不得不采取前所未有的措施。
Bohdan Sehin - Ukrainian composer. The copyright is (C) DW. Schlagwörter  Campus 2017, Ukraine, Ukrainisches Jugendorchester, YSOU, Youth Symphony Orchestra of Ukraine, DW, Bundesjugendorchester, Beethovenfest, Campuskonzert, Fantasia Galiciana

波丹·赛因：加利西亚幻想曲 16.04.2020

乌克兰作曲家波丹·赛因（Bohdan Sehin)2018年为波恩贝多芬国际音乐节献上了自己的新作“加利西亚幻想曲”，这部作品展现了他眼中的利沃夫的日常生活。
German Chancellor Angela Merkel, German Finance Minister Olaf Scholz, Bavarian Prime Minister Markus Soeder and Hamburg mayor Peter Tschentscher hold a news conference after discussing with German state premiers on whether to prolong or phase-out the lockdown to combat COVID-19 at the Chancellery in Berlin, Germany, April 15, 2020, as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues in Munich. Bernd von Jutrczenka/Pool via REUTERS

德国谨慎面对疫情 中小学预计五月复课 16.04.2020

德国总理默克尔说，虽然德国的疫情没有继续扩大值得庆幸，但是现在还不能放松警惕。虽然小型商店可以在遵守防疫规定的前提下恢复营业，但是禁止举办大型集会活动的禁令预计会延续到八月。
11.3.2020, Bonn, Offene Bühne von und für Senioren in Bonn, Marion und Werner Reuter begrüßen sich vor der Veranstaltung

德国老年人如何面对疫情？ 16.03.2020

对60岁以上的人来说，冠状病毒尤其危险。然而，尽管知道危险性在增加，很多德国老人仍态度淡定，让人惊讶。

Tuebingen 26.02.2020 Schmuckbild: Ein Mann mit einer Schutzmaske vor einer Apotheke, Schutzmasken sind fast ausverkauft FOTO: ULMER Pressebildagentur xxNOxMODELxRELEASExx | Verwendung weltweit

新冠病毒：德国波恩居家隔离实录 07.03.2020

德国波恩的首例新冠确诊病例来自于当地的一所小学。该校停课两周。德国之声记者Mikhail Bushuev度假归来后也开始居家办公，并发来亲历报道。

新冠下德国：买消毒用品是什么感觉？ 03.03.2020

新冠病毒蔓延德国。恐慌造成部分民众哄抢消毒用品。眼看德国之声中文部的消毒物资也要用完，我们决定实际感受一下，眼下在德国买消毒喷雾是什么感觉。
Frühlingsrollen | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

疫情当头 德国人不再光顾中餐馆？ 05.02.2020

自新冠病毒爆发以来，亚洲人在德国受歧视了吗？若看一眼社交媒体，答案是肯定的。然而，它是否反应了现实？德国之声记者在德国波恩市作了一次相关采访。
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