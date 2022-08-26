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德国西部城市，位于莱茵河畔。
两德分治时期，曾为西德首都。目前仍为众多德国政府机关以及国际组织所在地。
美參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）訪台，落地後發文稱不會向中共「磕頭」，並將中國與「新邪惡軸心」並提，稱挺台無懼習近平；北京則誓言將「堅決反制」。布蕾波恩週五會見台灣總統蔡英文，兩人見面都談了什麼？
虽然波恩最有名的景点是贝多芬故居。但是在疫情开始之前，就有一条街的风头已经大大超过了这位音乐家，吸引全世界无数游客慕名前往，尤其是在四月。
《法兰克福汇报》评论指出，国际奥委会主席巴赫向习近平鞠躬致意，让世界清楚知道是谁主导这场冬奥会，国际奥委会只是为中国做嫁衣。波恩地方报则关注习近平与普京的强强结盟。
绿党女政治家贝尔博克担任外长之后，德国对中国是否会更加强硬？德国的对华外交政策，究竟谁说了算？德国波恩大学政治学教授辜学武回答了这些问题。
德国总理肖尔茨刚上任就面临是否和美国一道外交抵制北京冬奥会的难题。德国波恩大学政治学教授辜学武在接受德国之声专访时指出，新政府在这个问题上的模糊表态应该是在争取时间和欧盟伙伴协商共同对策。而分析“交通灯”三党联合执政纲领文件中关于中国的表述可以看出，新政府并不打算和中国正面对抗。
1845年秋天，柏辽兹参加了李斯特在波恩举办的贝多芬音乐节。此行激发了他创作《浮士德的天谴》的灵感。请听捷克爱乐乐团演奏的这部作品的第一部分。
贝多芬逝世后留下了未竟之作第十交响曲。如今音乐学家及计算机科学家利用人工智能，以演算法完成了这部作品。人工智能的创造力能否超越音乐天才贝多芬？
德国大选结束，目前组阁形势仍不明朗。但选前对华政策表态强硬的绿党和自民党很有机会进入执政联盟。这对于未来的德中关系会产生怎样的影响？德国之声中文网专访波恩大学全球研究中心主任辜学武教授。
德国大选已经进入倒计时，默克尔长达16年的总理生涯也接近尾声。如何评价这位“铁娘子”的对华政策？新政府对北京的态度是否会更强硬？在中美对峙持续的情况下，德国该如何处理和这两个大国之间的“三角关系”？德国之声采访了德国波恩大学政治学教授辜学武。
德国《日报》关注河南暴雨洪灾分析并指出，“河南发生的人道主义灾难不仅让人们看到了气候变化的风险 ，也暴露了中国审查制度的虚伪”。波恩地方报《General-Anzeiger》访问的一位从新疆流亡到德国的维吾尔人说，他很高兴可以在德国自由地践行自己的信仰，“这在新疆是不可想象的”。
作为德国最权威的新冠病毒专家之一，波恩大学医学院教授施特里克认为，人工合成新冠病毒的可能性微乎其微，而从武汉这种高安全级别的实验室泄露病毒更是难以想象。
德国波恩大学医学院病毒学家施特里克近日表示，如果出现越来越多的新冠病毒无症状感染者，那么至少在短期内会有越来越多的人对这一 病毒免疫。他提出，疫情限制隔离措施不应该只以感染病例数量作为评判标准。
德国知名病毒学家德罗斯滕判断，随着人们对新冠病毒的了解加深，理论上应该能避免第二波疫情爆发。与此同时，波恩大学病毒学家施特雷克质疑短期内能否成功开发出新冠疫苗。
德国北威州又有一个难民营出现大规模新冠病毒传染。波恩附近圣奥古斯丁（St. Augustin）镇一难民营中有70人检测呈阳性。其他住民的检测结果尚未公布。
2020年是贝多芬250周年诞辰。这位伟大的古典音乐家具体出生日期并无记载，不过人们知道，1770年12月17日，他在波恩接受了洗礼。
2020年的春天，德国旧都波昂市老城区每年一次的粉色盛宴如期而至。各种各样的樱花绽放在新冠疫情笼罩下的这个4月。这种“粉色诱惑”魅力太大，让当地政府不得不采取前所未有的措施。
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