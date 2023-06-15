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德国西部城市，位于莱茵河畔。
两德分治时期，曾为西德首都。目前仍为众多德国政府机关以及国际组织所在地。
来自世界各国的五千多名代表参加了波恩为期十天的气候会议，目的是为今年年底在迪拜举行的全球气候会议进行筹备。绿色和平对会议结果感到失望。
德国许多城市都有观赏性的樱花树。这一树种来自日本。它们不仅在花开时节非常美丽，还是友谊的象征，或者具有纪念意义。
虽然波恩最有名的景点是贝多芬故居。但是在疫情开始之前，就有一条街的风头已经大大超过了这位音乐家，吸引全世界无数游客慕名前往，尤其是在四月。
贝多芬逝世后留下了未竟之作第十交响曲。如今音乐学家及计算机科学家利用人工智能，以演算法完成了这部作品。人工智能的创造力能否超越音乐天才贝多芬？
2020年的春天，德国旧都波昂市老城区每年一次的粉色盛宴如期而至。各种各样的樱花绽放在新冠疫情笼罩下的这个4月。这种“粉色诱惑”魅力太大，让当地政府不得不采取前所未有的措施。
德国总理默克尔说，虽然德国的疫情没有继续扩大值得庆幸，但是现在还不能放松警惕。虽然小型商店可以在遵守防疫规定的前提下恢复营业，但是禁止举办大型集会活动的禁令预计会延续到八月。
对60岁以上的人来说，冠状病毒尤其危险。然而，尽管知道危险性在增加，很多德国老人仍态度淡定，让人惊讶。
德国波恩的首例新冠确诊病例来自于当地的一所小学。该校停课两周。德国之声记者Mikhail Bushuev度假归来后也开始居家办公，并发来亲历报道。
新冠病毒蔓延德国。恐慌造成部分民众哄抢消毒用品。眼看德国之声中文部的消毒物资也要用完，我们决定实际感受一下，眼下在德国买消毒喷雾是什么感觉。
贝多芬是最知名的古典音乐作曲家。全球各地都将为贝多芬诞辰250周年举行庆祝活动。在许多国家都将举行精彩音乐盛宴。
2020年举办贝多芬诞辰250周年纪念活动时，将鸣放十分具有创意的烟火，例如象征着狂欢节大游行、大合唱、甚至象征着一艘轮船的烟火图案。
波恩每年都有贝多芬音乐节。明年更不应该轻易错过--贝多芬诞辰250周年，一定会有很多精彩的庆祝活动。此外，十大旅游热门地区中还包括一个中国省份。
法国女导演居伊是电影业的先驱人物，但在男性主导的电影工业中，女性的成就往往难以获得认同。在被世人遗忘多年后，居伊的作品在德国重获瞩目。
真有国外乐于嘲讽的那种“德国恐惧”（German Angst）吗？波恩历史博物馆——“历史之家”——目前正举办展览，题为“恐惧，一种德国情绪状态？”，引发观者思考这一问题。
中国期望邻国朝鲜能够以中国为榜样，实行经济层面的改革开放。在中国看来，这将是一个双赢的局面。此外，一掷千金的中国游客大量涌入德国，也是德语媒体关注的话题。
德国波恩樱花街名声在外，而最近却惹上了一点小麻烦。有人张贴匿名海报，要求赏花人潮立即消失，否则就要把7000颗钉子钉入樱花树。这一威胁惊动了樱花街内外。
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