 波恩历史博物馆举办“德国恐惧”主题展 | 文化经纬 | DW | 14.10.2018

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文化经纬

波恩历史博物馆举办“德国恐惧”主题展

真有国外乐于嘲讽的那种“德国恐惧”（German Angst）吗？波恩历史博物馆——“历史之家”——目前正举办展览，题为“恐惧，一种德国情绪状态？”，引发观者思考这一问题。

Angst. Ausstellung im Bonner Haus der Geschichte (Stiftung Haus der Geschichte/Axel Thünker)

难民潮的“巨浪”会掀翻默克尔总理的“德国小船”吗？

（德国之声中文网）"恐惧"--这个词早已进入了英语词库--而且是作为一种对典型德国情绪的表达。今年8月，伦敦《泰晤士报》刚在一篇社论中对丑陋的开姆尼茨（Chemnitz）仇外事件的原因发问。该文自己提供了答案："德国恐惧"！谁若在谷歌搜索，就能找到维基百科提供的大量论述。然而，是否的确存在这一现象？人们在德国比在其它地方更恐惧？

Angst - Ausstellung im Bonner Haus der Geschichte | Judith Kruse (DW/S. Dege)

策展人尤迪特·克鲁泽（Judith Kruse）

波恩的展览会让人得出这一结论，不过，展览本身并不提供答案。策展人克鲁泽就指出，在德国，人们更易激动；历史之家基金会主席许特尔（Hans Walter Hütter）补充说，德国人尤其偏重安全，在此，恐惧乃为关键现象。然而，它是典型的德国情感？两年前，这一展览设想提出时，有关方面确认出存在有约30种集体恐惧。本展局限于其中4种：移民、核战、环境破坏、监控。

默克尔："我们能做到！"

Angst. Ausstellung, Bonn, Haus der Geschichte (Stiftung Haus der Geschichte/Axel Thünker )

美国时代周刊封面，1981年

本展收集了300多件展品，其中包括影片、海报、剪报、橱窗、信件，以及其它大量时代见证物。比如，摄于1983年的一幅照片，上面尽是光头人，身上满缀条码，意在警告发生"全方位搜集"。当时，电脑正开始进入市场，政府计划实施人口普查。 又比如，杜塞尔多夫狂欢节的一辆花车，作为模型的默克尔总理正被难民潮席卷以去，而喇叭里传来默克尔的承诺："我们能做到！"。展览显示，1980年代，森林死亡、核战岌岌可危等现象都曾使德国人心生恐惧；1990年代初，来自东德的难民潮同样如此。

值得讨论

这么说来，都是曾经有过的现象了，太多虑啦？--这可以是展览的结果。然而，如果这么看，那它就可能是对历史上曾有的威胁感的一种忽略。的确，基金会主席许特尔指出，恐惧感是一种"波浪式现象"，而媒体对这种现象的传播和强化并非毫无责任。

Angst - Ausstellung im Bonner Haus der Geschichte | Waldsterben (DW/S. Dege)

森林死亡为展题

不过，个人恐惧感究竟怎么才成为一种集体感受的呢？谁因其受益？从经济角度看，德国人的生活从未像现在这么好过，可为什么又会有这么多人对移民感到恐惧，害怕过度外国化？为什么大量选民背弃传统政党？有一点可以肯定，"历史之家"的这一展览虽未能给出答案，但提供了不少讨论材料。

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Angst. Ausstellung im Bonner Haus der Geschichte (Stiftung Haus der Geschichte/Axel Thünker)

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