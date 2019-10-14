波恩入选《孤独星球》2020年十大旅游城市

（德国之声中文网）世界知名旅游指南丛书《孤独星球》（Lonely Planet）发布2020年十大旅游城市榜单，前西德首都波恩名列其中。奥地利的第二大城市萨尔茨堡位居第一，美国华盛顿特区其次。

位于德国西部的城市波恩位列第五。推荐这座城市的主要原因是它拥有丰富的文化遗产--最特别之处在于，它是音乐家贝多芬的出生地。

波恩每年都有贝多芬音乐节。明年更不应该轻易错过--贝多芬诞辰250周年，一定会有很多精彩的庆祝活动。

2019年全球最值得前往的国家 包豪斯诞辰100周年 著名旅游指南“孤独星球”推荐德国为2019年世界最值得前往的国家之一。包豪斯设计学院成立100周年也是此次德国榜上排名第二的的其中原因。该学校于1919年在魏玛成立，在德绍发展壮大，是德国最成功的文化出口之一。

2019年全球最值得前往的国家 柏林墙倒塌30周年 明年德国还将迎来最近50年来的最重要政治事件-柏林墙倒塌30周年。对于旅游者来说，这是参加周年庆祝活动的绝佳机会，柏林墙的倒塌为德国统一铺平了道路。

2019年全球最值得前往的国家 2019最值得前往的国家-斯里兰卡 岛国斯里兰卡被评为2019年位居榜首的“最佳旅行国家”。斯里兰卡以其寺庙而闻名，拥有丰富多彩的宗教文化和野生动物世界，而且成为越来越受欢迎的冲浪目的地。

2019年全球最值得前往的国家 非洲最安全的旅行目的地-津巴布韦 津巴布韦在“孤独星球”排名榜名列第三。该杂志称这个国家是非洲最安全的旅行目的地之一，当地人超级友好。该国拥有非洲5种最大型动物的国家公园，被列入世界遗产名录的考古遗址和著名的维多利亚瀑布。

2019年全球最值得前往的国家 巴拿马排名第四 巴拿马以连接太平洋和大西洋的同名运河而闻名，在“孤独星球”排名榜上位居第四。 2019年是巴拿马建城500年。“孤独星球”认为游客不应错过届时热闹的庆祝活动。

2019年全球最值得前往的国家 吉尔吉斯斯坦排名第五 这个中亚国家榜上排名第五位。2018年举办了基于地区传统体育项目的世界游牧民族运动会之后，吉尔吉斯斯坦更加注重提高在国际旅游领域的知名度。新开辟的徒步旅行路线、改造后的国家高速公路以及简化的签证制度使其成为一个具有吸引力的旅游目的地。



榜单上排名第一的城市也来自德语地区：奥地利萨尔茨堡市。它当选的理由与波恩类似，也是因为古典音乐遗产。萨尔茨堡音乐节上也表演戏剧和歌剧，明年正值创办一百周年纪念。

这个榜单上的第二名是美国的华盛顿特区，第三名埃及首都开罗，第四名是爱尔兰城市戈尔韦。

进入前十名的城市还有拉巴斯（玻利维亚）、科契（印度）、温哥华（加拿大），迪拜（阿联酋）和丹佛（美国）。

此外，《孤独星球》还公布了2020年十大热门旅游地区和国家。十大热门旅游地区中包括中国贵州省。十大热门旅游国家则分别是：不丹、英格兰、北马其顿、阿鲁巴、斯威士兰、哥斯达黎加、荷兰、利比里亚、摩洛哥和乌拉圭。