波恩入选《孤独星球》2020年十大旅游城市

（德国之声中文网）世界知名旅游指南丛书《孤独星球》（Lonely Planet）发布2020年十大旅游城市榜单，前西德首都波恩名列其中。奥地利的第二大城市萨尔茨堡位居第一，美国华盛顿特区其次。
位于德国西部的城市波恩位列第五。推荐这座城市的主要原因是它拥有丰富的文化遗产--最特别之处在于，它是音乐家贝多芬的出生地。
波恩每年都有贝多芬音乐节。明年更不应该轻易错过--贝多芬诞辰250周年，一定会有很多精彩的庆祝活动。
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2019年全球最值得前往的国家
包豪斯诞辰100周年
著名旅游指南“孤独星球”推荐德国为2019年世界最值得前往的国家之一。包豪斯设计学院成立100周年也是此次德国榜上排名第二的的其中原因。该学校于1919年在魏玛成立，在德绍发展壮大，是德国最成功的文化出口之一。
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2019年全球最值得前往的国家
柏林墙倒塌30周年
明年德国还将迎来最近50年来的最重要政治事件-柏林墙倒塌30周年。对于旅游者来说，这是参加周年庆祝活动的绝佳机会，柏林墙的倒塌为德国统一铺平了道路。
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2019年全球最值得前往的国家
2019最值得前往的国家-斯里兰卡
岛国斯里兰卡被评为2019年位居榜首的“最佳旅行国家”。斯里兰卡以其寺庙而闻名，拥有丰富多彩的宗教文化和野生动物世界，而且成为越来越受欢迎的冲浪目的地。
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2019年全球最值得前往的国家
非洲最安全的旅行目的地-津巴布韦
津巴布韦在“孤独星球”排名榜名列第三。该杂志称这个国家是非洲最安全的旅行目的地之一，当地人超级友好。该国拥有非洲5种最大型动物的国家公园，被列入世界遗产名录的考古遗址和著名的维多利亚瀑布。
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2019年全球最值得前往的国家
巴拿马排名第四
巴拿马以连接太平洋和大西洋的同名运河而闻名，在“孤独星球”排名榜上位居第四。 2019年是巴拿马建城500年。“孤独星球”认为游客不应错过届时热闹的庆祝活动。
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2019年全球最值得前往的国家
吉尔吉斯斯坦排名第五
这个中亚国家榜上排名第五位。2018年举办了基于地区传统体育项目的世界游牧民族运动会之后，吉尔吉斯斯坦更加注重提高在国际旅游领域的知名度。新开辟的徒步旅行路线、改造后的国家高速公路以及简化的签证制度使其成为一个具有吸引力的旅游目的地。
榜单上排名第一的城市也来自德语地区：奥地利萨尔茨堡市。它当选的理由与波恩类似，也是因为古典音乐遗产。萨尔茨堡音乐节上也表演戏剧和歌剧，明年正值创办一百周年纪念。
这个榜单上的第二名是美国的华盛顿特区，第三名埃及首都开罗，第四名是爱尔兰城市戈尔韦。
进入前十名的城市还有拉巴斯（玻利维亚）、科契（印度）、温哥华（加拿大），迪拜（阿联酋）和丹佛（美国）。
此外，《孤独星球》还公布了2020年十大热门旅游地区和国家。十大热门旅游地区中包括中国贵州省。十大热门旅游国家则分别是：不丹、英格兰、北马其顿、阿鲁巴、斯威士兰、哥斯达黎加、荷兰、利比里亚、摩洛哥和乌拉圭。
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游走德国必须掌握的十句德语
“我有时差，急需安眠药”
"Ich habe Jetlag und brauche Schlaftabletten" 对于远道而来的游客，一到德国的第一件事情恐怕就是要摆脱时差的困扰。好在德国到处都可以找到药店，只需认清那个红色大写的A字招牌。切忌，有些安眠药药性极强，千万不可过量！
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游走德国必须掌握的十句德语
“我在文青区的短租房过了一夜”
"Ich übernachte in einer Airbnb-Wohnung im Hipster-Viertel"柏林游客最常说的就是这句话。大量民居变成短租房，导致租金暴涨，搞得当地市民苦不堪言，但是，“爱彼迎”等短租房服务仍然大受欢迎。那么，那些街区的文艺青年最多呢？ 一般来说，只要住到柏林Neukölln或Kreuzberg，“文艺青年”恐怕想不碰到都很难。
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游走德国必须掌握的十句德语
“新天鹅堡！值得去吗？”
"Lohnt es sich, Neuschwanstein zu besuchen?"那还用说？新天鹅堡是德国最受欢迎的旅游胜地，即便是在旅游淡季，到此一游也绝对让你流连忘返。其实除了这些旅游胜地，德国还有很多值得亲身体验的地方：科隆的莱茵河畔，汉堡的土耳其肉饼，或者慕尼黑的英国花园。
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游走德国必须掌握的十句德语
“给我来杯加豆浆的拿铁”
"Ich hätte gerne einen Latte Macchiato mit Sojamilch" 对，德国人喝咖啡的习惯也在与时俱进，花样不断增多。英语国家的游客一般会订“拿铁”，而越来越多的德国人则会点上一杯“玛琪雅朵”。意大利语里，拿铁是牛奶的意思，而玛琪雅朵是玷污的意思，拿铁玛琪雅朵 - 顾名思义就是玷污的牛奶。
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游走德国必须掌握的十句德语
"用一下您家的厕所，要付费吗？"
"Kostet es etwas, Ihre Toilette zu benutzen?"这个问题，只适用于店铺、咖啡馆和餐厅里，去别人家做客当然不必这么客气。一般来说，在德国使用公共场所的洗手间是要付费的，除非你是餐厅里用餐的客人。50欧分可以接受，超过这个数额就有点过了。
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游走德国必须掌握的十句德语
"市内哪可以找到最酷的运动鞋？ "
"Wo finde ich die coolsten Turnschuhe in der Stadt?" 要想找到最酷的运动鞋，最好是去德国最酷的城市：柏林。比如在亚历山大广场的Alexa商场，一般都会让您如愿以偿。要炫要贵，那就得去Münzstraße了。要想在鞋的方面找到灵感，那你一定要去Oranienstraße看看，那里熙熙攘攘行人所穿的鞋都是最新潮的。
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游走德国必须掌握的十句德语
“夜店门前的门卫查得严吗?”
"Wie streng sind die Türsteher vor dem Club?"德国各大城市的夜生活是丰富多彩的。16岁以上就可以喝啤酒，烈性酒则要等到年满18。不过，如果你想逛夜店，之前千万不要喝得酩酊大醉。另外，您的着装也要和相应的夜店所般配。只要做到这几点，再严厉的门卫也不会和你找别扭的。
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游走德国必须掌握的十句德语
“我想来份解酒的早点”
"Ich bin auf der Suche nach einem guten Katerfrühstück"说起解酒的早点全世界的菜谱想必大同小异：油大味重。传统德国早点一般是炒鸡蛋和萨拉米香肠。如果您酒后想多吃点炒土豆和香肠，那就应当订英式或美式早点了。
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游走德国必须掌握的十句德语
“因电缆故障，列车晚点”
"Dieser Zug verspätet sich wegen einer Oberleitungsstörung" 一般来说，德国的公共交通既准时又安全。不过，如果您经常搭乘火车，早晚会听到喇叭里传来上面这句话。一旦听到这句话，您除了耐心等待，也只能耐心等待了。
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游走德国必须掌握的十句德语
“我的行李超重了”
"Mein Koffer hat (kein) Übergewicht" 结束德国之行时，很多游客的行李都会增加几公斤。行李超重了，怎么办？根据航空公司的不同，补交的行李费有可能会是天文数字。所以啊，有些纪念品拍照留念就好，一定要轻装上阵。