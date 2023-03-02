波士顿华裔男子被控协助中共威胁异议人士

（德国之声中文网）美国波士顿检察官办公室称，居住在波士顿布莱顿街区的63岁的美国公民梁利棠（Litang Liang），被控在未通知美国司法部长的情况下串谋充当外国政府代理人。美国联邦检察官周五（5月12日）公布，这名华裔男子与中国政府官员合作，密切监视该地区呼吁中共进行民主改革的中国活动人士和持不同政见者。

根据法庭文件，梁利棠在周二被捕之后未有认罪，并于周四以25000美元的保释金获释，但他必须配戴电子监控器。他还被要求交出护照，不得离开美国马萨诸塞州，而且不能与中国官员有任何接触。

法庭文件显示，梁利棠被指控“向中国政府提供波士顿地区个人和组织的信息； 在美国组织反对呼吁民主的持不同政见者的反抗议活动；向中国政府官员提供在美国的持不同政见者的照片和信息；并向中国公安部提供潜在招募人员的名单”。

起诉书称，梁利棠的目的是“在美国秘密推进中国政府的目标和议程”。

在最近曝出的其他案件中，中国当局也被指控试图骚扰和恐吓在美国的批评北京的活动人士。

上个月，美国指控两名华裔男子充当中国政府代理人，帮助在纽约市建立秘密警察局；来自中国国家警察部队的大约40名官员被指控使用社交媒体骚扰美国境内的中国异议人士。

美国检方说，梁利棠与中国政府的合作始于 2018 年，至少持续到去年。

据检察官称，在一个案例中，梁利棠向中国政府发送了一名学生活动人士的照片和视频，他称这名学生活动人士在 2018 年波士顿唐人街附近的一次抗议活动中毁坏了一面中国国旗。

梁利棠于2018 年在波士顿组织了一次活动，至少有两名中国政府官员参加，其中一人要求他提供一位在波士顿参加竞选并当选的美国官员的信息。美国联邦检察官办公室说，梁利棠按照要求提供了姓名。法庭文件没有提及这位美国当选官员的名字。

联邦检察官说，梁利棠还向中国政府提供了一名持不同政见者参加 2019 年 8 月“波士顿与香港站在一起”游行活动的视频，并在接下来的一个月里，将持不同政见者在波士顿公共图书馆前集会的照片发送给一名中国政府官员，称他们是“一群小丑，企图制造麻烦”。

美国检察官还披露，梁利棠也被指控向中国政府官员提供了波士顿地区两名人士的姓名和职业信息，以便中共公安部可以招募他们。

刑事起诉书指出，梁利棠与中国驻美国高级外交官、公安部和统战部都有联系。中共统战部直接向中共中央委员会报告，以实现中共的海外目标。梁利棠也曾访问中国，出席中共建政70周年纪念活动等。

梁利棠将于7月6日再次出庭受审。

（美联社）

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