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波兰共和国位于欧洲中部，目前为欧盟、北约、联合国、经济合作与发展组织、世贸组织等国际组织的成员。
首都华沙
一枚據稱「俄製」導彈落入波蘭境內，導致2人死亡。北約與波蘭表示可能是烏克蘭的防空導彈，回到华府的拜登继续坚持这一说法，但烏克蘭總統澤連斯基却強烈否認，稱他相信烏軍的報告。
11月15日，一枚据称“俄制”导弹落入波兰境内，造成2人死亡。克里姆林宫否认所有指控。美国方面初步调查显示，可能是乌克兰军队为拦截俄罗斯导弹所发射的防空导弹。
原定于周三举行的习苏会因一枚落在波兰的导弹而临时取消。本来这是一次有助于缓解两国紧张关系的尝试，尤其是在英相苏纳克将中国定义成制度性挑战之后，涉及两国怎样重启建设性前景。
波兰总理认为，如果德国希望俄罗斯因战争而受到惩罚，那么就应该为二战时期针对波兰的罪行和大屠杀负责。
在乌克兰抗击俄罗斯入侵战争中有一个由多国志愿者组成的外国军团。有消息称，该团指挥官中有一波兰犯罪分子。德国之声采访到了当事人。他未否认所有指控。
二战爆发整整83周年之际，波兰就这场战争给该国造成的损失发表报告。波兰方面称，有关战争索赔的谈判将随即展开。
因流经德国、波兰两国的奥得河发生大规模鱼类死亡事件，波、德两国政府间气氛紧张。德国一实验室报告测出农药含量升高，华沙政府警告这是“假新闻”。
他们将医药物资从德国运往乌克兰与波兰的边境，返程时则捎带上乌克兰难民。300多名来自世界各国的业余飞行员投身于这个援助项目。
欧盟成员国能源部长通过了欧委会提交的天然气应急方案。该方案以各国自愿减少天然气消费、保障他国民众不致在寒冬挨冻为原则。根据该方案，紧急情况下，欧盟可确定具约束力节约目标。
1942年7月，纳粹的党卫军发起行动，系统地杀害华沙的犹太人。周五（7月22日）波兰举行了悼念这场大屠杀受难者的游行。
自俄乌战争爆发以来，乌克兰驻德大使梅利尼克频繁抨击德国总统、总理等高官，认为柏林长期与莫斯科过从甚密、没有全力支持乌克兰。此外，梅利尼克屡屡赞扬涉嫌反犹的乌克兰民族主义者班杰拉，在波兰、以色列等国也引发巨大争议。
因多次语出惊人，梅尔尼克显然是目前关注度最高的驻德外国使节。近来他对乌克兰民族主义历史的表述，又引起了极大的关注和不满，以至于乌克兰外交部都不得不出面澄清，试图缓和局势。
包括欧盟、波兰、捷克和立陶宛等在内的近40个国家和国际组织的代表今天起连续两天协商乌克兰重建工作。乌克兰总统泽连斯基承认，乌军已经撤离在卢甘斯克地区的最后一个重要堡垒利西昌斯克。但他强调乌克兰并没有放弃。
加里宁格勒是一片俄罗斯飞地，被欧盟成员国波兰和立陶宛包围。最新的欧盟制裁协议禁运俄罗斯的建材、钢铁等物资，往来俄罗斯本土与飞地的货物运输也被截断。俄罗斯威胁称，将对这种“敌意封锁”采取行动，德国等欧洲邻国则向立陶宛许诺军事支持。
波兰总统杜达痛斥德国总理肖尔茨、法国总统马克龙与普京通话的举动，将其比作二战期间与希特勒保持联系。针对此前马克龙称西方不应该“羞辱”俄罗斯，杜达称，“有谁说过要给希特勒留面子吗？说过我们应尽量避免羞辱希特勒？”
俄—欧间天然气争端升至新高。继保加利亚、波兰和芬兰之后，莫斯科停止向荷兰供应天然气。同时，丹麦也不再能得到俄产天然气。
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