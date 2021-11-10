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波兰共和国位于欧洲中部，目前为欧盟、北约、联合国、经济合作与发展组织、世贸组织等国际组织的成员。
首都华沙
德国看守政府总理默克尔呼吁俄罗斯总统普京帮助解决目前在白俄罗斯和波兰边境地区出现的移民滞留问题。
聚集在波兰-白俄罗斯边境地区的移民数量已经达到3000到4000人。欧委会主席冯德莱恩表示将对白俄罗斯领导人采取更多制裁措施。德国看守政府内政部长呼吁欧盟向波兰和德国提供援助。
白俄罗斯边防部门表示，目前有较大数量的移民正在从白俄罗斯步行前往波兰边境，该部门会“动用一切必要措施”确保边境安全。
因波兰政府拒绝执行欧洲最高法院有关该国司法改革的裁决，欧洲最高法院周三做出裁决，华沙政府每天将交付100万欧元的罚金。
欧盟制裁白俄罗斯之后，卢卡申科政府不但不阻拦、甚至借助蛇头进行贩卖人口。难民进入白俄罗斯之后，借道波兰直奔德国。8月以来，约4000人被德国收容。
波兰总理莫拉维茨基措辞严厉。他指责欧盟是在“要挟”波兰。欧盟委员会主席冯·德莱恩看法截然相反，她宣布，将对波兰实施制裁。
波兰最高法官做出的裁决或会让人生疑：该国意欲退出欧盟。德国之声记者Bartosz Dudek则认为，事情还不会走到这一步。
布鲁塞尔欧盟总部对波兰宪法法庭的裁决深感震惊。欧盟领导机构担心，华沙走向脱欧之路。德国之声记者从布鲁塞尔发来以下报道。
波兰向台湾捐赠的一批40万剂阿斯利康疫苗周日运抵台湾。波兰外交部发布的新闻稿称，这批疫苗让波兰成为继美国、日本之后为台湾捐赠新冠疫苗的第三大国。
白俄罗斯短跑运动员齐玛努斯卡娅公开批评教练后担心回国安全，获得波兰人道主义签证，预计飞往华沙，却在最后一刻改道前往维也纳。
白俄罗斯短跑运动员齐玛努斯卡娅称，她在公开批评该国体育官员之后被强制带到东京羽田机场。但她拒绝登机并寻求帮助。多个欧洲国家表示愿意，其中波兰已向她提供了人道庇护。
英国和瑞典外，一些欧洲国家还在考虑是否将华为明令排除在其5G电信网络之外。波兰这樁与前华为高管有关的间谍案成为指标。
波兰被视为欧盟内部恐同现象最严重的国家。因为在波兰受到歧视，Fifi和Tarmu选择移民到德国。他们有一些心里话想对人们说。
本周四， 美国总统拜登签署行政令，对俄罗斯“有害外国行为”发起了一系列制裁行动。 内容包括美国将驱逐俄罗斯驻华盛顿外交使团的10名外交人员等等。此后波兰外交部也迅速表示驱逐3名俄罗斯外交官。
中国国家主席习近平在2月9日与中东欧国家的「17+1」峰会中表示，将加强与中东欧的疫苗和贸易合作。匈牙利总理对中国提供疫苗表示感谢，波兰则希望扩大与中国贸易。
这是德国政府对俄罗斯上周五驱逐德国外交官做出的回应，瑞典和波兰也采取了相应的措施。
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