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波兰

波兰共和国位于欧洲中部，目前为欧盟、北约、联合国、经济合作与发展组织、世贸组织等国际组织的成员。

首都华沙

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默克尔呼吁普京协助解决波白边境移民问题 10.11.2021

德国看守政府总理默克尔呼吁俄罗斯总统普京帮助解决目前在白俄罗斯和波兰边境地区出现的移民滞留问题。
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

欧盟要求对白俄罗斯采取更多制裁措施 09.11.2021

聚集在波兰-白俄罗斯边境地区的移民数量已经达到3000到4000人。欧委会主席冯德莱恩表示将对白俄罗斯领导人采取更多制裁措施。德国看守政府内政部长呼吁欧盟向波兰和德国提供援助。
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

数百名移民试图从白俄罗斯边境进入欧盟 08.11.2021

白俄罗斯边防部门表示，目前有较大数量的移民正在从白俄罗斯步行前往波兰边境，该部门会“动用一切必要措施”确保边境安全。
ARCHIV - 15.06.2019, Luxemburg: Ein Schild mit der Aufschrift «Cour de Justice de l'union Européene» steht vor den Bürotürmen des Europäischen Gerichtshofs im Europaviertel auf dem Kirchberg. Der Europäische Gerichtshof urteilt an diesem Donnerstag über das ungarische NGO-Gesetz urteilen. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

欧洲法院判处波兰支付高额罚金 27.10.2021

因波兰政府拒绝执行欧洲最高法院有关该国司法改革的裁决，欧洲最高法院周三做出裁决，华沙政府每天将交付100万欧元的罚金。
Mehrere Migranten sitzen auf einer Wiese vor Containern in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (ZABH) des Landes Brandenburg. Im Zuge der deutlich gestiegenen Registrierung von Migranten in Brandenburg informierte sich der Innenminister des Landes Brandenburg, Stübgen (CDU), vor Ort über die aktuelle Situation.

报复欧盟！白俄罗斯用难民当武器 24.10.2021

欧盟制裁白俄罗斯之后，卢卡申科政府不但不阻拦、甚至借助蛇头进行贩卖人口。难民进入白俄罗斯之后，借道波兰直奔德国。8月以来，约4000人被德国收容。
Poland's Prime Minister Mateusz Morawiecki, right, delivers his speech Tuesday, Oct. 19, 2021 at the European Parliament while European Commission president Ursula von der Leyen , in red, listens, in Strasbourg, eastern France. The European Union's top official locked horns Tuesday with Poland's prime minister, arguing that a recent ruling from the country's constitutional court challenging the supremacy of EU laws is a threat to the bloc's foundations and won't be left unanswered. (Ronald Wittek, Pool Photo via AP)

波兰公开指责欧盟“敲诈”、“威胁” 19.10.2021

波兰总理莫拉维茨基措辞严厉。他指责欧盟是在“要挟”波兰。欧盟委员会主席冯·德莱恩看法截然相反，她宣布，将对波兰实施制裁。
A sign is seen at the entrance of the Constitutional Tribunal in Warsaw, Poland on September 22, 2021. On Wednesday the Tribunal was set to rule if EU law has primacy of the Polish constitution. The matter concerns a ruling of the Court of Justice of the European Union demanding Poland dismantle a disciplinary chamber which is part of the Supreme Court and is judged by the EU as being a political tool. Todayâs hearing will be resumed on September 30 further prolonging one of the most contentious issues between Poland and the EU. (Photo by STR/NurPhoto)

观点：欧盟尚未失去波兰 09.10.2021

波兰最高法官做出的裁决或会让人生疑：该国意欲退出欧盟。德国之声记者Bartosz Dudek则认为，事情还不会走到这一步。

Polis and EU flags during the celebration of the Polish Independence Day organised by KOD (Committee for the Defence of Democracy). Krakow, Poland on 11 November, 2017. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

不服欧盟法律 波兰走上退出欧盟之路？ 08.10.2021

布鲁塞尔欧盟总部对波兰宪法法庭的裁决深感震惊。欧盟领导机构担心，华沙走向脱欧之路。德国之声记者从布鲁塞尔发来以下报道。

September 4, 2021, Taoyuan, Taipei City, Taiwan: Taiwan MOFA and Taiwan Center for Disease Control officials pose for a picture with placards to appreciate the donations of 400,000 doses of AstraZeneca vaccines from Poland, which have arrived at an airport in Taoyuan on 5th September. (Credit Image: Â© Handout via ZUMA Press Wire

波兰捐赠台湾40万剂疫苗 蔡英文发脸书表示感谢 05.09.2021

波兰向台湾捐赠的一批40万剂阿斯利康疫苗周日运抵台湾。波兰外交部发布的新闻稿称，这批疫苗让波兰成为继美国、日本之后为台湾捐赠新冠疫苗的第三大国。
Belarusian Olympic sprinter Krystsina Tsimanouskaya, center left, arrives at Narita International Airport in Narita, east of Tokyo Wednesday, Aug. 4, 2021. (AP Photo/Andrea Rosa)

白俄罗斯短跑运动员齐玛努斯卡娅飞往维也纳  04.08.2021

白俄罗斯短跑运动员齐玛努斯卡娅公开批评教练后担心回国安全，获得波兰人道主义签证，预计飞往华沙，却在最后一刻改道前往维也纳。
Belarusian athlete Krystsina Tsimanouskaya stands surrounded by police officers at Haneda international airport in Tokyo, Japan August 1, 2021. REUTERS/Issei Kato

白俄罗斯短跑选手拒绝回国 得到波兰的人道庇护 02.08.2021

白俄罗斯短跑运动员齐玛努斯卡娅称，她在公开批评该国体育官员之后被强制带到东京羽田机场。但她拒绝登机并寻求帮助。多个欧洲国家表示愿意，其中波兰已向她提供了人道庇护。
15.01.2019 The Huawei logo is seen in the center of Warsaw, Poland on January 15, 2019. Polish authorities arrested a Chinese national employed by Huawei on charges of espionage alongside a Poish man working for Orange mobile. The arrest has ramped up tensions between China and the US amidst an ongoing trade war between the two trade partners. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

波兰开审华为前高管涉间谍案 01.06.2021

英国和瑞典外，一些欧洲国家还在考虑是否将华为明令排除在其5G电信网络之外。波兰这樁与前华为高管有关的间谍案成为指标。

“为了能自在握住男友的手 我们离开波兰” 22.05.2021

波兰被视为欧盟内部恐同现象最严重的国家。因为在波兰受到歧视，Fifi和Tarmu选择移民到德国。他们有一些心里话想对人们说。

US President Joe Biden speaks from the Treaty Room in the White House on April 14, 2021 in Washington, DC, about the withdrawal of the remainder of US troops from Afghanistan. - President Joe Biden announced Wednesday it's time to end America's longest war with the unconditional withdrawal of troops from Afghanistan, where they have spent two decades in a bloody, largely fruitless battle against the Taliban. (Photo by Andrew Harnik / POOL / AFP) (Photo by ANDREW HARNIK/POOL/AFP via Getty Images)

拜登签署对俄制裁令：不希望紧张关系升级 16.04.2021

本周四， 美国总统拜登签署行政令，对俄罗斯“有害外国行为”发起了一系列制裁行动。 内容包括美国将驱逐俄罗斯驻华盛顿外交使团的10名外交人员等等。此后波兰外交部也迅速表示驱逐3名俄罗斯外交官。
Chinese President Xi Jinping speaks as he introduces the Communist Party of China's new Politburo Standing Committee, the nation's top decision-making body at the Great Hall of the People in Beijing on October 25, 2017. China on October 25 unveiled its new ruling council with President Xi Jinping firmly at the helm after stamping his authority on the country by engraving his name on the Communist Party's constitution. / AFP PHOTO / WANG ZHAO (Photo credit should read WANG ZHAO/AFP/Getty Images)

中国考虑和中东欧国家进行疫苗合作 10.02.2021

中国国家主席习近平在2月9日与中东欧国家的「17+1」峰会中表示，将加强与中东欧的疫苗和贸易合作。匈牙利总理对中国提供疫苗表示感谢，波兰则希望扩大与中国贸易。
25.07.2020, Mitte, Werderscher Markt, Berlin, Das Auswaertige Amt der Bundesrepublik Deutschland ist eine Bundesbehoerde. | Verwendung weltweit

德国驱逐一名俄罗斯外交官 09.02.2021

这是德国政府对俄罗斯上周五驱逐德国外交官做出的回应，瑞典和波兰也采取了相应的措施。
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