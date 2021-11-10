白俄罗斯短跑选手拒绝回国 得到波兰的人道庇护

白俄罗斯短跑运动员齐玛努斯卡娅称，她在公开批评该国体育官员之后被强制带到东京羽田机场。但她拒绝登机并寻求帮助。多个欧洲国家表示愿意，其中波兰已向她提供了人道庇护。