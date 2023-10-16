为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
波兰共和国位于欧洲中部，目前为欧盟、北约、联合国、经济合作与发展组织、世贸组织等国际组织的成员。
首都华沙
波兰周日举行议会选举。出口民调显示，执政党得票未能过半，反对派联盟可能组成新政府。在欧盟看来，这一结果是自由民主的一次胜利。
最近因粮食问题引发紧张关系的乌克兰和波兰之间再起涟漪。波兰南部去年11月曾遭导弹袭击，造成两人死亡。当时波兰和北约都表示，他们认为这是乌方的误击，而今有波兰专家证实，导弹的确来自乌克兰。
在波兰与乌克兰由于粮食问题引发关系紧张之后，泽连斯基释放出了善意信号：在访问北美回程途中，他出人意料地到访波兰东部城市卢布林，对波兰志愿者的援助表示感谢。与此同时，旨在保障乌克兰粮食出口的协议重启仍然无望。俄外长指责西方在“直接与俄罗斯作战”。
乌克兰最坚定的盟友之一波兰，宣布将不再向乌克兰提供武器。之前，双方就粮食出口问题争端而关系紧张。两个国家真的闹僵了吗？波兰到底为何做出这个决定？
俄乌战争爆发以来，华沙堪称基辅最坚定的支持者。可最近波兰总理突然表示不再向乌克兰提供武器。发生了什么？
波兰表示将停止向乌克兰供应武器，但不排除将来运送武器的可能性。波兰与乌克兰近期因粮食出口问题争论不休，泽连斯基在联大的发言也令华沙感到不满，波兰因此召见了乌克兰大使。
波兰农民担心乌克兰谷物充斥市场，损害其国内产值。波兰政府表示将考虑延长对乌克兰进口谷物的禁运。然而，这与欧盟支持乌克兰的立场发生冲突。
北溪天然气管道到底是谁炸的？发生在2022年9月26日的这起破坏行动已经成为21世纪最重要的地缘政治之谜。大量的证据带来的是多种理论。
今年五月初，欧盟制定限令，要求乌克兰粮食只能在波兰等国过境运输，不得在当地销售，以避免乌克兰廉价农产品冲击当地市场。现在在这一限令是否应延长的问题上，各方再度发生意见分歧。
八十年前的这一天，被德国占领军强制关进隔离区的华沙犹太人发动起义，起义最终遭到德国占领军的残酷镇压。这也是纳粹统治时期，最大规模的一次犹太人起义。
波蘭總理13日直言，歐洲試圖加強歐中關係會犯下錯誤。他還說若烏克蘭陷落，中國可能就會攻打台灣，他怎麼說的？馬克宏戰略自主有什麼問題？其他歐洲領袖怎麼理解兩岸局勢？
波兰希望为邻国乌克兰提供更多苏式米格-29战机。这次涉及的战机是波兰此前从德国购买的，因此需要经过柏林的同意，才能转交基辅。而这批米格战机最初为前东德军队拥有，后由德国联邦国防军接手。
在黑海港口因俄乌战争被封锁之后，乌克兰透过波兰和罗马尼亚等国出口价格低廉的谷物，致其谷物销量和农民生计受创。波兰政府官员要求欧盟透过监管手段限制或阻止乌克兰粮食进口到波兰。
波兰总统杜达表示，将在未来数天内向乌克兰交付4架米格-29战机。这将是俄乌战争开始以来基辅首次从西方获得战斗机。斯洛伐克随即也宣布将向乌克兰提供13架该型号战机。与此同时，围绕战机交付问题还有很多问号。
普京發表國情咨文僅數小時後，美國總統拜登也在波蘭華沙發表了演說，重申其對烏克蘭的支持，並稱北約將不會因俄烏戰爭而分裂。
在俄烏戰爭爆發即將一週年之際，美國總統拜登將赴波蘭。與此同時，波蘭呼籲美國應派駐更多的美軍駐守，並要求北約對烏克蘭提供更多安全保證。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式