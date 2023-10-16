德国同意波兰将米格战机转交乌克兰

波兰希望为邻国乌克兰提供更多苏式米格-29战机。这次涉及的战机是波兰此前从德国购买的，因此需要经过柏林的同意，才能转交基辅。而这批米格战机最初为前东德军队拥有，后由德国联邦国防军接手。