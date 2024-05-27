波兰计划加固与俄罗斯和白俄罗斯边境防御

波兰国防部官员详细阐述了一项加强该国东部边境防御的计划。据称，波兰一直面临着俄罗斯及其盟友白俄罗斯采取敌对行动的风险。

（德国之声中文网）北约成员国波兰周一（5月27日）详细阐述了一项加强反无人机监控的计划，并在波兰与俄罗斯的飞地加里宁格勒和俄罗斯盟国白俄罗斯约700公里的边境线上修建防御工事。

该系统名为"盾牌-东方"（ Shield-East），将于2028年完工，旨在保护波兰免受越境敌对行动的影响。迄今为止，这些敌对行动包括将移民非法推入波兰这个欧盟成员国。

该计划的提出正值许多前"东欧集团"国家因莫斯科无端全面入侵乌克兰而日益担心其侵略之际。

波兰对此计划有何说法？

"盾牌-东方"计划还包括与北约其他东部盟国--芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛--协调计划中的防御工事、枢纽和电信系统，预计耗资100亿兹罗提（约合23.5亿欧元，25.5亿美元）。波兰希望欧盟能提供部分资金，因为该系统还将加强由27个成员国组成的集团的东部边界。

5月11日，波兰总理图斯克视察边防部队。 图像来源: Artur Reszko/pap/dpa/picture alliance

波兰国防部长科西尼亚克-卡米什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）在新闻发布会上说："盾牌计划的目标是保护波兰领土，阻碍敌方军队的机动性，同时使我们自己的军虽更机动以及保护平民。"

他说："盾牌计划构成了一个复杂的防御和威慑行动系统。它连接了接入系统，但我们还将购买和实施现代化的反无人机和侦察系统。"

据悉 "盾牌-东方"是一个独立的项目，由波兰上届民族主义政府在白俄罗斯边境建造，是为了阻止移民的大量涌入。波兰政府称移民的涌入是由白俄罗斯政府策划的，目的是破坏欧盟的稳定。

不过，由图斯克（Donald Tusk）总理领导的现任政府表示，这堵墙将得到加强。

（美联社、路透社）

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