波兰要成为专制国家？

（德国之声中文网）欧盟委员会副主席尧罗娃（Vera Jourova）警告说："波兰的所谓改革现在已经处于非常危险的时刻，面临着不可逆转的危险。""现在已影响到司法系统的各个层面。"这位来自捷克的欧盟政治家在接受《明镜》杂志的采访时说，目前1万名法官中，有将近400人受到这项改革措施的影响。

主管法治问题的这位欧盟委员会副主席表示，本周初，针对对政府持批评态度的法官制定的一条制裁法开始生效。该法律"不再像其他欧盟成员国以往所了解的那样，矛头只是针对个别案例，而是打击一大片。"因此，她担心挽救波兰的法治可能为时已晚。

尽管遭到国际社会的抗议，波兰总统杜达（Andrzej Duda）周二仍宣布这项引起争议的法律正式生效。根据该法律，今后凡是对迄今的司法改革持批评态度的法官将受到惩罚。反对派因此认为波兰正在演变成为一个专制政权。

在野的自由保守派政党，公民纲领党的参议院主席格罗兹基（Tomasz Grodzki）称该法律的生效进一步破坏了司法体系。他表示："这将使我们进一步朝着东方的专制独裁方向迈进，将给欧洲带来严重后果。"

波兰总统杜达不顾国际批评宣布该法律生效

波兰法官协会" Iustitia"呼吁欧盟委员会和欧洲法院"立即采取一切可能的措施，保护波兰法官免受政治压制"。法官协会表示，波兰法官不仅捍卫波兰的法治原则，而且捍卫整个欧洲的法律秩序。

自2016年年初以来，欧盟委员会一直坚决反对波兰的几项司法改革。布鲁塞尔指责华沙有计划地削弱司法独立，破坏三权分立。

欧盟委员会副主席尧罗娃主张今后将欧盟资金的支出与对法治原则的遵守情况更加紧密地挂钩。她说："我们只对那些一旦人们对国家预算资金的合理使用产生怀疑，并可以直接向独立法院进行举报的国家提供资助金。""这对那些纯粹的资金缴纳国，例如德国的公民来说，也是公平的。"

李京慧/ 任琛 ( 德新社、法新社)