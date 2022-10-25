波兰要德国赔偿二战损失 为俄罗斯“树立榜样”

（德国之声中文网）波兰总理莫拉维茨基(Mateusz Morawiecki)要求德国为二战罪行作出赔偿，并将其与俄罗斯对乌克兰的战争作比较。

莫拉维茨基对《图片报》表示，如果德国希望俄罗斯为战争受到惩罚，并补偿在乌克兰犯下的罪行，那么德国就必须"为在二战期间对波兰人犯下的罪行以及大屠杀负责。"

他对德国的年轻人说："你们的繁荣、你们的财富，至少有一部分来自对波兰房屋、工厂和资产的盗窃。你们的祖父们要对当时的罪行负责。如果你们作为后代不承担这一责任，俄罗斯就永远不会为普京的军队现在在乌克兰犯下的罪行负责。"

今年9月1日，波兰执政党"法律与公正党"（PiS）在二战爆发83周年之际，就这场战争给该国造成的损失发表报告，要求德国提供1.3万亿欧元的赔偿，以弥补二战给该国造成的损失。波兰副总理卡钦斯基（ Jaroslaw Kaczynski）宣布，华沙将在这一估测金额的基础上同德国展开索赔谈判。他表示，以德国的经济实力，承担这一赔偿金额"完全不成问题"，况且已经有十多个国家从德国得到了赔偿。卡钦斯基说："不将波兰纳入获得战争赔偿的国家行列，毫无道理。"

德国总统施泰因迈尔及德国外长贝尔博克拒绝这项要求。但两人都强调了德国应承担的历史责任。

1939年9月1日，德国对波兰发动突然袭击，第二次世界大战就此爆发。这场战争造成了至少5500万人丧生，也有人认为死亡数字更高达8000万。准确数字已经无从知晓。仅在波兰，就有大约600万人丧生，其中包括300万犹太人。德国占领军几乎将华沙和其他一些波兰城市夷为平地。

第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡 1939年 1939年9月1日，在希特勒的命令下，德国国防军对波兰发动进攻，并宣称是为报复波兰此前的袭击行为。然而，这是战争谎言。从9月3日起，与波兰结盟的法国和英国对德国宣战。不过，两国并没有介入在波兰的战事。

第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡 1939年 波兰无力抵抗装备精良的德国军队。仅历时5星期，波军便被击败。根据德苏之间的一份秘密协定，苏联红军于9月17日占领波兰东部。第三帝国和苏联在德国进攻波兰前一星期缔结了该协定。

第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡 1940年 1940年4月，德军占领丹麦，将该国作为进入挪威的跳板。该国被视为德国战时经济不可或缺的原料的来源地。英国有意切断这一原材料供应线，向挪威派出军队。不过，6月份，盟军也在挪威投降。与此同时，西线进军已经开始。

第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡 1940年 在西线，德军和法军依凭庞大的堡垒，对峙了整整8个月。5月10日，德军对中立的荷兰、卢森堡和比利时发动进攻，在短短数天内，便占领了这些国家，并以此绕开了法国的防守线。

第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡 1940年 德军从背后突袭法军，快速向巴黎推进，于6月中旬占领该市。6月22日，法国投降，并一分为二：希特勒德国占领部分和“维希”政府法国，该傀儡政权以贝当将军为首。

第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡 1940年 希特勒袭击英国。德国轰炸机将考文垂这样的英国城市夷为了平地。在法国北部和英国南部之间的英吉利海峡上空发生大规模空战。皇家空军给德国空军以痛击，从1941年年初起，德国空袭次数明显减少。

第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡 1941年 “英国空战”失败后，希特勒掉头向南，此后又转向东部。他命令德军侵入北非、巴尔干以及苏联。与此同时，更多国家加入由德、意、日为轴心的“轴心联盟”。

第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡 1941年 年初，希特勒命令进攻南斯拉夫，此前，该国退出了“轴心国联盟”。德军也没有放过驻扎有英军的希腊。1941年5月，大批德国伞兵空降希腊克里特岛，成为史上最大空降行动之一。

第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡 1941年 1941年6月22日，德军实施“巴巴罗萨计划”，入侵苏联。德国宣传机器称，这一计划的目的是为“扩大德国在东部的生存空间”。实际上，入侵是一场灭绝行动。在巴巴罗萨计划的实施过程中，德国军人犯下无数战争罪行。

第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡 1942年 最初，红军几无还手之力。然而，随着时间的推移，德军的攻势逐渐受阻。巨大的人员损失和不安全的后勤补给线削弱了德军的攻击力。希特勒虽控制了几乎整个欧洲大陆、北非及苏联的一部分，但是，1942年成为战争出现转折的标志。

第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡 1942年 德国的盟国意大利于1940年6月加入战争，进攻在北非的英军。1941年春季，希特勒派出“非洲军团”，以为增援。直到1942年秋季的第二次阿拉曼战役前，英军一直退守。此次战役使战局出现根本性改变，德军进入退却态势。1943年5月13日，非洲军团投降。

第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡 1942年 希特勒政权在东部战线后方设置诸如奥斯威辛—比克瑙（Auschwitz-Birkenau）这样的灭绝营。600多万人死于纳粹的种族灭绝狂。他们或遭枪杀、被煤气毒死，或死于饥饿和疾病。成千上万德军士兵和冲锋队成员参与了这一灭绝人类罪。

第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡 1943年 战争进入第四年，局面完全改观。在东部战线，红军开始反击。在南部，盟军登陆意大利。德国及其盟友无可挽回地进入守势。

第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡 1943年 斯大林格勒是战争转折的象征。从1942年7月起，希特勒军队的第六集团军试图攻占这座俄罗斯城市。至指挥官们于1943年2月放弃毫无希望的战斗，斯大林格勒战役已导致约70万人丧生，其中多为红军官兵。斯大林格勒战役的失败动摇了众多德国人的战斗意志。

第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡 1943年 随着在非洲的德军和意军部队投降，西方盟军攻占意大利，并由此出发，在欧洲大陆上与轴心国作战的道路被打通。7月10日，盟军在西西里亚登陆。美国也是盟军一部分。希特勒于1941年对美国宣了战。

第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡 1943年 9月，盟军登陆意大利本土。罗马政府签署停战协议。希特勒为此命令德军占领了意大利。盟军在意大利南部艰难向前推进，希特勒军队在该国的其余地区不断制造屠杀和恐怖事件。

第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡 1944年 在东线，红军势如破竹，德国侵略者节节败退。南斯拉夫、罗马尼亚、保加利亚、波兰，……一个又一个国家落入苏联之手。西方盟军也加强了攻势，登陆法国北部，此后不久，又在法国南部登陆。

第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡 1944年 6月6日清晨，美国、英国、加拿大以及其他国家的部队在法国北部的诺曼底海滩登陆。德军司令部虽已预料到盟军将发动登陆战，但预测的登陆点错误。西方盟军由此得以扩展其桥头堡，并从西部痛击希特勒。

第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡 1944年 8月15日，西方盟军在法国南部再度发动反击战役，登陆普罗旺斯。在北部和南部，盟军迅速推进，8月25日，巴黎解放。10月，亚琛成为被盟军攻占的首座德国大城市。

第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡 1944年 1944/45年冬，德军在西部集结，在阿登纳森林地区发动反攻。在最初失利后，盟军终于粉碎了德军的抵抗，并由西、东两个方向发动对“大德意志帝国”本土的不可阻挡的攻势。

第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡 1945年 1945年5月8日，纳粹德国无条件投降。 为不致被俘，希特勒于4月30日自杀身亡。战争历时6年，约5000万人丧生，欧洲的大部分地区满目仓夷。1945年5月，德国统帅部陆军元帅凯特尔在柏林签署投降书。 作者: Alexander Drechsel



波兰从未正式提出索赔要求

迄今为止，波兰并未在政府层面上向德国提出过索赔要求。 但法律与公正党则一直主张德国应向波兰支付战争赔偿。德国政府则一再强调，提出战争索赔的要求已经没有了相应的法律基础。

德国政府提出的理由是，波兰共产党政权已经在1953年宣布放弃索赔要求。除此之外，两德统一时签署的二加四协定已经从外交层面上解决了战争赔偿的问题。所谓的二加四协定是指1990年，联邦德国、民主德国以及苏美英法四个二战战胜国之间签署的一项协议，该协议为两个德国实现统一奠定了基础。

（德新社、法新社）

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