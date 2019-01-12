波兰考虑禁用华为 环时主张中国反制

（德国之声中文网）波兰上周逮捕华为在当地的主管王伟晶后，波兰政府官员欧康斯基 (Karol Okonski)13日表示，可能会考虑禁止公家机关使用华为产品。波兰政府也可能修法限制任何威胁国安的资讯科技公司所生产的产品。

负责网路安全的欧康斯基告诉路透社，在逮捕事件后，没有必要突然改变对华为的政策。但他指出，可以审查国家机关使用华为产品的情况。

他说﹕「我们会去分析......我们的决定是否可以包括停止使用华为产品......虽然我们没有法律强迫私营公司或公民停止使用任何资讯科技公司的产品，但我们不排除考虑立法改变这样的举措。」

中国鹰派官媒环球网则在社评中回应强调﹕「波兰高调抓捕华为员工是出于政治目的，它在迎合美国打击华为的行动......一方面在表达对华盛顿的效忠，一方面在衝北京耍滑头。」文章指控波兰「协助将美国打压华为的立场北约化和欧盟化」。

华为设在波兰首都华沙的分公司

华为解雇在波兰被捕员工

在华为员工因涉嫌间谍行为被波兰当局逮捕之后，华为方面宣布解除雇佣关系，与之划清界限。而波兰政府则呼吁欧盟和北约在涉及华为的问题上采取统一立场，协调行动。

波兰呼吁欧盟和北约在对待中国网络设备供应商华为的问题上采取一致路线。「在北约内部，也存在针对华为的担忧」，波兰内政部长在接受波兰RMF FM电台采访时说，欧盟和北约应该在这个问题上达成一个统一的立场，此外也必须对是否将华为排除在某些市场之外进行讨论。他说：「我们希望和中国之间的关系是良好、深入的合作，而且对于双方来说都应该是具有吸引力的。」

作为网络设备供应商，华为和爱立信、诺基亚等其它行业展开竞争；而在智能手机领域，华为也对苹果以及三星构成挑战。但是在西方社会，华为与中国政府之间的紧密联系常常受到诟病。美国指责该集团为间谍行动助力，美国政府机构也被禁止使用华为提供的网络设备。目前华盛顿正在考虑是否也禁止美国企业使用华为设备。华为一再驳回相关的指控。

在波兰安全部门因间谍嫌疑而逮捕了一名供职于华为的中国公民之后，华为方面周六表示，已经终止与这名员工之间的雇佣关系。据官媒报道，华为方面声明指出，王伟晶「因个人原因涉嫌违反波兰法律而被逮捕调查，该事件对华为的全球声誉造成了不良影响」，因此华为作出了上述决定。据悉王伟晶原任华为波兰有限公司的公关部部长。

1月11日，波兰当局逮捕了王伟晶和另一名波兰人。王伟晶被指控与中国情报部门合作。另外一名被捕的波兰人据称是电信运营商Orange波兰分公司的工作人员，以前曾经在波兰国家安全局的数字安全领域担任高级职务。如果指控罪名成立，两人可能会面临最长十年的监禁。据波兰电视台TVP报道，安全人员还搜查了华为波兰分公司以及Orange公司的办公室。

在华为员工被波兰逮捕之后，中国外交部发表声明，「高度关注王伟晶被波兰内部安全局拘押」，并称中国驻波兰大使馆已经「第一时间约见波外交部，要求波方尽快向中方就案件情况进行通报」。华为公司也强调，始终遵守业务所在国家的法律规定。

歐洲的艱難抉擇

这一事件可能会导致中国和西方国家之间的紧张关系继续加剧。澳大利亚和新西兰已经禁止华为进入5G业务领域。包括挪威在内的其它西方国家也审核是否允许华为继续提供通讯网络设备。德国也对与华为之间的合作存在顾虑，一些政界人士也在敦促展开有关是否将华为排除出德国5G建设的讨论。

分析人士认为，虽然不少亚太国家已经响应华盛顿的号召，加入到禁止华为的行列中，但是欧洲内部则存在一定分化，其中的一个重要原因是华为在5G领域很具有吸引力，远远领先于爱立信、诺基亚和三星。

「运营商其实已经在寻找替代方案，但是他们意识到华为目前具有更高的创新能力，也许是5G业务更好的选择」，评级机构惠誉集团旗下的惠誉解决方案（Fitch Solutions）的经济分析师提利恩（Dexter Thillien）说。

德国电信（Deutsche Telekom）此前宣布与华为合作在波兰建设5G网络，但是没有提到在德国本土是否也有此计划。

对于华为来说，欧洲是一个关键性的市场。在2017年，该公司在欧洲、中东和非洲地区的营业额占到整个集团销售总额的27%，这其中主要业务来自于欧洲电信运营商。

夏立民/李芊/雨涵/李鱼（路透社、德新社）