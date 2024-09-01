波兰纪念二战爆发 总统再提战争赔偿

85年前纳粹德国首先入侵波兰，发动了第二次世界大战。直至今日华沙方面仍然没有为赔偿事宜画上句点。

（德国之声中文网）周日（9月1日），波兰国内在多个地方举行纪念纳粹德国侵略波兰85周年的活动，缅怀死难同胞。1939年9月1日也被看作是第二次世界大战欧洲战事开始的日子。

直到1945年战败，纳粹德国占领波兰6年之久，屠杀了600多万波兰公民，其中约300万是犹太人。

在格但斯克，波兰总理图斯克(Donald Tusk)表示，绝不允许历史重演波兰独自面对来自邻国侵略这样的悲剧，他说，"今天的战争来自东面"。

波兰总统杜达(Andrzej Duda)则前往当年战争开始前夕已遭到纳粹德国猛烈轰炸的维乌恩小镇，在墓地向死难同胞敬献花圈。在此，杜达总统重申波兰要求德国对发动侵略波兰的行径进行战争赔偿。

他说，"原谅和承认罪行是一回事，为破坏进行赔偿是另一回事,战争赔偿问题仍然未得到解决"。杜达来自波兰保守的法律与公正党（PiS），该党在执政期间曾要求德国为纳粹德国在二战中造成的破坏支付1.3万亿欧元的赔偿金。

不过，亲欧盟的现任总理图斯克没有重复总统的主张，但现任波兰政府要求德国为波兰在二战期间遭受纳粹破坏的损失提供经济赔偿。今年7月初举行的德波政府磋商会议期间，柏林和华沙宣布计划在德国首都建立一个"德波之家"以纪念波兰的纳粹受害者。两国政府还在包括受害者赔偿和纪念在内的问题上进行了"深入对话"。

（德新社、法新社）

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