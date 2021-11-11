波兰白俄罗斯边境:难民突破封锁线

(德国之声中文网) 波兰警方称，周六夜间(11月13日)、周日凌晨，至少有一个大约50人的群体突破了Dubicze Cerkiewne村附近的封锁线，闯入了波兰境内。警方目前捕获了其中的22人。而在Kolonia Klukowicze附近，一个更大的群体也试图突破封锁线，但是没有成功；波兰边防警察则遭到试图闯关的难民投掷石块，一名警员因此受到轻伤。

波兰边防部门通报指出，11月13日全天，总共发生了223起试图非法越境的事件。在边境地区，警方捕获了4名"蛇头"嫌疑人，他们当时正在带领难民前行。据悉，其中两名嫌疑人为格鲁吉亚公民，还有两名则分别来自波兰和叙利亚。

目前，波兰和白俄罗斯当局都对援助组织以及新闻媒体封锁了边境地区，因此两国当局发布的消息都无法获得第三方独立消息源的核实。

最近几个月来，数以千计的中东、非洲难民飞往白俄罗斯，试图从该国跨越边境进入立陶宛、波兰等欧盟国家。在白俄罗斯与欧盟的政治拉锯背景下，这些难民被困在了边境区域，迄今至少已有9人丧生。

目前，边境地区的气温已经降至0度左右。欧盟方面指责白俄罗斯主动在中东、非洲等地招徕难民，并利用难民作为施压筹码。而白俄罗斯总统卢卡申科则驳斥了上述指责。

欧盟与白俄罗斯之间的政治纠纷始于去年的白俄罗斯大选。当时，该国反对派指控卢卡申科涉嫌严重的大选舞弊，欧盟方面也宣布不承认卢卡申科的胜选连任，并出台了一系列针对性制裁措施。今年早些时候，白俄罗斯当局强迫一架从欧盟成员国希腊飞往欧盟成员国立陶宛的民航客机在明斯克降落，旋即逮捕了搭乘该航班的一名反对派人士，进一步加剧了双方之间的政治危机，欧盟随后加强了制裁。

现在，边境难民危机正在促使欧盟考虑进一步的制裁措施。东欧地区的多个国家担心，这场危机甚至有可能引发军事冲突。

德国国内尚存争议

困在欧盟外部边境的难民中，绝大多数人的最终目的地都是德国。因此，这场危机也在德国国内政坛引发了很多讨论。刚刚上任的德国联邦议会主席巴斯(Bärbel Bas)呼吁，尽快为困在边境地区的难民提供帮助。"他们是被虚假的承诺骗到边境地区的……我们不能允许将人的命运当作施压手段。"巴斯承认，要想切实帮助难民，还有赖于欧盟层面上达成迅速的共识。

正在参与德国新一届政府组阁谈判的绿党主席贝尔博克(Annalena Baerbock)认为，当务之急是先向那些难民提供人道主义援助，波兰当局应当允许援助组织进入边境地区。

德国萨克森州州长克莱齐默(Michael Kretschmer)则明确反对欧盟接纳这批难民。他指出，这些被卢卡申科引诱到欧盟外部边界的人，既非受到承认的难民，也不是专业人才，因此不符合欧盟的入境移民规定。"我们必须正告明斯克的独裁者：这种手段是不会成功的。"克莱齐默认为，边境难民的悲惨景象，(欧洲)公众必须能够承受。"波兰的做法是正确的，因此我们必须向波兰伸出援手巩固欧盟外部边境。"

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。