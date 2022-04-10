 波兰没收俄罗斯在华沙的外交房产 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.04.2022

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波兰没收俄罗斯在华沙的外交房产

在多年的法律纠纷之后，华沙一处原俄罗斯外交公寓被波兰当局没收。波兰政府表示，这座被一些波兰人怀疑用来进行间谍活动建筑，将提供给该国的乌克兰社群使用。

Poland | ehemaliges russisches Compound in Warschau

苏联外交公寓楼被华沙市民戏称为“间谍窝”

（德国之声中文网）华沙市长查斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）周一（4月11日）表示，该市一处产权原属俄罗斯的空置建筑已被没收。他说，该房产可以提供给波兰的乌克兰社区，例如用来安置乌克兰难民。

这座公寓建筑1970年代由苏联建造，近几十年里成为引起华沙和莫斯科纠纷的一桩公案。查斯科夫斯基称，在被俄罗斯方面长期“非法占有”后，这座建筑目前已被查收。

他还强调说，在今年2月24日俄罗斯入侵乌克兰之后，有关程序更加显示出紧迫性。“在目前俄罗斯发动侵略的背景下，我们现在结束这一长期持续的过程，具有突出的象征意义。”

他对媒体记者宣布：“我们将把这一被（波兰人）称为‘间谍巢’的建筑收回，并计划将其提供给我们的乌克兰客人。”这位市长补充说：“我很高兴能通过这一有象征意义的方式表明，华沙在帮助我们的乌克兰朋友。”

莫斯科抗议

周一，在一名法院的法警在场的情况下，查斯科夫斯基与乌克兰驻波兰大使一起进入这座被没收的建筑。一名俄罗斯外交官则到场表示了抗议。查斯科夫斯基市长还在社交媒体上贴出了楼房的照片。

这组建筑建于1974年，当时苏联和波兰政府曾签订土地使用互换条约。苏联在华沙获得了9块地皮，却从未拿出自己的地产换给波兰。1990年代苏联解体后，这片建筑一直空置。

2008年，华沙终止了这一合约，并要求俄方赔偿，指控俄罗斯非法占有这一地产。莫斯科则拒绝执行法院裁决，既没有支付资金作为租赁费用，也没有交出房产。

俄罗斯驻波兰大使安德烈耶夫（Sergey Andreyev）指责波兰当局没收俄罗斯外交设施产权。国有俄罗斯新闻社（RIA）援引这位大使的话说：“今天早上，法警来到我们位于华沙索比斯基戈大街的国有外交房产，执行华沙市政府的决定，指令将建筑交给波兰财政部门。”他说，波兰官员强行打开了大门上的锁，“占据了此处楼宇”。

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乌克兰驻波兰大使德施基洽（Andrii Deshchytsia）表示，这处建筑将为乌克兰人所用，例如可用作学校、文化中心或临时住所。他称，将等待有关司法手续完成后，才会接收这一房产。

“我们会以合法方式行事，不会像俄国人那样”， 德施基洽说，“在法律交接程序完成之前，我们不想占有任何东西。”

自从战争爆发以来，波兰接收了超过260万乌克兰难民，是接纳乌克兰难民最多的国家。

（法新社、美联社、德新社）

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