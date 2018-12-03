波兰气候会议开幕 《巴黎协定》执行细节受关注

(德国之声中文网)由于三年前《巴黎气候协定 》制定了将全球气温上升幅度控制在摄氏2度的目标，煤炭成为本届波兰气候会议主要关注的焦点之一。负责主持会议的波兰环境部次长库尔提卡 ( Michal Kurtyka) 呼吁195个会员国代表用接下来两周的时间来拟定《巴黎气候协定》的执行细节。他指出：「我们齐聚波兰是为了让全世界为抑制气候变迁努力，我希望各国代表能发挥创意与弹性。」

库尔提卡也向各国代表强调，联合国秘书长对此次会议只有一个期望，就是各国能顺利就《巴黎气候协定》执行细节达成共识。

主办国波兰在周日 (12月2日) 大会开幕时，呼吁为降低温室气体排放而面临减产或关闭的化石燃料工业应该进行公正转型，并强调在能源转型过程中，要兼顾劳工权益。然而，环保人士对这项没约束力的宣言提出疑问，认为这可能支持化石燃料工业继续营运，而非致力于可再生能源。此外，不少环保人士也质疑为何煤矿公司会贊助这次波兰的气候会议。

与此同时，19个上周末参与G20峰会的国家也表态肯定《巴黎气候协定》的成果，让美国成为唯一宣布退出的发达国家。联合国气候办公室前负责人菲谷蕾丝 (Christiana Figueres) 表示虽然目前全球地缘政治动荡，但各国对气候变迁的共识却坚不可摧。然而，她也对美国依然否认气候变迁正在发生的事实感到不解。 她说：「我对美国政府拒绝採纳科学界对气候变迁提出的证据感到遗憾。」

菲古蕾丝引用了一份研究报告，警告若全球平均温度上升超过摄氏1.5度，超过一亿人将受到海平面上升的影响。她说：「G20其他成员国了解研究报告的严重性，他们也正在采取相关措施来预防重大影响及强化经济。」

2050完成能源转型

虽然美国已退出《巴黎气候协定》，美国国务院仍派遣代表前去卡托维兹参与会议。这次会议被视为考验各国是否有决心为达成《巴黎气候协定》目标采取具体措施。然而，有些措施已招来成员国的强烈反弹。COP24首要议程为《巴黎协定规则手册》，主要规范政府如何纪录与报告温室气体排放量以及为减少温室气体排放所做的努力。

此外，各国也将讨论在2020年后提高各国减排目标，并为努力适应气候变迁的贫穷国家提供金源。而科学家预测，为了在2050年完成化石能源转型，世界经济必须进行大改革。世界资源机构 (World Resources Institute) 的瓦斯考 (David Waskow) 在接受美联社访问时表示：「好消息是，对于为了达成目标该做的事，各国都已充分了解。」

长期关注气候变迁议题的瓦斯考表示，虽然美国政府不愿意支持《巴黎气候协定》，但目前全球各国正朝正确的方向努力。他认为在对抗气候变迁的议题上，已不再是一两个国家主导，而是由多个、其中包括中小型国家带头，透过城市、国家与企业间的互助来达成目标。

根据美联社报导，周日 (12月2日) 在离气候变迁会场不远处，一群波兰的反煤炭倡议者举行了小型的示威活动。此外在布鲁塞尔，柏林及科隆等地也发起游行，要求政府采取更多行动来抑制气候变迁。但德国人口最多的北莱茵─威斯特法伦州 (North Rhine-Westphalia) 州长拉舍特 (Armin Laschet) 认为现阶段设定逐步停止使用燃煤电厂的日期还太早，并强调德国做出停止采煤及燃煤的决定必须建立在广泛共识的基础上。德国政府此前曾希望在COP24会议上，展示一个德国计划如何退出煤谈能源的蓝图，但一个专家委员会决定将分享建议的议程延后到明年。

杨威廉/叶宣 (美联社)