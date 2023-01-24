 波兰正式请求德国同意向乌克兰提供豹式坦克 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.01.2023

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时政风云

波兰正式请求德国同意向乌克兰提供豹式坦克

波兰正式向德国提交了向乌克兰转让豹式坦克的请求。德国国防部长表示，联邦政府很快将就向乌克兰提供豹式坦克做出决定。北约秘书长在“坦克争论”中为德国提供辩护。

德国国防部长认为联邦政府很快将就向乌克兰提供豹式坦克做出决定。

德国国防部长认为联邦政府很快将就向乌克兰提供豹式坦克做出决定。

（德国之声中文网）波兰已经向德国政府提交了向乌克兰转让豹式坦克的正式请求。波兰国防部长布瓦什恰克(Mariusz Blaszczak)在推特上公布了这一消息。波兰表示希望以此向基辅方面提供支持。布瓦什恰克呼吁柏林政府，“加入准备向乌克兰提供豹2坦克国家组成的联盟”。

波兰打算向乌克兰提供的豹式坦克由德国生产制造。波兰在向第三国转交豹式坦克之前首先需要得到德国联邦政府的同意。

德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）在柏林同北约秘书长斯托尔滕贝格举行会晤之后表示，联邦政府很快将就向乌克兰提供豹式坦克做出决定。

斯托尔滕贝格围绕着“坦克争论”为柏林提供辩护。他说，在乌克兰的盟友中，柏林向基辅提供“最广泛的军事、财政和人道主义支持”。他说：“德国的武器每天都在乌克兰拯救生命。”就是否提供豹式坦克一事引起的争论，斯托尔滕贝格表示，他“相信很快就会找到解决办法”。

德国国防部长皮斯托里乌斯强调，他下令进行的有关豹式坦克存量的调查很快就会得出结果。他表示，联邦政府也想以此检视军工产业的“存量和生产能力”，以及该款坦克的兼容性。

敌人是普京，不是肖尔茨

卢森堡外交大臣阿塞尔博恩（Jean Asselborn）在接受德国电视二台采访的时候说：“敌人不是（德国）联邦总理肖尔茨，而是普京。这才是我们应该关注的问题。”

阿塞尔博恩表示，虽然德国总理肖尔茨目前在向乌克兰提供豹式坦克的问题上不置可否，但是德国并没有像一些德国媒体描述的那样，在欧盟中陷入孤立地位。他说，还有其它一些大国以及乌克兰邻国在这个步骤上也都仍犹豫不决。

莱茵金属可以逐步交付139辆豹式坦克

德国车辆武器配件及防卫产品制造商莱茵金属（Rheinmetall）的一名发言人表示，该公司总共可以提供139辆豹1和豹2坦克。29辆豹2A4甚至在今年4月或者5月就可以交付。另外还可以提供88辆豹1坦克。

这位发言人表示，另有22辆豹2A4坦克需要花费大约1年的时间进行维修，也就是可以在2023年年底到2024年年初交付使用。

给不给豹2坦克？肖尔茨让执政联盟意见分歧

（路透社、美联社、德新社）

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ARCHIV - Ein Kampfpanzer «Leopard 2 A6» fährt am 02.10.2013 bei einer Bundeswehrübung in Bergen (Niedersachsen). Der Rüstungs- und Automobilkonzern Rheinmetall hat einen 118-Millionen-Euro-Großauftrag für die Modernisierung von Leopard-Kampfpanzern der Bundeswehr bekommen. Dabei würden insgesamt 104 Leopard-2-Panzer im Kampfwert gesteigert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Foto: Peter Steffen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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