 波兰：新法案将性教育与″恋童癖″划等号 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.10.2019

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时政风云

波兰：新法案将性教育与"恋童癖"划等号

波兰右翼政府推出一项新法案，禁止性教育，讲解未成年人性行为被刑事化，违反新法的教师可被判处最高5年监禁。

Polen Warschau | Protest gegen ein Gesetz über Sexualpädagogik (Getty Images/O. Marques)

高举标语的示威者

（德国之声中文网）一群示威者汇集华沙国会前，抗议波兰政府计划出台一项新法律，禁止学校开设被其称为"恋童癖"的性教育课程。

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在中国，人们几乎从不公开谈论性问题，无论是在学校、大学或者家中都是如此。因此，中国青少年的性启蒙严重缺失，给男女青年带来严重后果。 (04.12.2016)

迄今，爱尔兰这个天主教国家的宪法禁止堕胎，堕胎妇女可能被判长达14年的徒刑。上周五，它针对是否废除堕胎禁令进行全民公投，开票结果出乎众人意料之外。 (28.05.2018)

德国黑森州的一名医生因为在其网站表明提供堕胎服务而遭到6000欧元的罚款。 这名医生被判有罪后，有政治家表示声援，但也有人对宣判结果表示赞许。 (27.11.2017)

据波兰新闻周刊"Wprost"报道， 以"制止恋童癖法"（Stop Pedophilia law）闻名的这一新法案旨在将性教育工作者投入监狱，刑期最高可达5年。报道称，该法把"对未成年人讲解性行为刑事化"，力求在学校中培养反堕胎和反避孕意识。

有大赦国际背景的专家布鲁斯（Anna Blus）称波兰新法"无耻"。本周三（10月16日），布鲁斯在接受德国之声采访时表示，该法案使年轻人承受风险，有可能导致灾难性后果。

新法得到执政的保守派政党--法律与正义党（PiS）的支持。上周日，该党在议会大选中获胜，得票率增加， 不过，在新议会中仍只占微弱多数。该党选民支持率增加的原因部分在于其对同性恋和性教育问题所持的社会保守立场，性教育政策被置于该党优先议题之中。

观看视频 05:08

波兰女性堕胎难

该党新当选议员奥切普卡（Marcin Ociepa）称，他看不出新法有任何不妥之处。他在私营电台TOK FM上表示，"该法仅仅说了，不能允许鼓励15岁以下的年轻人有性行为，或指导从事其它性行为"。

"性欲化儿童"

法律与正义党以前就谴责过在波兰国内放宽性教育范围的设想，指责此类努力会"性欲化儿童"。该党主席卡钦斯基（Jaroslaw Kaczynski）曾称同行恋者花车游行是"游动的闹剧"。

示威者们指出，恰当的性教育是学校课程的一个必要组成部分，符合世界卫生组织对欧洲确定的标准。新闻周刊"Wprost"报道说，"停止性欲化年轻人"运动曾指责性教育"鼓励年轻人从事性活动"。

国际计划生育联合会（IPPF）欧洲网周三在推特上表示，波兰的新法案是一种"道德堕落"。

新法案周三晚在众议院二读，周五提交参议院讨论。鉴于法律与正义党在议会拥有多数，该法案将获批成法。

虽然在自由化色彩更浓厚的政党执政的城市中，学校允许实施性教育计划，但波兰国内大多数性教育课程的目的是教育学生如何"为家庭生活做准备"。

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    选秀与粉丝

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    夏日音乐节

    20年前，德国每年还只有少数几场大型音乐节，如今每年有数十次这样的活动。5月到9月之间，青少年在音乐节场地扎上帐篷，过几天不一样的生活。单单是纽伦堡的“公园摇滚”每年就吸引超过7万名访客。

  • Tanz im Club

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    见朋友，跳舞

    没有音乐节的时候，就去舞厅。德国迪斯科舞厅的最低年龄限制是16岁，但16岁以上的未成年人午夜时分必须回家。这是柏林Adagio舞厅的青少年。

    作者: Klaus Jansen


 

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