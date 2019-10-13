波兰：新法案将性教育与"恋童癖"划等号

（德国之声中文网）一群示威者汇集华沙国会前，抗议波兰政府计划出台一项新法律，禁止学校开设被其称为"恋童癖"的性教育课程。
据波兰新闻周刊"Wprost"报道， 以"制止恋童癖法"（Stop Pedophilia law）闻名的这一新法案旨在将性教育工作者投入监狱，刑期最高可达5年。报道称，该法把"对未成年人讲解性行为刑事化"，力求在学校中培养反堕胎和反避孕意识。
有大赦国际背景的专家布鲁斯（Anna Blus）称波兰新法"无耻"。本周三（10月16日），布鲁斯在接受德国之声采访时表示，该法案使年轻人承受风险，有可能导致灾难性后果。
新法得到执政的保守派政党--法律与正义党（PiS）的支持。上周日，该党在议会大选中获胜，得票率增加， 不过，在新议会中仍只占微弱多数。该党选民支持率增加的原因部分在于其对同性恋和性教育问题所持的社会保守立场，性教育政策被置于该党优先议题之中。
该党新当选议员奥切普卡（Marcin Ociepa）称，他看不出新法有任何不妥之处。他在私营电台TOK FM上表示，"该法仅仅说了，不能允许鼓励15岁以下的年轻人有性行为，或指导从事其它性行为"。
"性欲化儿童"
法律与正义党以前就谴责过在波兰国内放宽性教育范围的设想，指责此类努力会"性欲化儿童"。该党主席卡钦斯基（Jaroslaw Kaczynski）曾称同行恋者花车游行是"游动的闹剧"。
示威者们指出，恰当的性教育是学校课程的一个必要组成部分，符合世界卫生组织对欧洲确定的标准。新闻周刊"Wprost"报道说，"停止性欲化年轻人"运动曾指责性教育"鼓励年轻人从事性活动"。
国际计划生育联合会（IPPF）欧洲网周三在推特上表示，波兰的新法案是一种"道德堕落"。
新法案周三晚在众议院二读，周五提交参议院讨论。鉴于法律与正义党在议会拥有多数，该法案将获批成法。
虽然在自由化色彩更浓厚的政党执政的城市中，学校允许实施性教育计划，但波兰国内大多数性教育课程的目的是教育学生如何"为家庭生活做准备"。
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德国青少年的娱乐活动
编织，尖叫，攀岩
过去流行的是旱冰、重力赛车，现在是走绳、电子游戏。德国青少年的课余生活内容发生着很大的变化。新潮流之一是户外体操，在户外进行全身锻炼。这里是波恩德国之声旁边的莱茵河草地。
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跑酷与自由飞跃
柏林青少年博览会“YOU”正在推介新的潮流，翻新旧的花样。跑酷（Parkour）和自由飞跃（Freerunning）已流行多年。无须昂贵的运动设备，身体本身就是运动器材，主旨是，以尽可能有创意的方式城市疾走、跨越障碍，有时像玩杂技。
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“脚踢的排球”
不一定非要踢足球、或打网球，藤球这种亚洲球类运动在YOU展会上得到推介。在南亚国家相当普及的藤球在德国还是个新生事物。这种运动有点像排球，但是要用脚踢。
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走绳
德国的天气渐渐有了一些夏日的感觉。走绳爱好者又出现在各地的公园里，比如这里是慕尼黑的英国花园。近几年来，他们在树木之间绑上带子，在上面平衡、走动。走绳也翻译成走扁带。所使用的带子有弹性，但站在上面就更容易摇晃了。
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山地自行车
有山地车，为何还骑普通的自行车呢？这一运动已经流行数十年，与滑板、冲浪一样受欢迎。不过，这种运动成本可不低。一辆好车很容易售价超过1000欧元，有意思的丘陵路段也不容易找到。
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攀岩
不过，虽然丘陵不多，可以人工仿制，至少可以攀岩。每座大一点的城市都有攀岩运动场，让这种运动也普及到平原地区。
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编织
天气不好怎么办？编织，听上去有点老古董，但的确有青少年愿意聚在一起，用双手创造出新的作品。有些人把这当成反对工业制成品的一种抗议。
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打游戏
无论是智能手机、平板电脑、游戏机，还是网络游戏：对许多德国青少年来说，没有电脑游戏的生活已经几乎无法想象。一些家长希望孩子不要再粘在电脑屏幕面前，而是参加体育运动。但游戏工业的销售额还是屡创记录。
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选秀与粉丝
当然，电视仍旧在青少年生活中扮演很大的角色。无论是“德国寻找超级明星”，还是“德国下一个顶级模特”，都是青少年爱看的节目。一些铁杆儿粉丝甚至沿途追随心中的偶像，兴奋地尖叫。
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夏日音乐节
20年前，德国每年还只有少数几场大型音乐节，如今每年有数十次这样的活动。5月到9月之间，青少年在音乐节场地扎上帐篷，过几天不一样的生活。单单是纽伦堡的“公园摇滚”每年就吸引超过7万名访客。
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见朋友，跳舞
没有音乐节的时候，就去舞厅。德国迪斯科舞厅的最低年龄限制是16岁，但16岁以上的未成年人午夜时分必须回家。这是柏林Adagio舞厅的青少年。
作者: Klaus Jansen