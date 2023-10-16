波兰政坛或变天 欧盟重拾希望

（德国之声中文网）尽管欧盟基础价值委员、来自捷克的维拉·尤洛娃（Vera Jourova）还没有正式对波兰反对党赢得大选做出表态，但目前的选举结果无疑让她如释重负。她与华沙的民族主义保守派政府就波兰法治国家受威胁的问题争执已经多年。

执政的法律与公正党（PiS）拒绝收回一项被欧洲法院认定为不合法的司法改革，导致欧盟启动一系列审核程序。最终布鲁塞尔停止从共同预算中向波兰支付财政资助，并因藐视欧洲法院的裁决对波兰处以罚款。

其他欧盟成员国推动一项针对波兰的惩罚程序，但未能取得进展。而华沙则传来敌视欧盟和德国的声音。随着波兰政府更替，这一切将画上句号。新政府很可能是由基督教民主党人、左翼自由派和绿党组成的联合政府。

国际智库欧洲外交政策理事会(ECFR)的布拉斯（Pjotr Buras）认为，由图斯克（Donald Tusk）领导的波兰新政府将在欧盟发挥建设性的作用，“以修复与重要伙伴的关系，通过亲欧盟的立场重建信任”。但鉴于面对一个强大的反对党，波兰的欧洲政策将依旧充满争议。新政府要想削弱法律与正义党的势力，重建法治国家，不是一件容易的事。例如某些法案需要在议会由五分之三的多数支持，而联合政府在460个议席中占据241席，还不足以过关。

波兰此次选举投票率创下1989年以来的新高

奥尔班失去后援？

长期关注波兰及匈牙利法治的欧盟议会自民党议员、来自德国的科尔纳（Moritz Körner）相信，华沙即将发生一些变化。他对德国之声说：“只要确认法治国家原则在波兰再度全面有效，欧盟财政资助就应该恢复拨款。”科尔纳还指出，波兰政坛的转变也是对其他有专制倾向政府的一个警讯。“波兰的民主破坏者被选下台，对（匈牙利总统）奥尔班是个坏消息”，他说，欧盟委员会应该尽快将对匈牙利的法治国家审核重新提上议事日程。

迄今，奥尔班一直得以依靠波兰的保守派政府阻挠这一程序。作为最严重的后果，该程序可能导致取消欧盟成员资格，因为奥尔班政府试图控制国内的媒体、学术、经济和司法等领域。

布拉斯还认为，新政府可能还需要几周时间，才能走马上任，并将法律与公正党的人马从行政、媒体、国有企业和司法部门的关键职位清除。他认为，在当政8年后，该党已失去了民众的信任，因为曾经许诺的社会福利未能兑现或因资金匮乏而缩水。

“为了能自在握住男友的手 我们离开波兰”

告别“不合作”

“这次选举是民主和自由主义的一次胜利”，布拉斯说：“投票率达到1989年共产专制结束以来的最高，说明选民们为国家的未来感到担忧，希望有一个新的开端。反对派在选举条件不够公平的情况下仍取得了胜利；而执政党尽管掌握并利用公共资源却未能避免失败。”例如波兰的公法广播电视台为法律与公正党大力造势，为其有关波兰受到柏林和布鲁塞尔压制的论调背书。

欧洲议会绿党议员莱恩特克（Terry Reintke）也对华沙政府即将换届感到松了一口气，因为这可能会让陷入僵局的有关欧盟避难和移民政策改革的讨论注入新的动力。“移民一揽子政策的目的是建立有序和符合法治原则的程序，而波兰迄今在理事会中完全没有起到建设性作用。我希望，这一情况现在会改变。”

波兰和匈牙利在两周前于西班牙格拉纳达举行的欧盟峰会上表示，拒绝执行多数表决通过的欧盟难民政策新规。

莱恩特克还指出，波兰和乌克兰之间因粮食出口争议而日益紧张的关系，也可能随着波兰政府更替而趋于缓和。“我期待，波兰在一个亲欧洲的政府领导下能成为其邻国一个可靠和相互团结的支持者。迄今执政的法律和公正党在欧盟层面推行不合作政策的时代，希望将成为过去。”

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