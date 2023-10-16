 波兰政坛或变天 欧盟重拾希望 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.10.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

波兰政坛或变天 欧盟重拾希望

波兰周日举行议会选举。出口民调显示，执政党得票未能过半，反对派联盟可能组成新政府。在欧盟看来，这一结果是自由民主的一次胜利。

反对派阵营领袖图斯克

反对派阵营领袖图斯克

（德国之声中文网）尽管欧盟基础价值委员、来自捷克的维拉·尤洛娃（Vera Jourova）还没有正式对波兰反对党赢得大选做出表态，但目前的选举结果无疑让她如释重负。她与华沙的民族主义保守派政府就波兰法治国家受威胁的问题争执已经多年。

执政的法律与公正党（PiS）拒绝收回一项被欧洲法院认定为不合法的司法改革，导致欧盟启动一系列审核程序。最终布鲁塞尔停止从共同预算中向波兰支付财政资助，并因藐视欧洲法院的裁决对波兰处以罚款

其他欧盟成员国推动一项针对波兰的惩罚程序，但未能取得进展。而华沙则传来敌视欧盟和德国的声音。随着波兰政府更替，这一切将画上句号。新政府很可能是由基督教民主党人、左翼自由派和绿党组成的联合政府。

国际智库欧洲外交政策理事会(ECFR)的布拉斯（Pjotr Buras）认为，由图斯克（Donald Tusk）领导的波兰新政府将在欧盟发挥建设性的作用，“以修复与重要伙伴的关系，通过亲欧盟的立场重建信任”。但鉴于面对一个强大的反对党，波兰的欧洲政策将依旧充满争议。新政府要想削弱法律与正义党的势力，重建法治国家，不是一件容易的事。例如某些法案需要在议会由五分之三的多数支持，而联合政府在460个议席中占据241席，还不足以过关。

波兰此次选举投票率创下1989年以来的新高

波兰此次选举投票率创下1989年以来的新高

奥尔班失去后援？

长期关注波兰及匈牙利法治的欧盟议会自民党议员、来自德国的科尔纳（Moritz Körner）相信，华沙即将发生一些变化。他对德国之声说：“只要确认法治国家原则在波兰再度全面有效，欧盟财政资助就应该恢复拨款。”科尔纳还指出，波兰政坛的转变也是对其他有专制倾向政府的一个警讯。“波兰的民主破坏者被选下台，对（匈牙利总统）奥尔班是个坏消息”，他说，欧盟委员会应该尽快将对匈牙利的法治国家审核重新提上议事日程。

迄今，奥尔班一直得以依靠波兰的保守派政府阻挠这一程序。作为最严重的后果，该程序可能导致取消欧盟成员资格，因为奥尔班政府试图控制国内的媒体、学术、经济和司法等领域。

布拉斯还认为，新政府可能还需要几周时间，才能走马上任，并将法律与公正党的人马从行政、媒体、国有企业和司法部门的关键职位清除。他认为，在当政8年后，该党已失去了民众的信任，因为曾经许诺的社会福利未能兑现或因资金匮乏而缩水。

“为了能自在握住男友的手 我们离开波兰”

告别“不合作”

“这次选举是民主和自由主义的一次胜利”，布拉斯说：“投票率达到1989年共产专制结束以来的最高，说明选民们为国家的未来感到担忧，希望有一个新的开端。反对派在选举条件不够公平的情况下仍取得了胜利；而执政党尽管掌握并利用公共资源却未能避免失败。”例如波兰的公法广播电视台为法律与公正党大力造势，为其有关波兰受到柏林和布鲁塞尔压制的论调背书。

欧洲议会绿党议员莱恩特克（Terry Reintke）也对华沙政府即将换届感到松了一口气，因为这可能会让陷入僵局的有关欧盟避难和移民政策改革的讨论注入新的动力。“移民一揽子政策的目的是建立有序和符合法治原则的程序，而波兰迄今在理事会中完全没有起到建设性作用。我希望，这一情况现在会改变。”

波兰和匈牙利在两周前于西班牙格拉纳达举行的欧盟峰会上表示，拒绝执行多数表决通过的欧盟难民政策新规。

莱恩特克还指出，波兰和乌克兰之间因粮食出口争议而日益紧张的关系，也可能随着波兰政府更替而趋于缓和。“我期待，波兰在一个亲欧洲的政府领导下能成为其邻国一个可靠和相互团结的支持者。迄今执政的法律和公正党在欧盟层面推行不合作政策的时代，希望将成为过去。”

 

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

UNDISCLOSED, POLAND - FEBRUARY 24: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - 'POLISH CHANCELLERY OF PRIME MINISTRY / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki inspects the site with Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal as he receives information from officials during delivering process of the first batch of the Leopard tanks in Polish border with Ukraine on February 24, 2023. Polish President Andrzej Duda said on Friday that Warsaw delivered the first batch of Leopard 2 tanks to Ukraine. Polish Chancellery of Prime Ministry /Krystian Maj / Handout / Anadolu Agency

波兰不再军援乌克兰 友谊的小船说翻就翻？ 24.09.2023

乌克兰最坚定的盟友之一波兰，宣布将不再向乌克兰提供武器。之前，双方就粮食出口问题争端而关系紧张。两个国家真的闹僵了吗？波兰到底为何做出这个决定？

July 25, 2023, Sleman, Yogyakarta, Indonesia: In this photo illustration, Twitter s new logo can be seen on a smartphone screen and an image of Elon Musk s face in the background. Twitter s largest shareholder, Elon Musk, has decided to change the logo for the social media platform. Starting Monday 24 July 2023, the Twitter logo will change from a bird to an ÃâoeXÃ Sleman Indonesia - ZUMAb228 20230725_zip_b228_014 Copyright: xAnggaxBudhiyantox

解救难民意味入侵意大利？马斯克与德国外交部隔空叫阵 02.10.2023

上周末，意大利一家媒体在推特上批评德国8艘NGO船只将在地中海救起的难民送去意大利，同时希望德国反移民的极右翼政党选项党能赢得地方选举。亿万富翁马斯克转发该贴并与德国外交部卷入一场隔空口水战。

FILE - A farmer reacts as he looks at his burning field caused by the fighting at the front line in the Dnipropetrovsk region, Ukraine, Monday, July 4, 2022. Military officials from Russia and Ukraine are set to hold a meeting in Istanbul to discuss a United Nations plan to export blocked Ukrainian grain to world markets through the Black Sea. Russia’s invasion and war disrupted production and halted shipments of Ukraine, one of the world’s largest exporters of wheat, corn and sunflower oil. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

粮食与战争：乌克兰谷物进口损害波兰农民利益 13.08.2023

波兰农民担心乌克兰谷物充斥市场，损害其国内产值。波兰政府表示将考虑延长对乌克兰进口谷物的禁运。然而，这与欧盟支持乌克兰的立场发生冲突。

广告

媒体看中国

今年6月，巴勒斯坦总统马阿巴斯（左）应习近平的邀请访问北京

德语媒体：中国伪中立背后的真实计划

《世界报》和《南德意志报》都关注了自以色列加沙冲突以来，中国试图保持中立但又对哈马斯袭击避重就轻的表态。 《世界报》指出，中国首先关心的是保护自己的利益；《南德意志报》则称，中东地区早已成为中国与美国竞争的另一个战场。