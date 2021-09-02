波兰捐赠台湾40万剂疫苗 蔡英文发脸书表示感谢

（德国之声中文网）波兰外交部昨天（9月4日）发表的新闻稿称，在全球抗击新冠病毒的过程中，国际团结和相互支持至关重要。在新冠大流行的第一波疫情中，台湾向波兰捐赠了100万个口罩、5000套防护服和2万件手术服。考虑到这一重要的团结姿态，波兰现在向台湾捐赠超过40万剂疫苗，以协助其加强疫苗接种工作。

台湾中央社报道称，台湾卫福部部长陈时中、外交部政务次长曾厚仁及波兰台北办事处代理处长李波（Bartosz Ryś）专程前往桃园机场迎接这批疫苗。

台湾外交部在新闻稿中向"波兰慷慨捐赠疫苗的善举，积极展现台波坚定友好情谊，表达诚挚感谢"。台湾外交部还表示，"在国际疫苗短缺及延迟交货情况下，这批疫苗的运抵，必能协助提升国人接种疫苗的整体覆盖率，加强国人抗疫防护能力"。

台湾总统蔡英文在脸书上对波兰捐赠疫苗表示感谢。她指出，波兰是继立陶宛、斯洛伐克、捷克后，第4个宣布捐赠台湾疫苗的欧盟成员国。"这些欧洲国家，都和台湾一样历经追求民主自由的过程，跟台湾共享同样的普世价值，也更是台湾齐心抗疫的重要伙伴"。

据Our World in Data提供的数据，到目前为止，波兰国内接种一剂新冠疫苗的人口比例为51%，完整接种的比例为49.8%。

今年8月，波兰还向6月以来疫情不断升温的越南捐赠了50多万剂阿斯利康疫苗。同月，波兰还向澳大利亚平价转售波兰国内供应过剩的100万剂辉瑞疫苗。

根据台湾疫情指挥中心统计的数据，目前台湾2300多万人口中接种一剂新冠疫苗的人口比例虽然达到44%，但是获得两剂完整接种的比例却仅有4%。

德新社报道称，台湾已经从日本获赠380万剂阿斯利康疫苗，从美国获赠250万莫德纳疫苗。

据台湾东森新媒体ETtoday的统计，截至8月31日，台湾各类新冠疫苗订购和获赠的总量为8671.4万剂，实际到货量1213.13万剂，其中近600万剂为获赠疫苗。因此国民党一些政治人物批评民进党政府购买疫苗不够积极。国民党立委费鸿泰今年7月曾批评说，台湾曾几何时，会在这次防疫作战第二阶段"变得那么窘困……我们不是没有钱，而是有钱不买"，就如同坐在金山上的乞丐一样。

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