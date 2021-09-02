 波兰捐赠台湾40万剂疫苗 蔡英文发脸书表示感谢 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

波兰捐赠台湾40万剂疫苗 蔡英文发脸书表示感谢

波兰向台湾捐赠的一批40万剂阿斯利康疫苗周日运抵台湾。波兰外交部发布的新闻稿称，这批疫苗让波兰成为继美国、日本之后为台湾捐赠新冠疫苗的第三大国。

Taiwan Taoyuan | 400.000 Dosen AstraZeneca von Polen

（德国之声中文网）波兰外交部昨天（9月4日）发表的新闻稿称，在全球抗击新冠病毒的过程中，国际团结和相互支持至关重要。在新冠大流行的第一波疫情中，台湾向波兰捐赠了100万个口罩、5000套防护服和2万件手术服。考虑到这一重要的团结姿态，波兰现在向台湾捐赠超过40万剂疫苗，以协助其加强疫苗接种工作。

台湾中央社报道称，台湾卫福部部长陈时中、外交部政务次长曾厚仁及波兰台北办事处代理处长李波（Bartosz Ryś）专程前往桃园机场迎接这批疫苗。

台湾外交部在新闻稿中向"波兰慷慨捐赠疫苗的善举，积极展现台波坚定友好情谊，表达诚挚感谢"。台湾外交部还表示，"在国际疫苗短缺及延迟交货情况下，这批疫苗的运抵，必能协助提升国人接种疫苗的整体覆盖率，加强国人抗疫防护能力"。

台湾总统蔡英文在脸书上对波兰捐赠疫苗表示感谢。她指出，波兰是继立陶宛、斯洛伐克、捷克后，第4个宣布捐赠台湾疫苗的欧盟成员国。"这些欧洲国家，都和台湾一样历经追求民主自由的过程，跟台湾共享同样的普世价值，也更是台湾齐心抗疫的重要伙伴"。

据Our World in Data提供的数据，到目前为止，波兰国内接种一剂新冠疫苗的人口比例为51%，完整接种的比例为49.8%。

今年8月，波兰还向6月以来疫情不断升温的越南捐赠了50多万剂阿斯利康疫苗。同月，波兰还向澳大利亚平价转售波兰国内供应过剩的100万剂辉瑞疫苗。

根据台湾疫情指挥中心统计的数据，目前台湾2300多万人口中接种一剂新冠疫苗的人口比例虽然达到44%，但是获得两剂完整接种的比例却仅有4%。

德新社报道称，台湾已经从日本获赠380万剂阿斯利康疫苗，从美国获赠250万莫德纳疫苗。

据台湾东森新媒体ETtoday的统计，截至8月31日，台湾各类新冠疫苗订购和获赠的总量为8671.4万剂，实际到货量1213.13万剂，其中近600万剂为获赠疫苗。因此国民党一些政治人物批评民进党政府购买疫苗不够积极。国民党立委费鸿泰今年7月曾批评说，台湾曾几何时，会在这次防疫作战第二阶段"变得那么窘困……我们不是没有钱，而是有钱不买"，就如同坐在金山上的乞丐一样。

观看视频 02:02

疫苗换泡芙 台湾立陶宛礼尚往来

©️ 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿。

DW.COM

郭台铭争取3千万剂BNT  台湾疫苗荒不再?

除了民间团体与外国盟友捐赠的千万剂新冠肺炎疫苗，台湾政府也积极采购，但到货量仍然有限，疫苗施打剂次人口也落后中美新日韩等国。  

蔡英文领打“高端”疫苗 三名普通民众接种后不适

台湾23日开始为民众施打自产的高端疫苗，总统蔡英文率先接种并全程直播，首批共有50万人将接种高端疫苗。接种第一天便传出有人在接种后出现明显不适甚至昏倒的情况。目前台湾许多民众对高端疫苗持观望态度。  

欧盟第三国 捷克捐3万剂疫苗给台湾

捷克政府26日宣布将捐赠超过200万的新冠疫苗给全球多国，其中也包含3万剂给台湾的新冠疫苗。消息传出後，捷克多位政要对此消息做出正面回应，台湾外交部也发布声明感谢捷克的支持。  

相关内容

Australian Defense Force personnel assist the public at a COVID-19 vaccination clinic in Sydney, Wednesday, Aug. 18, 2021. Australia's most populous state reported a record 633 new coronavirus infections on Wednesday as concerns grew about the delta variant's spread beyond Sydney. (Dan Himbrechts/AAP Image via AP)

澳洲民间联署请愿 呼吁进口中国疫苗 02.09.2021

澳大利亚议会近日出现请愿呼吁进口中国疫苗。目前悉尼新冠疫情严重恶化，单日新增新冠确诊人数都在一千以上，本地华人对于接种中国疫苗持开放态度。

17.05.2021, Impfen von Kindern, Symbolbild. Ein 13 Jähriges Schulmädchen bekommt eine Corona-Impfung. Model Release vorhanden 17.05.2021, Impfen Symbolbild 17.05.2021, Impfen Symbolbild *** 17 05 2021, vaccinating children, symbol image A 13 year old school girl gets a Corona vaccination Model Release available 17 05 2021, vaccinating symbol image 17 05 2021, vaccinating symbol image

英研究报告：新冠疫苗保护效力半年后下降  26.08.2021

英国一项研究结果显示，接种完疫苗后6个月后，对新冠病毒感染的保护作用即会减弱。因此研究报告的作者认为，有必要施打加强针。

06.05.2019 *** Foxconn Technology Group founder and chairman, Terry Gou, speaks during a news conference after his trip to the U.S., in Taipei, Taiwan May 6, 2019. REUTERS/Tyrone Siu

郭台铭争取3千万剂BNT  台湾疫苗荒不再? 30.08.2021

除了民间团体与外国盟友捐赠的千万剂新冠肺炎疫苗，台湾政府也积极采购，但到货量仍然有限，疫苗施打剂次人口也落后中美新日韩等国。

广告

媒体看中国

Südkorea K-Pop japanische Teenager auf der Suche nach Ruhm

墙外文摘：留给饭圈的余地不多了

有评论认为，中共留给饭圈的余地并不多了，或许在“伟大规划”中，她们被要求必须离开个人的天地，走向需要她们的任何地方。  