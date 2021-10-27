 波兰指责德国试图建立“第四帝国” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

波兰指责德国试图建立“第四帝国”

波兰副总理卡钦斯基（Jaroslaw Kaczynski）及其领导的法律与公正党指责德国新内阁正试图把欧盟变成联邦制的“德意志第四帝国”。2015年波兰法律与公正党赢得议会选举后推行的一系列司法改革导致波兰同欧盟之间的矛盾一再升级。

波兰副总理卡钦斯基在接受采访时说：“如果我们波兰人同意接受这种现代式的征服，那我们会被以不同的方式贬低。”

波兰副总理卡钦斯基在接受采访时说：“如果我们波兰人同意接受这种现代式的征服，那我们会被以不同的方式贬低。”

（德国之声中文网）本周五（12月24日）波兰右翼报纸《Gazeta Polska》刊登的采访中，卡钦斯基表示，有些国家“并不热衷于在欧盟的基础之上建立德意志第四帝国”。

他说：“如果我们波兰人同意接受这种现代式的征服，那我们会被以不同的方式贬低。”

他补充说，欧盟法院正在被当作联邦制思想的“工具”来使用。

法律与公正党的其他领袖近期也使用过同样的说法描述德国新组成的中左翼政府对欧盟存在此类企图。

德国联合执政的三个党派公布的组阁协议中包含将欧盟建设成欧洲联邦国家为目标的说法。波兰政府对这一内容大为不满。波兰副总理卡钦斯基甚至声称这会导致波兰失去国家的自决权。

肖尔茨访问波兰引发批评

德国新上任的联邦总理肖尔茨本月早些时间访问波兰的时候，波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）表示，德国政府对欧盟联邦制的支持是“乌托邦式的，所以十分危险”。

欧盟委员会主席冯德莱恩愤怒指责波兰“挑战欧洲法律秩序的统一”。

欧盟委员会主席冯德莱恩愤怒指责波兰“挑战欧洲法律秩序的统一”。

波兰与欧盟之间心结已深。特别是2015年法律与公正党赢得议会选举后推行的一系列司法改革再度加深二者之间的矛盾。欧盟方面批评认为，波兰的做法严重威胁欧盟的法治价值。今年10月，波兰宪法法院做出波兰国内法律优先于欧洲联盟法律的裁决。欧盟委员会主席冯德莱恩愤怒指责波兰“挑战欧洲法律秩序的统一”。欧盟《里斯本条约》本身虽然没有规定欧盟法律在成员国有至高无上的地位，但条约附件17明确指出，欧盟法律优先于成员国国家法律。波兰总理莫拉维茨基则回呛欧盟“威胁勒索”，抱怨欧盟偷偷扩大权限。

欧洲最高法院在10月底裁定，华沙政府每天须交纳100万欧元的罚金。

本周欧盟委员会对波兰提起新一轮诉讼，指控波兰宪法法院的裁决违反了欧盟法律统一适用的优先权和原则以及欧洲法院裁决的约束力。波兰则指控欧盟是“官僚中心主义”。

（德新社、法新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

波兰公开指责欧盟“敲诈”、“威胁”

波兰总理莫拉维茨基措辞严厉。他指责欧盟是在“要挟”波兰。欧盟委员会主席冯·德莱恩看法截然相反，她宣布，将对波兰实施制裁。  

观点：欧盟尚未失去波兰

波兰最高法官做出的裁决或会让人生疑：该国意欲退出欧盟。德国之声记者Bartosz Dudek则认为，事情还不会走到这一步。  

不服欧盟法律 波兰走上退出欧盟之路？

布鲁塞尔欧盟总部对波兰宪法法庭的裁决深感震惊。欧盟领导机构担心，华沙走向脱欧之路。德国之声记者从布鲁塞尔发来以下报道。  

波兰要成为专制国家？

欧盟委员会副主席尧罗娃对波兰的司法改革感到震惊。她担心该国的法制体系将无可挽救。  

相关内容

ARCHIV - 15.06.2019, Luxemburg: Ein Schild mit der Aufschrift «Cour de Justice de l'union Européene» steht vor den Bürotürmen des Europäischen Gerichtshofs im Europaviertel auf dem Kirchberg. Der Europäische Gerichtshof urteilt an diesem Donnerstag über das ungarische NGO-Gesetz urteilen. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

欧洲法院判处波兰支付高额罚金 27.10.2021

因波兰政府拒绝执行欧洲最高法院有关该国司法改革的裁决，欧洲最高法院周三做出裁决，华沙政府每天将交付100万欧元的罚金。

A sign is seen at the entrance of the Constitutional Tribunal in Warsaw, Poland on September 22, 2021. On Wednesday the Tribunal was set to rule if EU law has primacy of the Polish constitution. The matter concerns a ruling of the Court of Justice of the European Union demanding Poland dismantle a disciplinary chamber which is part of the Supreme Court and is judged by the EU as being a political tool. Todayâs hearing will be resumed on September 30 further prolonging one of the most contentious issues between Poland and the EU. (Photo by STR/NurPhoto)

观点：欧盟尚未失去波兰 09.10.2021

波兰最高法官做出的裁决或会让人生疑：该国意欲退出欧盟。德国之声记者Bartosz Dudek则认为，事情还不会走到这一步。

Polis and EU flags during the celebration of the Polish Independence Day organised by KOD (Committee for the Defence of Democracy). Krakow, Poland on 11 November, 2017. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

不服欧盟法律 波兰走上退出欧盟之路？ 08.10.2021

布鲁塞尔欧盟总部对波兰宪法法庭的裁决深感震惊。欧盟领导机构担心，华沙走向脱欧之路。德国之声记者从布鲁塞尔发来以下报道。

广告

媒体看中国

China Peking vor Olympische Winterspiele | Maßnahmen gegen Pandemie

德语媒体：2022年的中国和世界

历史的时钟已经走到了2021年底，人类和新冠病毒奋力抗争的第二年即将落幕。新的一年，美中对抗的剧本将如何继续？世界将如何与新冠共存？中国坚持的清零政策会带来怎样的影响？这些都是德语媒体关注的话题。  