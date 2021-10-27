波兰指责德国试图建立“第四帝国”

（德国之声中文网）本周五（12月24日）波兰右翼报纸《Gazeta Polska》刊登的采访中，卡钦斯基表示，有些国家“并不热衷于在欧盟的基础之上建立德意志第四帝国”。

他说：“如果我们波兰人同意接受这种现代式的征服，那我们会被以不同的方式贬低。”

他补充说，欧盟法院正在被当作联邦制思想的“工具”来使用。

法律与公正党的其他领袖近期也使用过同样的说法描述德国新组成的中左翼政府对欧盟存在此类企图。

德国联合执政的三个党派公布的组阁协议中包含将欧盟建设成欧洲联邦国家为目标的说法。波兰政府对这一内容大为不满。波兰副总理卡钦斯基甚至声称这会导致波兰失去国家的自决权。

肖尔茨访问波兰引发批评

德国新上任的联邦总理肖尔茨本月早些时间访问波兰的时候，波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）表示，德国政府对欧盟联邦制的支持是“乌托邦式的，所以十分危险”。

波兰与欧盟之间心结已深。特别是2015年法律与公正党赢得议会选举后推行的一系列司法改革再度加深二者之间的矛盾。欧盟方面批评认为，波兰的做法严重威胁欧盟的法治价值。今年10月，波兰宪法法院做出波兰国内法律优先于欧洲联盟法律的裁决。欧盟委员会主席冯德莱恩愤怒指责波兰“挑战欧洲法律秩序的统一”。欧盟《里斯本条约》本身虽然没有规定欧盟法律在成员国有至高无上的地位，但条约附件17明确指出，欧盟法律优先于成员国国家法律。波兰总理莫拉维茨基则回呛欧盟“威胁勒索”，抱怨欧盟偷偷扩大权限。

欧洲最高法院在10月底裁定，华沙政府每天须交纳100万欧元的罚金。

本周欧盟委员会对波兰提起新一轮诉讼，指控波兰宪法法院的裁决违反了欧盟法律统一适用的优先权和原则以及欧洲法院裁决的约束力。波兰则指控欧盟是“官僚中心主义”。

（德新社、法新社）

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