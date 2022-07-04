波兰悼念华沙犹太人被害80周年

（德国之声中文网）二战前，波兰首都几乎三分之一的人口是由犹太人组成的。几个世纪以来，他们一直是这个维斯瓦河畔城市的一份子。但自从纳粹德国于1939年9月入侵波兰以来，犹太人就不断受到占领者的迫害。

从1940年11月起，多达45万名男子、妇女和儿童被限制在城市西北部的犹太区高墙之内。大约有10万人死于饥饿或疾病，或者被处决杀害。未经允许离开封锁地区会被处以死刑，向犹太区居民提供任何形式的外部帮助也是如此。警卫甚至会射杀偷运食物或煤炭的幼童，躺在路边的尸体成为日常生活的一部分。

特雷布林卡的毒气室

1942年7月22日是一个悲剧性的转折点，党卫军军官霍夫勒（Hermann Höfle）下令将所有犹太人「驱逐到东部」。

纳粹以最残酷的方式进行驱逐，他们包围房子、鞭打里头的居民，将他们赶到院子，然后把他们带到车站的所谓「集合点」（Umschlagplatz）。一开始，每天仅有6,000人被驱逐，后来，党卫军将目标增加到了每天10,000人。

人们被赶上运送牲口的卡车，接着运往特雷布林卡灭绝营。经过漫长而悲惨的旅程之后，他们通常在抵达当天就被杀死在毒气室里。德国人把他们的行动，所谓的「华沙大行动」（Große Aktion），伪装成将犹太人「重新安置在东部」，但许多人很快就意识到，他们是被送上了通向死亡的道路。

科尔扎克医生与他照顾的孩子们一起死去

备受尊敬的医生、教师兼孤儿院院长科尔扎克（Janusz Korczak）和他照顾的孩子们一起来到了集合点。他曾有机会逃离犹太区，但科尔扎克拒绝放弃被托付给他的孩子。为了消除孩子们的恐惧，他告诉他们，这是一趟「乡村之旅」── 然后和他们一起进了毒气室。

根据德国消息，在短短两个月内有超过25万名犹太人被驱逐到特雷布林卡；犹太人的消息则认为，这个数字接近30万。除此之外，还有几千名年事已高或疾病缠身的人被带到华沙的犹太人公墓枪杀而死。

科尔扎克和孤儿院的孩子们一起进了毒气室

大约35,000名犹太人存活下来，被送往工厂工作。有20,000到25,000人躲过了「驱逐」，并继续「非法」生活在犹太区。 1943年4月，这些人被安排驱逐出境，因此引发了华沙犹太区起义，其中13000名犹太人被杀害。剩下的人被送往特雷布林卡和其他集中营，正如一位目击者当时写道：「犹太人的华沙已经不复存在」，欧洲最大的犹太社区已被抹灭了。

格洛博克尼克的邪恶计划

然而，谋杀华沙的犹太人只是「莱因哈特行动」（Aktion Reinhard）的一部分，该计划旨在灭绝德国占领下波兰的所有犹太人。

早在1941年10月13日，纳粹高层希姆莱（Heinrich Himmler）就指示卢布林地区的党卫军和警察首脑格洛博克尼克（Odilo Globocnik），开始在被占领的波兰南部谋杀犹太人。格洛博克尼克立即开始建造贝尔泽克、索比堡和特雷布林卡这几个犹太灭绝营。

大屠杀研究者莱恩施泰特（Stephan Lehnstaedt）估计，莱因哈特行动的受害者总数至少有180万，也许有200万之多。纳粹对欧洲犹太人的灭绝行为，后来被称为大屠杀。持续到1945年为止，总共有600万犹太人被杀害，还有数十万辛提人和罗姆人（旧译吉普赛人）也遭到毒手。

被遗忘的灭绝营几乎无人生还

贝尔泽克、索比堡和特雷布林卡总共只有约150人幸存下来。多年来，这些灭绝营几乎被遗忘，奥斯威辛的营地成为大屠杀的主要象征。直到1988年，在华沙犹太人被集合起来准备驱逐的「集合点」上才建立了一座纪念碑，这也让莱因哈特行动遗址逐渐回到公众的视野中。

悼念莱因哈特行动的游行7月22日从车站出发，行经纳莱夫斯基街，此处曾经是华沙犹太人区的中心。现在，犹太区和大屠杀时期留存下来的只剩鹅卵石和废弃的电车线路。

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