 波兰：总统确诊新冠 医疗资源吃紧 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.10.2020

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时政风云

波兰：总统确诊新冠 医疗资源吃紧

48岁的波兰总统杜达确诊感染新冠肺炎，总统府称其目前身体状况良好。波兰反对党批评政府未能做好准备应对第二波疫情。面对感染人数的激增，华沙国家体育场已经改为收治新冠病人的方舱医院。

Ukraine Kiew | Andrzej Duda PK (Photoshot/picture-alliance)

总统府：杜达目前状况良好

DW.COM

在一封致波兰政府的公开信中，50名外国大使及驻波兰的国际组织代表呼吁波兰尊重LGBT权利。华沙当局的反应耐人寻味。

出口民调显示，现任波兰总统在大选中处于领先地位。虽然票数差距甚微，但杜达仍提早宣布自己击败亲欧盟的竞争对手华沙市长。

欧盟委员会副主席尧罗娃对波兰的司法改革感到震惊。她担心该国的法制体系将无可挽救。

（德国之声中文网）根据波兰总统府发布的消息，总统杜达（Andrzej Duda）已经确诊新冠肺炎，不过目前整体状况良好。这位48岁的总统目前正在隔离之中，并且与医疗人员保持联系。

杜达周五接受了新冠病毒检测。"总统正值壮年，我相信他一定会安然度过这次感染的"，波兰卫生部副部长克拉斯卡（Waldemar Kraska）表示。他还透露，所有近期跟杜达有过接触的人员都被隔离。这其中也包括不久前刚刚夺得法网公开赛女单冠军的网坛新星斯维亚特克（Iga Swiatek）。本周五，杜达刚刚向19岁的她授予了金十字勋章。

疫情吃紧 波兰国家体育场成为方舱医院

波兰最近新冠疫情日趋严峻，这个总人口3800万的东欧国家在周五单日新增确诊病例超过1.3万。波兰政府加强了防疫措施，从本周六起私人聚会人数最多不得超过五人，学校只允许三年级以下的小学生到校上课，餐馆不能提供堂食服务。政府还建议老年人尽量留在家中不要外出。反对党近来对政府处理疫情的措施提出了越来越尖锐的批评，指责执政当局没有为应对第二波疫情做好充分准备。

为了应对新冠肺炎患者人数的急剧增加，华沙的国家体育场已经改造为方舱医院，用于收治新冠病人。疫情的爆发已经使得波兰的医疗系统濒临崩溃边缘。

执政党遭到批评

根据最新的民意调查，执政的右翼保守主义政党法律与公正党（PiS）和总统杜达失去了多数支持率。

Polen Proteste in Breslau (Krzysztof Kaniewski/Zuma Wire/picture-alliance)

周五，波兰女性走上街头，反对最严堕胎法

周五，波兰各地还举行了反对最严堕胎法的抗议示威。波兰法院周四关于"新堕胎法"的裁决几乎禁止了所有的堕胎行为，这一严苛的法律规定波兰女性只有在极少的例外情况之下才可以选择终止妊娠。而这也使得波兰在这一方面与其它欧盟国家渐行渐远。

由于疫情的原因，大多数抗议者在示威活动现场戴着口罩。警方用扩音器警告示威人群，根据防疫限制，这样的集会活动属于违法。

除了波兰反对党之外，欧盟人权专员以及国际上的人权组织也都对波兰法院这一裁决表示谴责。根据这一新法，波兰女性只有在遭到强奸而怀孕，以及妊娠可能威胁到生命的情况下，才可以流产。
 

雨涵/任琛（路透社、法新社）

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